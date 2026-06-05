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Stephen Darwin

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Dünya Kupası oyuncu değer takibi: İngiltere'den Elliot Anderson 100 milyon sterlin barajını aşacak; paha biçilmez Lamine Yamal ise zirvede

Dünya Kupası
Finance
FEATURES
İngiltere
Fransa
Almanya
Arjantin
Hollanda
İspanya
Fildişi Sahili
Brezilya
N. Paz
L. Yamal
M. Olise
B. Barcola
M. Rogers
J. Alvarez
E. Anderson
D. Undav
J. Pedro
Y. Diomande

Dünyanın en büyük şöleni olan Dünya Kupası'nın başlamasına az bir zaman kala heyecan giderek artıyor. Kuzey Amerika'da düzenlenecek bu prestijli turnuva boyunca GOAL, eToro ile işbirliği içinde dünyanın en çok rağbet gören 10 yeteneğinin değerini takip ediyor. Değerleri yükselecek mi, yoksa düşecek mi? Öğrenmek için benzersiz oyuncu değer takipçimizi takip edin...

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  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    10Deniz Undav | VfB Stuttgart & Almanya | 30 milyon sterlin

    Üç yıl öncesine dönersek, Deniz Undav kariyerinde bir dönüm noktasında bulunuyordu. Forvet, Brighton’da Evan Ferguson ve Danny Welbeck gibi isimlerin gölgesinde kalarak sahada yer bulmakta zorlanıyordu. Açıkça köklü bir değişikliğe ihtiyaç vardı. Bu değişiklik, VfB Stuttgart’a ilk olarak kiralık olarak transfer olmasıyla gerçekleşti – bu anlaşma 2024’te kalıcı hale getirildi – ve o günden beri geriye bakmadı.

    19 golle Undav, 2025-26 sezonunu Bundesliga'nın en golcü Alman oyuncusu olarak tamamladı; genel sıralamada sadece durdurulamaz Harry Kane'in gerisinde kaldı. Dünya Kupası'nda Almanya'nın ilk onbirinde yer alabilmek için hala Julian Nagelsmann'ı ikna etmesi gerekebilir, ancak sadece yedi milli maçta attığı dört golle, bu şansı yakalaması çok muhtemel. Kuzey Amerika'da iyi bir performans sergilerse, değeri kaçınılmaz olarak katlanarak artacaktır. Turnuva başlamadan önce yeni sözleşmeyi imzalayıp halleden Stuttgart'a tebrikler.

    Mevcut oyuncu değeri: 30 milyon sterlin

  • France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    9Bradley Barcola | Paris Saint-Germain & Fransa | 60 milyon sterlin

    PSG'nin son yıllarda Fransa'dan yetişen en yetenekli forvetlerden birini satmayı düşünebileceği akla bile gelmez gibi görünüyor, ancak Ligue 1 şampiyonu, Bradley Barcola konusunda tam da bu durumla karşı karşıya. 23 yaşındaki oyuncu, düzenli olarak yedek kulübesinde oturmak için fazla iyi ve Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue ve Ousmane Dembele'nin Luis Enrique'nin hücumunun üç ayağı olması nedeniyle, 2025-26 sezonunun gerçekten önemli maçlarında kendini bu durumda buluyor.

    Anlaşma yapılabileceğine dair bir işaret olursa, onu kadrosuna katmak için can atan talipler eksik olmayacaktır. Barcola'nın Dünya Kupası'nda adını duyurmasının önündeki tek engel, kadroya girebilmek için rekabet etmesidir. Fransa'nın 26 kişilik kadrosunda çok sayıda yetenekli oyuncu olduğu göz önüne alındığında, Didier Deschamps yönetiminde etkili bir yedek oyuncu olarak yetinmesi büyük olasılıktır.

    Mevcut oyuncu değeri: 60 milyon sterlin

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    8Nico Paz | Como & Arjantin | 75 milyon sterlin

    Nico Paz ismi sıradan futbolseverlere pek tanıdık gelmeyebilir, ancak bu durum yaz aylarında değişecek gibi görünüyor. 2024 yılında Real Madrid tarafından serbest bırakılan Como orta saha oyuncusu, Cesc Fabregas'ın yönetiminde Serie A'da ses getiriyor ve İtalya'nın en üst ligindeki diğer orta saha oyuncularından daha fazla olan 12 gol atarak kulübü Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın eşiğine taşıyan hayati bir rol oynuyor.

    Arjantin kadrosunda Lionel Messi'nin yanında hücum pozisyonunda yer alabilmen için mutlaka özel bir yeteneğin olması gerekir ve Paz, bir ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda tam da bu pozisyonda oynayacak. Ünlü Albiceleste formasıyla şu ana kadar yaşadığı en önemli an, Mart ayında efsanevi takım arkadaşını hayrete düşüren bir serbest vuruş golü attığı zamandı. Etkisi yedek kulübesinden gelmek zorunda kalsa bile, Haziran ayında o sihirli sol ayağından daha fazla muhteşem gol bekleyebilirsiniz.

    Mevcut oyuncu değeri: 75 milyon sterlin

  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    7Yan Diomande | RB Leipzig & Fildişi Sahili | 80 milyon sterlin

    Yan Diomande'nin adı bir süredir transfer dedikodularının başını çekiyor ve bunun nedenini anlamak hiç de zor değil. Fildişili forvet, Bundesliga'daki etkileyici performanslarıyla Avrupa'nın en iyi kulüplerini alarma geçirdi ve Benjamin Sesko, Josko Gvardiol ve Dominik Szoboszlai gibi isimlerin izinden giderek çok geçmeden RB Leipzig'den manşetlere taşınacak bir transfer yapması sürpriz olmaz.

    Dahası, son derece yetenekli 19 yaşındaki oyuncunun Fildişi Sahili'nde Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alacağı kesin. Afrika ülkesi, grup aşamasını geçip turnuvanın ilerleyen aşamalarına kalmak istiyorsa, bu genç oyuncuyu ilham kaynağı ve golcü olarak görüyor. Kuzey Amerika'da bir dizi güçlü performans sergilerse, gelecek sezon kalmayı planladığını belirtmiş olsa da, yaz transferiyle ilgili söylentilerin daha da yoğunlaşması bekleniyor.

    Mevcut oyuncu değeri: 80 milyon sterlin

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    6Enzo Fernandez | Chelsea ve Arjantin | 85 milyon sterlin

    Yaz transfer döneminin ana gündem maddelerinden biri, şüphesiz Enzo Fernández ve onun Stamford Bridge'den ayrılıp ayrılmayacağı konusu olacak. 2023 yılında 106,8 milyon sterlin gibi dudak uçuklatan bir bedelle transfer edilen orta saha oyuncusu, sık sık yaşanan teknik direktör değişikliklerinin gölgesinde, Batı Londra'da geçen zorlu birkaç yılın içindeki az sayıdaki parlak isimlerden biri oldu.

    Xabi Alonso, son olarak bu göreve getirilen isim ve onun varlığının, Arjantinli oyuncuyu kolları sıvayıp kalmaya ikna etmeye yetecek mi, yoksa yeni ufuklar arayacak mı (Real Madrid açıkça onun tercih edeceği yer olacaktır), bunu zaman gösterecek. Şampiyonlar Ligi'nde yer almayan Chelsea'nin gücü önemli ölçüde zayıflamıştır. Eğer bir satış kaçınılmaz hale gelirse, Lionel Scaloni'nin takımında orta sahada forma giymesi neredeyse kesin olan Aguero'nun Dünya Kupası'ndaki güçlü performansı, en azından fiyatını yükseltmeye yardımcı olacaktır.

    Mevcut oyuncu değeri: 85 milyon sterlin

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    5Morgan Rogers | Aston Villa ve İngiltere | 90 milyon sterlin

    Thomas Tuchel, Dünya Kupası öncesinde çok önemli bir karar vermek zorunda: Morgan Rogers mı yoksa Jude Bellingham mı ilk 11'de yer alacak? Bu, Three Lions'ın teknik direktörünün turnuva öncesinde karşı karşıya kaldığı en büyük kadro seçim ikilemlerinden biri; ikilinin aynı kadroda birlikte sahaya çıkması ise pek olası görünmüyor.

    Rogers, Aston Villa'yı üst üste iki sezon Şampiyonlar Ligi'ne taşımada o kadar istikrarlı bir performans sergiledi ki, ilk 11'de yer almazsa hayal kırıklığına uğraması gayet normal olacaktır. Premier League taraftarları, 23 yaşındaki oyuncunun sahip olduğu yeteneğin fazlasıyla farkındadır. Bu yeteneği dünya sahnesine taşıyabilirse, zaten yaz transfer döneminde birçok Avrupa devinin onu kadrosuna katmak isteyeceği düşünülürse, değeri daha da yükselecektir.

    Mevcut oyuncu değeri: 90 milyon sterlin

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    4Elliot Anderson | Nottingham Forest ve İngiltere | 100 milyon sterlin

    Elliot Anderson'ın kariyerinde son iki yılda muazzam bir yükseliş yaşandı. Nottingham Forest'ın orta saha oyuncusu, Newcastle'ın A takımının kenarından Tuchel'in İngiltere milli takımında ilk tercih edilen isimlerden biri haline geldi ve şüphesiz Avrupa'nın en başarılı kulüplerinden birçoğunun transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor.

    Manchester'ın en iyi kulüplerinin yaz transfer döneminde Anderson'ı kadrolarına katmak için kıyasıya bir rekabet içine girmeleri bekleniyor ve transfer ücretinin 100 milyon sterlin sınırını aşması oldukça gerçekçi bir ihtimal. Three Lions'ın Dünya Kupası'nın son aşamalarına yükselmesinde önemli bir rol oynayan Forest, takımının en değerli oyuncusu için bu rakamı daha da artırmaya çalışacaktır.

    Mevcut oyuncu değeri: 100 milyon sterlin

  • Argentina v Venezuela - International FriendlyGetty Images Sport

    3Julian Alvarez | Atlético Madrid ve Arjantin | 120 milyon sterlin

    Pep Guardiola transfer piyasasında nadiren yanılır, ancak Julian Alvarez'in durumunda zamanı geri alabilmeyi dileyebilir. Adil olmak gerekirse, Manchester City'nin 2024'te onu serbest bıraktığı dönemde Alvarez, bugün olduğu kadar göz kamaştırıcı ve maç kazandıran bir oyuncu değildi; üstelik Premier Lig ekibi, Atlético Madrid'den 85 milyon sterlin karşılığında onu satarak hatırı sayılır bir kâr elde etmişti. Yine de, Arjantinli oyuncu gelecek sezon Arsenal'e katılıp eski takım arkadaşlarını alt ederse, Etihad'daki hiç kimse bundan hiç hoşlanmayacaktır. Daha garip şeyler de olmuştur.

    Yaygın haberlere göre, Arsenal, Alvarez'i kadrosuna katmak için yarışta ancak Mikel Arteta, 100 milyon sterlinin çok üzerinde bir fiyat talep edildiği için cebine derin bir el atmak zorunda kalacak. Barcelona'nın, 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için Premier Lig lideriyle rekabet edeceği tahmin ediliyor ve Alvarez'in Dünya Kupası'nda önemli bir etki yaratması halinde transfer ücreti sürekli artmaya devam edecek.

    Mevcut oyuncu değeri: 120 milyon sterlin

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    2Michael Olise | Bayern Münih & Fransa | 125 milyon sterlin

    Bayern Münih, 2024 yazında yaklaşık 50 milyon sterlinlik bir transferle Michael Olise'yi Premier Lig'den kadrosuna katarak gerçek bir hazineye sahip oldu. Geriye dönüp bakıldığında, Bavyeralıların bu büyük hamleyle transfer döneminin galibi olduğunu söylemek yanlış olmaz; zira Fransız milli oyuncu, son birkaç yıldır sergilediği olağanüstü performanslarla Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'ni adeta aydınlattı.

    Deschamps da onun gelişimini gözden kaçırmadı ve Olise'nin Dünya Kupası'nda Les Bleus'un korkutucu hücum hattının bir parçası olacağı neredeyse kesin. Yaz aylarında eski Crystal Palace kanat oyuncusu için bir teklifle Bayern'in kararlılığını sınamaya cesaret eden olursa, Bundesliga şampiyonunun bir satışı düşünmesi için gerçekten devasa rakamlar ödemesi gerekecek.

    Mevcut oyuncu değeri: 125 milyon sterlin

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    1Lamine Yamal | Barselona ve İspanya | 200 milyon sterlin

    Şu anda futbol dünyasında Lamine Yamal'dan daha değerli bir isim kesinlikle yok. Henüz 18 yaşında olan Barcelona'nın yıldızı, tartışmasız dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu kanıtladı ve Dünya Kupası'nda bir ulusun umutlarını sırtında taşıyacağı için tüm gözler onun üzerinde olacak. İspanya, birçok kişinin favorisi olarak gösteriliyor ancak Barca'daki 2025-26 sezonunun sonunu sakatlık nedeniyle erken bitirmek zorunda kalan Yamal, Kuzey Amerika'da iyi bir performans gösteremezse La Roja'nın umutları suya düşebilir.

    İki yıl önce Luis de la Fuente'nin Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında ilham kaynağı olan Yamal, şimdiden üç La Liga şampiyonluğu bulunuyor. Bu başarı listesine Dünya Kupası'nı da eklediğinde, efsane statüsüne doğru emin adımlarla ilerleyecek. Baskı yok!

    Mevcut oyuncu değeri: 200 milyon sterlin