Kendi ülkesinde tanınmış haber portalı Klix.ba'nın bildirdiğine göre, Borussia Mönchengladbach'ın forveti, Bundesliga'nın son haftasında TSG Hoffenheim karşısında ayak bileği kırığı geçirdi.
Dünya Kupası öncesinde gelen korkunç haber: Bundesliga yıldızı ağır bir sakatlık geçirdi
Buna göre, 31 yaşındaki oyuncunun ameliyat olması bile söz konusu; bu durumda sahalardan uzak kalma süresi üç aydan altı aya çıkacak. Teşhis doğru çıkarsa, Dünya Kupası'na katılma hayali her halükarda suya düşecek.
Tabakovic, 72. dakikada sol ayağıyla takılıp düştü. "Sakatlığı nedeniyle onu oyundan çıkarmak zorunda kaldık. Umarız durum o kadar da kötü değildir ve Dünya Kupası'na katılımını tehlikeye atmaz" dedi teknik direktör Eugen Polanski maçın ardından.
Tabakovic olağanüstü bir sezon geçirdi - Geleceği belirsiz
Tabakovic olağanüstü bir sezon geçirdi. Takımı bir ara küme düşme tehlikesiyle boğuşsa da, 35 resmi maçta 15 gol attı ve 3 golün de hazırlayıcısı oldu. Dünya Kupası elemelerinde Tabakovic 4 gol attı; bunlardan biri, play-off finalinde İtalya’ya karşı kazanılan zaferde, 1-1’lik önemli beraberlik golüydü.
Ayrıca, bu kadar uzun bir sakatlık süresi Tabakovic'in planlarını da bozacaktır. Zira golcü, Gladbach'ta sadece kiralık olarak oynuyordu; asıl kulübü TSG Hoffenheim'dır. Kraichgau'da 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
Avrupa Ligi katılımcısında bir geleceği olup olmadığı ise belirsiz. "Bir yıllık kiralama çok iyi bir karardı. Temmuz ayında iyi bir görüşme yaptık. Haris daha fazla süre almak istiyordu ve Mönchengladbach'ta olağanüstü bir performans sergiledi," dedi Hoffenheim'ın spor direktörü Andreas Schicker, Gladbach'a karşı alınan ağır yenilginin ardından ve ekledi: "Şimdi geri dönecek. Dünya Kupası'ndan sonra ne olacağı belli olur. Gelecek sezon daha fazla maçımız var. Haris, kadromuzda belki de bulunmayan niteliklere sahip bir oyuncu. Öte yandan, yazın sözleşmesinin son yılına girecek. Bu nedenle her şeyi iyi düşünmeliyiz."
Güçlü performansları nedeniyle Tabakovic'in diğer Bundesliga kulüplerinden de teklifler aldığı söyleniyor. Bunların başında, SC Paderborn ile oynayacağı play-off maçını kazanıp ligde kalması halinde VfL Wolfsburg geliyor.