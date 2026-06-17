Dünya Kupası'nın ilk turunda Arap takımlarının performansı: Etkileyici dörtlü, beklenen yenilgiler ve Tunus'taki felaket

İlk tur, 2026 Dünya Kupası’nda Arap takımlarının genel tablosunun ilk hatlarını çizdi. Dört milli takım, teknik ve zihinsel açıdan büyük takımlarla başa çıkabileceğini kanıtlarken, üçü mantıken daha güçlü rakiplere karşı mağlup oldu; buna karşılık, sadece bir durum senaryonun dışına çıktı: Tunus’un feci çöküşü.
Dikkat çeken ortak nokta, taktiksel cesaretle oynayan ve organize bir blok halinde savunma yapan Arap takımlarının, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Fas’ın, turnuvada ilerlemesi beklenen takımlar karşısında hak ettikleri değerli puanları almayı başarmış olmalarıydı.
Buna karşılık, Ürdün, Irak ve Cezayir’in deneyimleri, Dünya Kupası’na “büyükler” kapısından girmenin, hızlı bir öğrenme sürecinin bedelini ödemek anlamına geldiğini gösterdi; ancak özellikle açılış maçında yaşananlara kıyasla teorik olarak “ulaşılabilir” maçların olması nedeniyle, ikinci ve üçüncü turlarda rotayı düzeltme umudunun kapısı henüz kapanmış değil.
Tunus ise şu anda, sadece eleme mücadelesinden çok bir itibar sınavıyla karşı karşıya; Arap futbolunu iyi tanıyan yeni bir teknik direktörle yoluna devam ediyor, ancak ne zaman lüksü ne de hata payı var.
İkinci tur, Arap futbol tarihine farklı bir sayfa yazabilecek bu Dünya Kupası’nda kimin “etkileyici” kategorisinde kalacağını, kimin ise “geçici” kategorisine düşeceğini belirlemede belirleyici olacak.