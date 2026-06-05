Dünya Kupası oyuncu değer takibi: İngiltere'den Elliot Anderson 100 milyon sterlin barajını aşacak; paha biçilmez Lamine Yamal ise zirvede

Pep Guardiola transfer piyasasında nadiren yanılır, ancak Julian Alvarez'in durumunda zamanı geri alabilmeyi dileyebilir. Adil olmak gerekirse, Manchester City'nin 2024'te onu serbest bıraktığı dönemde Alvarez, bugün olduğu kadar göz kamaştırıcı ve maç kazandıran bir oyuncu değildi; üstelik Premier Lig ekibi, Atlético Madrid'den 85 milyon sterlin karşılığında onu satarak hatırı sayılır bir kâr elde etmişti. Yine de, Arjantinli oyuncu gelecek sezon Arsenal'e katılıp eski takım arkadaşlarını alt ederse, Etihad'daki hiç kimse bundan hiç hoşlanmayacaktır. Daha garip şeyler de olmuştur.
Yaygın haberlere göre, Arsenal, Alvarez'i kadrosuna katmak için yarışta ancak Mikel Arteta, 100 milyon sterlinin çok üzerinde bir fiyat talep edildiği için cebine derin bir el atmak zorunda kalacak. Barcelona'nın, 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için Premier Lig lideriyle rekabet edeceği tahmin ediliyor ve Alvarez'in Dünya Kupası'nda önemli bir etki yaratması halinde transfer ücreti sürekli artmaya devam edecek.
Mevcut oyuncu değeri: 120 milyon sterlin