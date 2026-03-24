Dünya Kupası play-off'larına iki gün kala Çek Cumhuriyeti'nde bahis skandalı: 6 kulüp, bunlardan biri birinci ligden

iSport.cz'ye göre, polis tarafından yürütülen mevcut soruşturma ağırlıklı olarak Moravya bölgesinde yoğunlaşıyor ve birinci lig ile gençler ligindeki maçları kapsıyor. Haberin kaynağı, şüphelilerden birinin birinci lig kulübünün sahibi ve Karviná Belediye Başkanı Jan Wolf ile oyuncu Samuel Sigut ve bir profesyonel hakem olduğunu belirtti. Soruşturmaya dahil olan diğer kulüpler arasında Olomouc, Ostrava, Zlin, Slovacko ve Mlada Boleslav'ın yanı sıra Prostejov, Kromeriz ve ikinci ligde oynayan Brno Artis ve Zbrojovka kulüpleri de bulunuyor.