Dünya Kupası öncesinde gelen korkunç haber: Bundesliga yıldızı ağır bir sakatlık geçirdi

Tabakovic olağanüstü bir sezon geçirdi. Takımı bir ara küme düşme tehlikesiyle boğuşsa da, 35 resmi maçta 15 gol attı ve 3 golün de hazırlayıcısı oldu. Dünya Kupası elemelerinde Tabakovic 4 gol attı; bunlardan biri, play-off finalinde İtalya’ya karşı kazanılan zaferde, 1-1’lik önemli beraberlik golüydü.

Ayrıca, bu kadar uzun bir sakatlık süresi Tabakovic'in planlarını da bozacaktır. Zira golcü, Gladbach'ta sadece kiralık olarak oynuyordu; asıl kulübü TSG Hoffenheim'dır. Kraichgau'da 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

Avrupa Ligi katılımcısında bir geleceği olup olmadığı ise belirsiz. "Bir yıllık kiralama çok iyi bir karardı. Temmuz ayında iyi bir görüşme yaptık. Haris daha fazla süre almak istiyordu ve Mönchengladbach'ta olağanüstü bir performans sergiledi," dedi Hoffenheim'ın spor direktörü Andreas Schicker, Gladbach'a karşı alınan ağır yenilginin ardından ve ekledi: "Şimdi geri dönecek. Dünya Kupası'ndan sonra ne olacağı belli olur. Gelecek sezon daha fazla maçımız var. Haris, kadromuzda belki de bulunmayan niteliklere sahip bir oyuncu. Öte yandan, yazın sözleşmesinin son yılına girecek. Bu nedenle her şeyi iyi düşünmeliyiz."

Güçlü performansları nedeniyle Tabakovic'in diğer Bundesliga kulüplerinden de teklifler aldığı söyleniyor. Bunların başında, SC Paderborn ile oynayacağı play-off maçını kazanıp ligde kalması halinde VfL Wolfsburg geliyor.