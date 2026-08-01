Getty Images Entertainment
Çeviri:
Dünya Kupası'nın sansasyon ismi Vozinha, eski teknik direktörüyle yeniden bir araya gelmek için Colo-Colo'dan ayrılmaya hazırlanıyor
Vozinha, Şilili devleri geri çevirdi
MARCA'ya göre Şili devi Colo-Colo, tecrübeli Yeşil Burun Adalı kaleci Vozinha'nın transferini tamamlamak için Santiago'ya gidecek uçağa binmemesi sonrası büyük bir belirsizliğin içine sürüklendi. El Cacique yönetimi, transferi dijital kanallarında resmen duyurmuş olsa da 40 yaşındaki file bekçisi henüz bir iş sözleşmesi imzalamış değildi. Oyuncu, Afrika futbolundan gelen ani bir teklifin ardından geleceğini yeniden değerlendirmek için bu düzenleyici boşluktan yararlandı.
- Getty Images Sport
Afrika'dan gelen teklif planları değiştirdi
Vozinha, kısa süre önce Fas ekibi RS Berkane'ın başına geçen eski Cape Verde milli takım teknik direktörü Bubista'dan doğrudan bir telefon aldıktan sonra Güney Amerika'ya transferi konusunda ani bir fikir değişikliği yaşadı. Kalecinin kararını değiştiren belirleyici unsur, Cape Verde'ü 2026 Dünya Kupası'nda yöneten teknik adamla yeniden bir araya gelme fırsatı oldu. Diğer haberlere göre Berkane, ona sadece kalede tartışmasız ilk 11 garantisi vermekle kalmadı, aynı zamanda son derece cazip bir mali paket de sundu.
Dünya Kupası performansları ilgi uyandırdı
Vozinha'ya yönelik ilgi patlaması, doğrudan doğruya yakın zamanda düzenlenen Dünya Kupası finallerinde Cape Verde adına sergilediği yıldız performanslardan kaynaklanıyor. Tecrübeli kalecinin İspanya, Uruguay ve Arjantin gibi dünya devlerine karşı ortaya koyduğu etkileyici performanslar, uluslararası transfer piyasasındaki değerini önemli ölçüde artırdı.
Ancak Colo-Colo'nun, oyuncuyu yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme olmadan kamuoyuna tanıtması büyük bir medya tepkisini tetikledi ve Şili kulübünü kamuoyu nezdinde utanç verici bir duruma düşürdü.
- (C)Getty Images
Vozinha için kritik saatler
Önümüzdeki birkaç saat, Vozinha'nın Colo-Colo ile yaptığı sözlü anlaşmaya sadık kalıp kalmayacağını ya da Fas'a transferini tamamlayıp tamamlamayacağını belirlemede kritik olacak. Colo-Colo yönetimi, gecikmeyi bürokratik engellere ve seyahat izinlerine bağlayarak sosyal medyada büyüyen taraftar öfkesini yatıştırmaya çalıştı. Ancak imzalanmış resmî bir sözleşme olmadan, tecrübeli kaleci profesyonel kariyerindeki son büyük karar üzerinde tam kontrole sahip olmaya devam ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun