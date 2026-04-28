AFP
Çeviri:
Dünya Kupası öncesinde önemli bir karar mı? Bayern Münih, Harry Kane ile sözleşme görüşmelerini hızlandırıyor
Kane 'kesinlikle Münih'te kalacak'
Haberlere göre, Almanya'nın rekor şampiyonu, forvet oyuncusu ve kardeşi Charlie ile babası Pat tarafından temsil edilen ailesinden olumlu sinyaller aldı. Bayern'in Kane ile çalışmaya devam etmek istediği bir sır değil ve eski CEO Karl-Heinz Rummenigge bu tutumu yineledi.
"Sözleşmesinde bir çıkış maddesi olduğu biliniyor. O bu maddeyi kullanmadı, bu da kesinlikle Münih'te kalacağına işaret ediyor. Planlandığı gibi, kulübün operasyon yöneticileri sezonun ardından onunla bir araya gelecek ve sözleşmesini uzatmayı hedefleyecekler," dedi Rummenigge, Pazartesi günü yayınlanan t-online röportajında.
Bayern'in PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı için Paris'e yaptığı seyahat sırasında, sportif direktör Max Eberl de bu tutumu yineledi. "Kalle bunu söyledi ve bu kulübün tutumudur. Harry ile bunu konuştuk. Dünya Kupası öncesinde oturup bir çözüm bulmaya çalışacağız," dedi.
Kane, Bayern'de 'oyun kurucu bir forvet'e dönüşüyor
Kane, 2023 yazında Tottenham Hotspur'dan Münih'e 100 milyon avroya transfer oldu ve o günden bu yana 141 maçta 138 gol attı. Ancak İngiltere kaptanı, Bayern için sadece bir golcü olmaktan çok daha fazlasına dönüştü. Rummenigge'nin açıkladığı gibi, 32 yaşındaki oyuncu teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde "oyun kurucu forvet"e "başka bir dönüşüm" geçirdi ve bu da Kane'in FCB'nin oyun stilindeki kilit rolünü vurguladı.
Sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor, bu nedenle uzatma konusunda anlaşma sağlanmazsa, Ocak ayından itibaren diğer kulüplerle bedelsiz transfer için görüşebilir. Kane, geçtiğimiz günlerde Münih'te kendini evinde hissettiğini belirtti. Bu açıklama, Alan Shearer'ın tüm zamanların gol rekorunu kırmak için defalarca gündeme getirilen Premier Lig'e dönüş ihtimalinin kapısını kapatmış gibi görünüyor.
Premier Lig'e geri dönüş ihtimali mi?
Efsanevi eski Newcastle forveti, 260 golle İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu listesinin zirvesinde yer alırken, Kane ise eski kulübü Tottenham'da attığı goller sayesinde ona sadece 47 gol farkla ikinci sırada bulunuyor. Geçen yılın sonlarında Shearer, bu forvetin sahalara geri dönebileceğini kendisi dile getirmişti.
Shearer, "Harry'yi tanıyorum, benim rekorumu kırmak istediğini biliyorum" dedi. "Ama durumunun ne olduğunu veya Almanya'da kalıp kalmayacağını bilmiyorum. Evet, bırakın orada iki veya üç yıl daha kalsın!"
Kane ise kısa süre önce Bayern'e olan bağlılığını yeniden teyit etmiş ve düşüncesinin değiştiğini belirtmişti. "Bayern'e katıldığımda bana sorsaydınız, bir noktada geri döneceğimi söylerdim. İki yıl sonra bu biraz değişti. Ama asla geri dönmeyeceğim de demem. Şu anda tamamen Bayern'e odaklanmış durumdayım."
Kane'in 2025-26 sezonu rakamlarla
Oyunlar (tüm turnuvalar) 45 Gol 53 Asist 6 Oynadığı dakika 3.555