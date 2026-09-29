Brezilya 2027 yolculuğu yeniden başlıyor. Dünya Kupası eleme grubundaki son maçın üzerinden dört ay geçerken, Danimarka’nın arkasında ikinci sırada tamamlanan grubun ardından İtalya Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası play-off’larının ilk turunda Belarus ile karşılaşmak üzere sahaya dönmeye hazırlanıyor. FIFA sıralamasında 52. basamakta yer alan rakibe karşı oynanacak bu çift ayaklı sınavda ilk maç 9 Ekim Cuma günü (İtalya saatiyle 18.15, Rai 2) Gürcistan’ın Tiflis kentindeki ‘David Petriashvili’ Stadı’nda, rövanş ise 13 Salı günü (18.15, Rai 2) Floransa’daki ‘Artemio Franchi’de oynanacak. Bu turu geçen taraf, aralık ayı başında Finlandiya ile Sırbistan arasındaki eşleşmenin galibiyle belirleyici randevuya çıkacak.
Dünya Kupası play-off’ları: Belarus ile ilk tur için 28 oyuncu çağrıldı. Rosucci ile Serturini yeniden kadroda
Rosucci ve Serturini geri döndü
Doğrudan katılım şansı kaçınca, Brezilya’daki Dünya Kupası için uçak biletini alabilmek adına İtalya Kadın Milli Takımı’nın play-off engelini aşması gerekecek (grup aşamasından farklı olarak burada VAR kullanılacak). Bu aşamada turnuvaya katılan 32 Avrupa milli takımı, organizasyonun onuncu edisyonu için son yedi biletin yanı sıra kıtalararası play-off’lara gidecek bilet için mücadele edecek. Güney Amerika’da düzenlenecek ilk turnuva olma özelliğini taşıyan organizasyon öncesinde, pazar günü Coverciano’da başlayacak kampa 28 futbolcu katılacak: En dikkat çeken yenilikler, bir yıldan uzun bir aranın ardından Martina Rosucci ve Annamaria Serturini’nin yeniden gruba dönmesi. Serturini ise çapraz bağ kopmasının ardından yeniden takıma katıldı. Onlarla birlikte Astrid Gilardi ve Elisa Polli de yeniden kadroda yer alacak.
Franchi uğurlu geliyor
Andrea Soncin’in ekibi, Belarus federasyonunun maçın oynanacağı yer olarak seçtiği Gürcistan’ın başkentine hareket günü olan 7 Ekim Çarşamba’ya kadar Coverciano’daki Teknik Merkez’de çalışacak. Belarus, 2022’den bu yana iç saha maçlarını tarafsız sahada oynamak zorunda kalıyor. Bu karşılaşma, iki milli takım arasındaki tarihteki ilk maç olacak. İtalya, 10 Ekim Cumartesi sabahı Floransa’ya dönecek ve sadece güzel anıları çağrıştıran ‘Franchi’deki mücadeleye hazırlanmak için yeniden çalışmalara başlayacak. Floransa’daki statta İtalya, 1995’te oynanan hazırlık maçında İngiltere ile 1-1 berabere kalmasının yanı sıra, 2018’de Portekiz’i 3-0 ve 2021’de İsrail’i 12-0 yenerek 2019 Dünya Kupası ile 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.
Kadroya çağrılanlar
Kaleciler: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Como 1907), Astrid Gilardi (Como Women), Laura Giuliani (Stuttgart);
Defans oyuncuları: Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Federica D’Aurica (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elisabetta Oliviero (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);
Orta saha oyuncuları: Arianna Caruso (Real Madrid), Giulia Dragoni (Chelsea), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);
Forvetler: Barbara Bonansea (San Diego Wave), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Roma), Elisa Polli (Inter).
PROGRAM
4 Ekim Pazar
Coverciano'da toplanma
5 Ekim Pazartesi
Saat 13.30 Milli takım teknik direktörünün basın toplantısı
Saat 16.00 Antrenman (açık)
6 Ekim Salı
Saat 15.30 Antrenman (ilk 15 dakikası medyaya açık)
7 Ekim Çarşamba
Saat 10.30 Antrenman (kapalı)
Saat 15.30 Tiflis'e uçuş
8 Ekim Perşembe
Saat 18.15 yerel saatle (İtalya saatiyle 16.15) Tiflis'teki 'David Petriashvili' Stadyumu'nda MD-1 antrenmanı
9 Ekim Cuma
Saat 20.15 yerel saatle (İtalya saatiyle 18.15) Belarus-İTALYA maçı (Rai 2'den canlı yayın)
10 Ekim Cumartesi
Saat 11.30 yerel saatle (İtalya saatiyle 9.30) Floransa'ya uçuş
Saat 17.00 Antrenman (ilk 15 dakikası medyaya açık)
11 Ekim Pazar
Saat 10.30 Antrenman (kapalı)
12 Ekim Pazartesi
Saat 15.30 Floransa'daki 'Franchi' Stadyumu'nda MD-1 basın toplantısı, milli takım teknik direktörü + futbolcu
Saat 17.00 Floransa'daki 'Franchi' Stadyumu'nda MD-1 antrenmanı
13 Ekim Salı
Saat 18.15 İTALYA-Belarus maçı (Rai 2'den canlı yayın)
Maçın ardından kafile dağılacak
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