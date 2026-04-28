Dünya Kupası öncesinde önemli bir karar mı? Bayern Münih, Harry Kane ile sözleşme görüşmelerini hızlandırıyor

Haberlere göre, Almanya'nın rekor şampiyonu, forvet oyuncusu ve kardeşi Charlie ile babası Pat tarafından temsil edilen ailesinden olumlu sinyaller aldı. Bayern'in Kane ile çalışmaya devam etmek istediği bir sır değil ve eski CEO Karl-Heinz Rummenigge bu tutumu yineledi.

"Sözleşmesinde bir çıkış maddesi olduğu biliniyor. O bu maddeyi kullanmadı, bu da kesinlikle Münih'te kalacağına işaret ediyor. Planlandığı gibi, kulübün operasyon yöneticileri sezonun ardından onunla bir araya gelecek ve sözleşmesini uzatmayı hedefleyecekler," dedi Rummenigge, Pazartesi günü yayınlanan t-online röportajında.

Bayern'in PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı için Paris'e yaptığı seyahat sırasında, sportif direktör Max Eberl de bu tutumu yineledi. "Kalle bunu söyledi ve bu kulübün tutumudur. Harry ile bunu konuştuk. Dünya Kupası öncesinde oturup bir çözüm bulmaya çalışacağız," dedi.