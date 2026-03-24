Dünya Kupası play-off'larına iki gün kala Çek Cumhuriyeti'nde bahis skandalı: 6 kulüp, bunlardan biri birinci ligden

Çek web sitesi iSport.cz'den gelen bir haber, yerel futbol camiasını sarsıyor: Polis, yolsuzluk ve bahis skandalına karışan aralarında oyuncular, hakemler ve üst düzey kulüplerden onlarca kişiyi gözaltına aldı.
Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu (FAČR) yönetimi, haberin yayılmasından kısa bir süre sonra olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı düzenledi. Ardından, federasyon başkanı David Trunda bir basın toplantısında soruşturmayı doğruladı ve bunun üç yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu ve federasyonun "uzun süredir" bu sürece işbirliği yaptığını belirtti.