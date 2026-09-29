Dünya Kupası play-off’ları: Belarus ile ilk tur için 28 oyuncu çağrıldı. Rosucci ile Serturini yeniden kadroda

Doğrudan katılım şansı kaçınca, Brezilya’daki Dünya Kupası için uçak biletini alabilmek adına İtalya Kadın Milli Takımı’nın play-off engelini aşması gerekecek (grup aşamasından farklı olarak burada VAR kullanılacak). Bu aşamada turnuvaya katılan 32 Avrupa milli takımı, organizasyonun onuncu edisyonu için son yedi biletin yanı sıra kıtalararası play-off’lara gidecek bilet için mücadele edecek. Güney Amerika’da düzenlenecek ilk turnuva olma özelliğini taşıyan organizasyon öncesinde, pazar günü Coverciano’da başlayacak kampa 28 futbolcu katılacak: En dikkat çeken yenilikler, bir yıldan uzun bir aranın ardından Martina Rosucci ve Annamaria Serturini’nin yeniden gruba dönmesi. Serturini ise çapraz bağ kopmasının ardından yeniden takıma katıldı. Onlarla birlikte Astrid Gilardi ve Elisa Polli de yeniden kadroda yer alacak.