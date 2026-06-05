Dünya Kupası oyuncu değer takibi: İngiltere'den Elliot Anderson 100 milyon sterlin barajını aşacak; paha biçilmez Lamine Yamal ise zirvede

Üç yıl öncesine dönersek, Deniz Undav kariyerinde bir dönüm noktasında bulunuyordu. Forvet, Brighton’da Evan Ferguson ve Danny Welbeck gibi isimlerin gölgesinde kalarak sahada yer bulmakta zorlanıyordu. Açıkça köklü bir değişikliğe ihtiyaç vardı. Bu değişiklik, VfB Stuttgart’a ilk olarak kiralık olarak transfer olmasıyla gerçekleşti – bu anlaşma 2024’te kalıcı hale getirildi – ve o günden beri geriye bakmadı.

19 golle Undav, 2025-26 sezonunu Bundesliga'nın en golcü Alman oyuncusu olarak tamamladı; genel sıralamada sadece durdurulamaz Harry Kane'in gerisinde kaldı. Dünya Kupası'nda Almanya'nın ilk onbirinde yer alabilmek için hala Julian Nagelsmann'ı ikna etmesi gerekebilir, ancak sadece yedi milli maçta attığı dört golle, bu şansı yakalaması çok muhtemel. Kuzey Amerika'da iyi bir performans sergilerse, değeri kaçınılmaz olarak katlanarak artacaktır. Turnuva başlamadan önce yeni sözleşmeyi imzalayıp halleden Stuttgart'a tebrikler.

Mevcut oyuncu değeri: 30 milyon sterlin