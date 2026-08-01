MARCA'ya göre Şili devi Colo-Colo, tecrübeli Yeşil Burun Adalı kaleci Vozinha'nın transferini tamamlamak için Santiago'ya gidecek uçağa binmemesi sonrası büyük bir belirsizliğin içine sürüklendi. El Cacique yönetimi, transferi dijital kanallarında resmen duyurmuş olsa da 40 yaşındaki file bekçisi henüz bir iş sözleşmesi imzalamış değildi. Oyuncu, Afrika futbolundan gelen ani bir teklifin ardından geleceğini yeniden değerlendirmek için bu düzenleyici boşluktan yararlandı.



