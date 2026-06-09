Ulusal Futbol Federasyonu'nun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, İran'a grup maçları için tahsis edilen biletler ABD tarafından son anda geri çekildi. Bu olay, son günler ve aylarda Dünya Kupası ile ilgili olarak ABD ile İran arasında yaşanan çok sayıda bürokratik anlaşmazlığın bir parçası.
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Dünya Kupası öncesinde bilet skandalı! ABD, İranlı taraftarlara karşı sert önlemler alıyor
İran Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, bu önlemin ABD'nin "stadyumlarda İranlı taraftarların bulunmasını engellemeyi" amaçladığı belirtildi. Federasyon, FIFA kuralları uyarınca her kendi maçı için biletlerin yüzde sekizinin kendisine tahsis edildiğine dikkat çekti. Açıklamaya göre İran, tahsisatını aldıktan sonra, tümü ABD'de oynanacak olan Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile oynanacak grup maçları için bilet satışına başlamıştı.
Açıklamada, "Ancak beklenmedik bir adımla İran Futbol Federasyonu'na tahsis edilen kontenjanlar geri çekildi ve mevcut koşullar altında federasyon, milli takım taraftarlarına tek bir bilet bile temin edemiyor" denildi. Federasyon, bu adımı "uluslararası müsabakaların ruhuna ve katılımcı ülkelerin eşitlik ilkesine aykırı" olarak nitelendirdi.
ABD ile savaş: İran, Dünya Kupası kampını Meksika'ya taşıyor
Ne FIFA ne de ABD'li organizatörler, İran'ın iddiaları hakkında şu ana kadar kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Daha önce, İran'ın Dünya Kupası heyetine ABD vizesinin verilmesi konusunda bir tartışma yaşanmıştı. Oyuncular kısa sürede ABD'ye giriş izni alsa da, heyetin 15 üyesine bu izin verilmedi. ABD ile İran arasındaki savaş nedeniyle İran milli takımı, Dünya Kupası konaklama yerini Arizona'nın Tucson kentinden Meksika'nın Tijuana kentine taşımıştı.
İran, 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda ile açılış maçını oynayacak, ardından 21 Haziran'da aynı şehirde Belçika ile karşılaşacak. G Grubu'ndaki son maç ise 26 Haziran'da Seattle'da Mısır ile oynanacak.