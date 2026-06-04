Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçı öncesi endişeler: Manuel Neuer’in fiziksel durumu hâlâ belirsiz

Böylece, cumartesi günü ortak ev sahibi ABD ile oynanacak Dünya Kupası genel provasına kadar kalan süre oldukça kısalmış oldu. Son antrenman cuma günü Soldier Field’da yapılacak. Bu durumda, geçen pazar Finlandiya’ya karşı oynanan maçta (4-0) olduğu gibi, Oliver Baumann yine DFB kalesini koruyabilir.

Julian Nagelsmann'ın başka kadro sıkıntısı yok. Milli takım teknik direktörü Perşembe günü MLS kulübü Chicago Fire'ın tesislerinde Dünya Kupası kadrosundaki 25 oyuncu ve yedek kaleci Jonas Urbig ile antrenman yapabildi.