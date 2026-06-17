Fildişi Sahili milli takım oyuncusu Elye Wahi, maçta hile yaptığı şüphesiyle soruşturmaya uğradığı anlaşılıyor. The Athletic’in Çarşamba günü bildirdiğine göre, Wahi, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın başlamasından yaklaşık iki hafta önce Fransa’da geçici olarak gözaltına alınmış. 23 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü Fildişi Sahili milli takımıyla Almanya milli takımıyla karşılaşacak.
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Dünya Kupası öncesinde tutuklanma ve kötü bir şüphe: Eintracht Frankfurt’un transfer fiyaskosu, muhtemelen uzun bir men cezasıyla karşı karşıya
The Athletic, haberinde “olaylara yakın kaynaklara” atıfta bulunuyor. Buna göre, isimleri açıklanmayan kişiler, Wahi hakkında bir soruşturma yürütüldüğünü doğruladı. Soruşturma kapsamında, Wahi’nin 17 Mayıs’ta kulübü OGC Nice’in FC Metz ile oynadığı maçta kasten sarı kart alıp almadığına açıklık getirilecek.
Marsilya Savcılığı sözcüsü, “Fransız Ligue 1’de oynayan” 23 yaşındaki bir futbolcunun geçici olarak gözaltına alındığını doğruladı, ancak ismini açıklamadı. "Organize dolandırıcılık, sporda organize yolsuzluk, çalıntı mal ticareti ve kara para aklama şüphesi" nedeniyle bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Söz konusu oyuncu, "sorgulamasının ardından polis gözetiminden serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor. Futbolcu, Dünya Kupası için Fransa kadrosunda yer almıyor."
Nice ile Metz arasındaki maçta, Lig Federasyonu (LFP) dikkat çekici bahis hareketleri tespit etmişti. Bahisler arasında, Wahi’nin sarı kart göreceğine dair bahisler de vardı. Raporda, şu ana kadar Wahi aleyhine herhangi bir suçlama yöneltilmediği, soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor. The Athletic’e göre, Dünya Kupası’na katılacak olan ve aynı şekilde maç manipülasyonu şüphesiyle hakkında soruşturma yürütülen ikinci bir oyuncu daha bulunuyor.
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Elye Wahi, Eintracht Frankfurt’ta büyük bir transfer fiyaskosu haline geldi
Wahi hâlâ Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi devam ediyor, ancak Ocak ayından bu yana OGC Nice’te kiralık olarak forma giyiyordu. Orada 19 maçta 9 gol attı ve bu sayı, SGE formasıyla oynadığı 25 resmi maçta attığı gol sayısından 8 fazla oldu.
Frankfurt’ta, Marsilya’dan Eintracht’a 26 milyon avroluk transferinin ardından büyük bir transfer fiyaskosu haline geldi ve kendisine yöneltilen beklentileri hiçbir şekilde karşılayamadı. Wahi, zaman zaman Eintracht formasıyla o kadar kötü oynadı ki, kendi taraftarları tarafından yuhalandı ve dönemin teknik direktörü Dino Toppmöller tarafından kadro dışı bırakıldı.
Wahi’ye yönelik bahis manipülasyonu şüphesi doğrulanırsa, uzun bir ceza ile karşı karşıya kalacak ve Eintracht’ın yaz aylarında kabul edilebilir bir transfer ücreti karşılığında gerçekleştirmeyi planladığı satış da imkansız hale gelecektir.
En çok ses getiren vakalardan biri, 2023 yılında yasadışı spor bahislerine karıştığı gerekçesiyle dünya çapında on aylık bir men cezasına çarptırılan Sandro Tonali’nin vakasıydı.