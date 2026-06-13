Getty Images Sport
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Dünya Kupası öncesinde İngiltere milli takımından Harry Kane ve Jude Bellingham'ın kramponları çalındı; iki şüpheli gözaltına alındı
Cesur bir ekipman hırsızlığı olayının ardından şüpheliler gözaltına alındı
Kansas City Missouri Emniyet Müdürlüğü, İngiltere milli takımının ekipmanlarını taşıyan bir aracın hedef alınmasının ardından soruşturma başlatıldığını doğruladı. Hırsızlık, eşyaların Three Lions’ın turnuva kampına taşınırken meydana geldi ve bu durumun ardından bölgede polis tarafından hızlı bir müdahale gerçekleştirildi.
Olayla ilgili olarak Kansas City Missouri Polis Departmanı, Sky Sports News'e şunları söyledi: "Bu akşam Kansas City'ye gelen ve içinde eşyaların eksik olduğu bir takım aracından ekipman hırsızlığı olasılığını araştırıyoruz. İki şüpheli, soruşturma devam ederken gözaltına alındı."
- Getty Images Sport
Kayıp eşyalar arasında Kane ve Bellingham'ın botları da bulunuyor
Soygunun boyutu, özellikle takımın yıldız oyuncularının kişisel ekipmanları konusunda İngiltere kampında büyük endişe yarattı. Haberlere göre, kaptan Harry Kane ve Real Madrid’in yıldızı Jude Bellingham’a ait özel yapım futbol ayakkabıları, hırsızlar tarafından çalınan eşyalar arasında yer alıyordu.
Modern kramponlar genellikle konfor ve performans için son derece kişiselleştirilmiş olduğundan, bu tür özel ekipmanların kaybedilmesi büyük bir darbe. Ayakkabıların yanı sıra, hırsızların önemli miktarda maç topu ve temel antrenman ekipmanını da çaldığı bildiriliyor, bu da Kansas City'deki teknik ekibin yedekleri bulmak için koşturmasına neden oldu.
Thomas Tuchel için lojistik bir kabus
Hırsızlık olayı, İngiltere milli takımının Florida’nın West Palm Beach kentindeki turnuva öncesi kampından Swope Soccer Village’daki resmi kamp yerine geçiş sırasında meydana geldi. Kayıp ekipman, ancak cuma akşamı personel aracın yükünü boşaltmaya başladığında fark edildi.
Çalınan eşyalar arasında taktik ve analiz araçları, masaj masaları ve üst düzey sporcuların toparlanması için gerekli diğer hayati malzemeler bulunuyordu. Kaybın boyutunu vurgulayan şaşırtıcı bir ayrıntı olarak, bazı haberlerde güvenlik ihlali sonrasında takımın elinde sadece tek bir resmi futbol topu kaldığı iddia edildi.
- Getty Images Sport
Hırvatistan maçı öncesinde zamana karşı yarış
İngiltere'nin ilk maçı yaklaşırken, Üç Aslanlar Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte L Grubu'nda yer alıyor ve 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacakları maçla Dünya Kupası macerasına başlayacaklar. Dikkatler şimdi, kaybolan eşyaların zamanında yenilenip yenilenemeyeceğine yöneldi; forma sponsorlarının genellikle acil durum planları olsa da, Kane ve Bellingham gibi oyuncular için gerekli olan özel tasarımlar nedeniyle, kısa sürede doğrudan yenilerinin temin edilmesi her zaman mümkün olmuyor.
Bu kriz, turnuvayı sarsan ve giderek uzayan tartışmalar listesine ekleniyor. Bu tartışmalar, Somalili hakem Omar Artan'ın ABD'ye girişinin engellenmesi ve Kanadalı Thomas Partey'in Kanada'ya giriş sorunları yaşaması gibi vize ve giriş reddi sorunlarından ciddi güvenlik ve çevre endişelerine kadar uzanıyor. Arjantin milli takımının otelinin yakınında Kansas City'de meydana gelen son silahlı saldırı olayı güvenlik endişelerini artırırken, takımlar tuhaf çevresel tehlikelerle de karşı karşıya kalıyor; İsviçre'nin San Diego'daki antrenman kampı haritasında, bitişikteki 'çıngıraklı yılan bölgesi' konusunda resmi bir uyarı yer alırken, Portekiz milli takımı da Florida'daki antrenman üssünün yakınında üç büyük timsahın görüldüğüne dair haberlerle uğraşmak zorunda kaldı.