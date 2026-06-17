Wahi hâlâ Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi devam ediyor, ancak Ocak ayından bu yana OGC Nice’te kiralık olarak forma giyiyordu. Orada 19 maçta 9 gol attı ve bu sayı, SGE formasıyla oynadığı 25 resmi maçta attığı gol sayısından 8 fazla oldu.

Frankfurt’ta, Marsilya’dan Eintracht’a 26 milyon avroluk transferinin ardından büyük bir transfer fiyaskosu haline geldi ve kendisine yöneltilen beklentileri hiçbir şekilde karşılayamadı. Wahi, zaman zaman Eintracht formasıyla o kadar kötü oynadı ki, kendi taraftarları tarafından yuhalandı ve dönemin teknik direktörü Dino Toppmöller tarafından kadro dışı bırakıldı.

Wahi’ye yönelik bahis manipülasyonu şüphesi doğrulanırsa, uzun bir ceza ile karşı karşıya kalacak ve Eintracht’ın yaz aylarında kabul edilebilir bir transfer ücreti karşılığında gerçekleştirmeyi planladığı satış da imkansız hale gelecektir.

En çok ses getiren vakalardan biri, 2023 yılında yasadışı spor bahislerine karıştığı gerekçesiyle dünya çapında on aylık bir men cezasına çarptırılan Sandro Tonali’nin vakasıydı.