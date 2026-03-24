Dünya Kupası play-off'larına iki gün kala Çek Cumhuriyeti'nde bahis skandalı: 6 kulüp, bunlardan biri birinci ligden

Moravya'da kaos patlak verdi

Çek web sitesi iSport.cz'den gelen bir haber, yerel futbol camiasını sarsıyor: Polis, yolsuzluk ve bahis skandalına karışan aralarında oyuncular, hakemler ve üst düzey kulüplerden onlarca kişiyi gözaltına aldı.


Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu (FAČR) yönetimi, haberin yayılmasından kısa bir süre sonra olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı düzenledi. Ardından, federasyon başkanı David Trunda bir basın toplantısında soruşturmayı doğruladı ve bunun üç yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu ve federasyonun "uzun süredir" bu sürece işbirliği yaptığını belirtti.

  KUVVETLERİN KONŞERE

    "Birimimiz bugün bir ceza soruşturması yürütüyor. Bilgilerin sunulması Olomouc Başsavcılığı'na mahsustur," dedi NCOZ (Ulusal Organize Suçla Mücadele Merkezi) sözcüsü Jaroslav Ibehej. Europol ve Interpol'ün de soruşturmaya dahil olduğu belirtiliyor. "Sabah saat 6'dan beri, muhtemelen Çek futbol tarihinin en büyük operasyonu olan devasa bir operasyon devam ediyor," diye yazıyor FAČR Başkanı David Trunda'nın yönetim kurulu üyelerine gönderdiği bir mesajda. "Futbol Federasyonu bu davanın başlatıcısıdır. Haksız uygulamaları ortaya çıkarmak için uzun süredir polisle işbirliği yapıyoruz," diye açıkladı Trunda basın toplantısında.

  HASSAS AN

    Olomouc Başsavcısı Radim Dragoun, Yüksek Savcılık'ın internet sitesinde yer alan habere göre, onlarca kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin evlerinde ve diğer mekanlarda arama yapıldığını açıkladı. Tüm bunlar, erkek milli takımının 2026 Dünya Kupası play-off'larına başlamasından sadece iki gün önce gerçekleşti: İrlanda ile yarı final, ardından Danimarka-Kuzey Makedonya maçının galibi ile final.

  KATILAN KULÜPLER

    iSport.cz'ye göre, polis tarafından yürütülen mevcut soruşturma ağırlıklı olarak Moravya bölgesinde yoğunlaşıyor ve birinci lig ile gençler ligindeki maçları kapsıyor. Haberin kaynağı, şüphelilerden birinin birinci lig kulübünün sahibi ve Karviná Belediye Başkanı Jan Wolf ile oyuncu Samuel Sigut ve bir profesyonel hakem olduğunu belirtti. Soruşturmaya dahil olan diğer kulüpler arasında Olomouc, Ostrava, Zlin, Slovacko ve Mlada Boleslav'ın yanı sıra Prostejov, Kromeriz ve ikinci ligde oynayan Brno Artis ve Zbrojovka kulüpleri de bulunuyor.