Birkaç Portekizli ve Şilili oyuncu arasında çıkan arbede sonrasında, AC Milan'ın forvet oyuncusu ilk yarının uzatma dakikalarında, skor 0-0 iken kırmızı kart gördü. Şili'nin savunma oyuncusu Ivan Roman (Atletico Mineiro) da kırmızı kartla sahadan atıldı.
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Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçı tamamen kontrolden çıktı! Portekizli yıldız, şiddet uyguladığı için sahadan atıldı – ağır bir ceza ile karşı karşıya
İki kırmızı kartın çıkış noktası, köşe bayrağının yakınında Şili'nin sağ bek oyuncusu Felipe Faundez ile Portekiz'den Joao Cancelo arasında yaşanan, ilk bakışta sıradan bir ikili mücadelesi oldu. Şilili oyuncu ikili mücadeleyi kazandı ve topu uzaklaştırdı, ancak Cancelo'nun görüşüne göre biraz fazla sert bir şekilde ayağa kalktı, bu nedenle son olarak Al-Hilal'den FC Barcelona'ya kiralanan bek, sinirli bir tepki gösterdi.
Hemen yakınlarda bulunan Leao ve Roman'ın da katıldığı bir kalabalık oluştu ve bir itiş kakış yaşandı. Bu sırada Leao ve Roman birbirlerini birkaç kez itti, sonunda Portekizli oyuncu Şilili oyuncunun yüzüne eliyle vurdu. Bunun üzerine çok sayıda oyuncu olaya müdahale etti ve birkaç saniye sonra ortam yeniden sakinleşti.
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Hazırlık maçında kırmızı kart: Rafael Leao'ya Dünya Kupası'nda ceza mı verilecek?
İtalyan hakem Luca Zufferli biraz düşündükten sonra, kavga eden Leao ve Roman'ı kırmızı kartla erken soyunma odasına gönderdi. Portekiz'in süperstarı Cristiano Ronaldo'nun hakeme yalvarmaya çalışması da artık bir işe yaramadı. Leao ise Zufferli'nin kararını alaycı bir gülümsemeyle karşıladı ve oradan uzaklaştı.
Şilililer zaten ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamamış olsa da, Leao'nun kırmızı kart görmesi, Dünya Kupası göz önüne alındığında en kötü senaryoda acı sonuçlar doğurabilir. Her ne kadar hazırlık maçlarında görülen kırmızı kartlar genellikle sadece diğer hazırlık maçlarında cezaya neden olurken, resmi maçlarda cezaya yol açmasa da. Örneğin, hafta başında Avusturya'nın Tunus'u 1-0 yendiği maçta son adam olarak eliyle topa dokunduğu için kırmızı kart gören Bayern yıldızı Konrad Laimer'in Dünya Kupası için endişelenecek bir durumu yoktu.
Ancak Leao'nun kırmızı kart görme şekli, 26 yaşındaki oyuncunun başına bela olabilir. Çünkü bu durumda olduğu gibi, şiddet içeren bir hareket nedeniyle oyundan atılma durumunda, FIFA Disiplin Komisyonu'nun cezayı resmi bir turnuvadaki maçlara da genişletmesi oldukça olasıdır. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) bu yönde bir karar verirse, Leao 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası finallerinde tribünden izlemek zorunda kalabilir.
Örneğin, Curacao'nun forveti Jürgen Locadia da, Mayıs sonunda İskoçya ile oynanan hazırlık maçında (1-4) şiddet içeren bir hareket nedeniyle kırmızı kart gördükten sonra, 14 Haziran'da Dünya Kupası'na ilk kez katılan takımının Almanya ile oynayacağı açılış maçını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Artık Locadia'nın DFB takımına karşı oynayabileceği kesinleşti, çünkü cezası bir maçla sınırlandırıldı ve bu nedenle sadece Curacao'nun Aruba ile oynayacağı son hazırlık maçında forma giyemeyecek.
Rafael Leao, Milan'dan ayrılmak istiyor: Galatasaray'a transfer mi?
Leao, FIFA'nın kendi durumunda da aynı şekilde hareket etmesini ve onu sadece Çarşamba günü Portekiz'in Nijerya ile oynayacağı Dünya Kupası hazırlık maçında cezalandırmasını umuyor. Böylece Leao, 17 Haziran'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanacak ilk grup maçında şampiyonluk adaylarından biri olan takımın kadrosunda yer alabilir. Grup aşamasındaki diğer rakipler Özbekistan ve Kolombiya.
Leao'nun önünde sadece Dünya Kupası nedeniyle değil, olağanüstü bir yaz var. Forvet, kısa süre önce yedi yılın ardından Milan'dan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Leao, Portekizli televizyon kanalı Sport TV'ye "Milan'da tarih yazabildiğim için gurur duyuyorum, ancak kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum" dedi.
Milan, 50 milyon avrodan başlayan bir transfer ücreti karşılığında Portekizli oyuncuyu satmaya hazır görünüyor. Leao'nun en çok tercih ettiği hedef ise Manchester United. Galatasaray da oyuncuya büyük ilgi gösterirken, Leao geçen yıl Bayern Münih ile de sık sık anılmıştı. Bilindiği üzere Alman şampiyonu yeni bir hücum oyuncusu arıyor, ancak PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari'ye karar vermiş görünüyor.
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Rafael Leao ile mi? Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'ndaki grup maçları
Tarih
Maç başlangıcı (Almanya saati)
Maç
17 Haziran Çarşamba
19:00
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
23 Haziran Salı
19:00
Portekiz - Özbekistan
28 Haziran Pazar
01:30
Portekiz - Kolombiya