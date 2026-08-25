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Dünya Kupası'nın kült kahramanı Orlando Gill, Ancelotti'nin kadrosunu güçlendirmek için yakında Lille'e katılacak
Kalecinin transferini garantilemek
TyC Sports'a göre Lille, Paraguaylı kaleci Orlando Gill'i Arjantin kulübü San Lorenzo'dan transfer etmeyi kısa süre içinde resmileştirecek. Bonservis bedeli, ekonomik haklarının yüzde 50'sini kapsayan yaklaşık 3,8 milyon euro olarak belirlendi ve bu da San Lorenzo'ya önemli bir mali rahatlama sağlayacak. 26 yaşındaki file bekçisi, Fransa'ya gitmek istediğini açıkça ortaya koydu ve Monza'nın teklifini geri çevirdikten sonra Ligue 1 ekibinden gelen önerinin kabul edilmesi için eski kulübüne aktif şekilde baskı yaptı; transfer kısa süre içinde sonuçlandı.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası kahramanlıkları
1,98 m boyundaki kaleci, uluslararası sahnedeki dikkat çekici performanslarının ardından Avrupa'ya büyük bir ünle geliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında Gill, Almanya'ya karşı oynanan dramatik penaltı atışlarında iki penaltı kurtararak Paraguay'ın son 16 turuna yükselmesine yardımcı oldu ve bir kült kahramana dönüştü. Ayrıca eleme turlarında Fransa'ya 1-0 kaybettikleri kısıtlı farkla sonuçlanan maçta Maçın Oyuncusu ödülünü aldı ve FIFA'nın kendisini turnuvanın resmî Yükselen Yıldızlar Karması'na seçtiği bir turnuvayı böylece taçlandırdı.
Avrupa'da öne çıkış
Gill'in Avrupa futboluna uzanan yolculuğu, onun hızlı gelişimini ve oyun içindeki artan itibarını yansıtıyor. Haziran 2000'de Paraguay'ın San Lorenzo kentinde doğan tecrübeli kaleci, küresel sahnede yoğun baskı altında yeteneğini istikrarlı şekilde kanıtladı. Fiziksel üstünlüğü ve şut kurtarmadaki başarısı, Lille yönetimini ve teknik ekibini rakip taliplerin önüne geçerek bu transferi sonuçlandırmaya ikna etti ve Ancelotti'nin kadrosuna önemli bir kalite kattı.
- AFP
Ligue 1'e alışıyor
Transferi kısa süre içinde resmiyet kazanmadan önce Gill, kariyerindeki bir sonraki büyük adımı atmaya ve kendisini Fransız futbolunda denemeye hazırlanıyor. Kaleci kadroya katılacak ve uluslararası arenadaki kahramanlıklarını yeni kulübü adına iç sahada istikrarlı performanslara dönüştürmeye çalışacak. Lille yaklaşan maçlarına hazırlanırken, bu denli dikkat çekici bir takviyenin gelişi sezonun geri kalanı için savunma seçeneklerine büyük güç katıyor.
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