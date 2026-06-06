İtalyan hakem Luca Zufferli biraz düşündükten sonra, kavga eden Leao ve Roman'ı kırmızı kartla erken soyunma odasına gönderdi. Portekiz'in süperstarı Cristiano Ronaldo'nun hakeme yalvarmaya çalışması da artık bir işe yaramadı. Leao ise Zufferli'nin kararını alaycı bir gülümsemeyle karşıladı ve oradan uzaklaştı.

Şilililer zaten ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamamış olsa da, Leao'nun kırmızı kart görmesi, Dünya Kupası göz önüne alındığında en kötü senaryoda acı sonuçlar doğurabilir. Her ne kadar hazırlık maçlarında görülen kırmızı kartlar genellikle sadece diğer hazırlık maçlarında cezaya neden olurken, resmi maçlarda cezaya yol açmasa da. Örneğin, hafta başında Avusturya'nın Tunus'u 1-0 yendiği maçta son adam olarak eliyle topa dokunduğu için kırmızı kart gören Bayern yıldızı Konrad Laimer'in Dünya Kupası için endişelenecek bir durumu yoktu.

Ancak Leao'nun kırmızı kart görme şekli, 26 yaşındaki oyuncunun başına bela olabilir. Çünkü bu durumda olduğu gibi, şiddet içeren bir hareket nedeniyle oyundan atılma durumunda, FIFA Disiplin Komisyonu'nun cezayı resmi bir turnuvadaki maçlara da genişletmesi oldukça olasıdır. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) bu yönde bir karar verirse, Leao 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası finallerinde tribünden izlemek zorunda kalabilir.

Örneğin, Curacao'nun forveti Jürgen Locadia da, Mayıs sonunda İskoçya ile oynanan hazırlık maçında (1-4) şiddet içeren bir hareket nedeniyle kırmızı kart gördükten sonra, 14 Haziran'da Dünya Kupası'na ilk kez katılan takımının Almanya ile oynayacağı açılış maçını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Artık Locadia'nın DFB takımına karşı oynayabileceği kesinleşti, çünkü cezası bir maçla sınırlandırıldı ve bu nedenle sadece Curacao'nun Aruba ile oynayacağı son hazırlık maçında forma giyemeyecek.