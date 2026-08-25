Dünya Kupası'nın kült kahramanı Orlando Gill, Ancelotti'nin kadrosunu güçlendirmek için yakında Lille'e katılacak

TyC Sports'a göre Lille, Paraguaylı kaleci Orlando Gill'i Arjantin kulübü San Lorenzo'dan transfer etmeyi kısa süre içinde resmileştirecek. Bonservis bedeli, ekonomik haklarının yüzde 50'sini kapsayan yaklaşık 3,8 milyon euro olarak belirlendi ve bu da San Lorenzo'ya önemli bir mali rahatlama sağlayacak. 26 yaşındaki file bekçisi, Fransa'ya gitmek istediğini açıkça ortaya koydu ve Monza'nın teklifini geri çevirdikten sonra Ligue 1 ekibinden gelen önerinin kabul edilmesi için eski kulübüne aktif şekilde baskı yaptı; transfer kısa süre içinde sonuçlandı.







