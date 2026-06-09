İran Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, bu önlemin ABD'nin "stadyumlarda İranlı taraftarların bulunmasını engellemeyi" amaçladığı belirtildi. Federasyon, FIFA kuralları uyarınca her kendi maçı için biletlerin yüzde sekizinin kendisine tahsis edildiğine dikkat çekti. Açıklamaya göre İran, tahsisatını aldıktan sonra, tümü ABD'de oynanacak olan Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile oynanacak grup maçları için bilet satışına başlamıştı.

Açıklamada, "Ancak beklenmedik bir adımla İran Futbol Federasyonu'na tahsis edilen kontenjanlar geri çekildi ve mevcut koşullar altında federasyon, milli takım taraftarlarına tek bir bilet bile temin edemiyor" denildi. Federasyon, bu adımı "uluslararası müsabakaların ruhuna ve katılımcı ülkelerin eşitlik ilkesine aykırı" olarak nitelendirdi.