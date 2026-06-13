Dünya Kupası öncesinde İngiltere milli takımından Harry Kane ve Jude Bellingham'ın kramponları çalındı; iki şüpheli gözaltına alındı

İngiltere'nin ilk maçı yaklaşırken, Üç Aslanlar Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte L Grubu'nda yer alıyor ve 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacakları maçla Dünya Kupası macerasına başlayacaklar. Dikkatler şimdi, kaybolan eşyaların zamanında yenilenip yenilenemeyeceğine yöneldi; forma sponsorlarının genellikle acil durum planları olsa da, Kane ve Bellingham gibi oyuncular için gerekli olan özel tasarımlar nedeniyle, kısa sürede doğrudan yenilerinin temin edilmesi her zaman mümkün olmuyor.

Bu kriz, turnuvayı sarsan ve giderek uzayan tartışmalar listesine ekleniyor. Bu tartışmalar, Somalili hakem Omar Artan'ın ABD'ye girişinin engellenmesi ve Kanadalı Thomas Partey'in Kanada'ya giriş sorunları yaşaması gibi vize ve giriş reddi sorunlarından ciddi güvenlik ve çevre endişelerine kadar uzanıyor. Arjantin milli takımının otelinin yakınında Kansas City'de meydana gelen son silahlı saldırı olayı güvenlik endişelerini artırırken, takımlar tuhaf çevresel tehlikelerle de karşı karşıya kalıyor; İsviçre'nin San Diego'daki antrenman kampı haritasında, bitişikteki 'çıngıraklı yılan bölgesi' konusunda resmi bir uyarı yer alırken, Portekiz milli takımı da Florida'daki antrenman üssünün yakınında üç büyük timsahın görüldüğüne dair haberlerle uğraşmak zorunda kaldı.