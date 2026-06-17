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Dünya Kupası'nın ilk turunda Arap takımlarının performansı: Etkileyici dörtlü, beklenen yenilgiler ve Tunus'taki felaket

FEATURES
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
İskoçya - Fas
İskoçya
Belçika - Mısır
Belçika
Mısır
Yeni Zelanda - Mısır
Yeni Zelanda
Suudi Arabistan - Uruguay
Suudi Arabistan
Uruguay
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Katar - İsviçre
Katar
İsviçre
Kanada - Katar
Kanada
Avusturya - Ürdün
Avusturya
Ürdün
Ürdün - Cezayir
Cezayir
Arjantin - Cezayir
Arjantin
Irak - Venezuela
Irak
Venezuela
Hazırlık Maçları
Irak - Norveç
Norveç
Fransa - Irak
Fransa
Brezilya
Fas
ABD
İskoçya
Belçika
Mısır
Yeni Zelanda
Kanada
Suudi Arabistan
Uruguay
İspanya
Katar
İsviçre
Avusturya
Ürdün
Cezayir
Arjantin
Irak
Venezuela
Norveç
Fransa

Arap Sekizlisi’nin sonuçları ve performansında farklılıklar

8 Arap milli takımı, ABD’de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası sahnesinde nihayet aynı anda boy gösterdi; bu tarihi bir ilk olarak, futbolun en büyük turnuvasında Arap katılımının ne kadar genişlediğini yansıtıyor.

İlk turda her şey yaşandı: Avrupa ve Güney Amerika’daki geleneksel güçlere karşı zafer tadında beraberlikler, ilk macerasına çıkan ya da dünya şampiyonlarıyla karşılaşan takımların beklenen mağlubiyetleri ve Tunus’un felaketle sonuçlanan yenilgisi, teknik direktör Sabri Lamouchi’nin görevden alınması ve Fransız Hervé Renard’ın atanmasıyla turnuvanın ilk teknik sarsıntısına yol açtı.

  • Fas, Brezilya’ya kendi ritmini dayatıyor

    2022 Dünya Kupası’nın sürpriz takımı ve yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olan Fas, bu turnuvadaki ilk büyük Arap derbisinde New York’ta Brezilya ile 1-1’lik etkileyici bir beraberlik elde ederek büyükler arasındaki yerini bir kez daha kanıtladı.

    İsmail Sebari, “Atlas Aslanları”na hak ettikleri üstünlüğü sağladı; ardından Vinícius Júnior, Seleção için skoru eşitledi. Bu maç, Fas’ın Amerika’ya sadece Katar’daki deneyimini tekrarlamak için değil, en zorlu rakiplerle tam bir özgüvenle karşılaşmaya alışkın bir nesil ile daha da ileriye gitmeye çalışmak için geldiğini ortaya koydu.

    Grup açılışında Brezilya karşısında alınan bir puan, Faslılara muazzam bir moral desteği sağlarken, gruptaki diğer rakiplere de ek bir baskı oluşturuyor.

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  • Mısır, Belçika’nın planlarını bozdu

    Mısır Milli Takımı, Seattle’da 7. gruptaki ilk maçında Belçika karşısında 1–1’lik değerli bir beraberlik elde ederek Dünya Kupası’ndaki en iyi maçlarından birini sergiledi.

    İmam Aşur, 19. dakikada güçlü bir şutla Mısır'ı erken öne geçirdi; ancak Romelu Lukaku'nun baskısı altında Muhammed Hani'nin kendi kalesine attığı golle beraberlik sağlandı. Bu sonuç, Firavunlar'ın tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini engellese de, dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir takıma karşı değerli bir puan kazandırdı.

    Mısır’ın performansı, savunmadaki disiplin ile hücumdaki esnekliği bir araya getirdi. Salah ve takım arkadaşlarının gösterdiği belirgin mücadeleci ruhla, Mısır’ın sadece İran ve Yeni Zelanda’nın da yer aldığı bu grupta onurlu bir temsil sergilemekle kalmayıp, eleme biletini kazanmak için de gerçekten rekabet edebileceği anlaşıldı.

  • Katar, İsviçre’den tarihi bir puanı kopardı

    Santa Clara’da herkes, İsviçre’nin maçı neredeyse tamamen domine etmesinin ardından rahat bir galibiyet alacağını bekliyordu, ancak Katar, uzatma süresinin son dakikalarında 1–1’lik dramatik bir beraberliği kopardı.

    İsviçre, ilk yarıda Breel Embolo’nun penaltısıyla öne geçti ve çok sayıda şut ve pozisyonla oyunun kontrolünü elinde tuttu; ancak 94. dakikada kaptan Boualem Khoukhi, ortadan gelen topu kafayla ağlara gönderdi. Bu gol daha sonra savunma oyuncusu Miro Mohaim’e kendi kalesine atılan gol olarak kaydedildi, ancak Katarlılara Dünya Kupası tarihlerinde deplasmanda kazandıkları ilk puanı kazandırdı.

    Bu beraberlik sadece bir puan değildi; eski Asya şampiyonunun 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma deneyiminden ders çıkardığını ve daha zihinsel olarak sağlam hale geldiğini, ayrıca sıralamada üstünde yer alan Avrupa takımları karşısında daha dirençli hale geldiğini gösteren bir mesajdı.

  • Suudi kahramanlığı

    Suudi Arabistan da 2022’deki Arjantin şokunun senaryosunu tekrarlamaya çok yakındı; Miami’de Abdülilah Al-Omari’nin golüyle Uruguay karşısında 1–0 öne geçmişti, ancak Maxi Araujo beraberliği sağladı ve maç 1–1 sona erdi.

    “Yeşiller”, güçlü bir hücum silahlarına sahip bir takım karşısında, kaleci Muhammed Al-Oweis’in sayısız şutu kurtardığı dikkat çekici performansı ile savunma açısından kahramanca bir maç sergiledi ve İspanya ile Yeşil Burun Adaları’nın da yer aldığı grupta eleme umutlarını canlı tutan değerli bir puanı elde etti.

  • Ürdün… Acı bir yenilgi

    Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılan Ürdün, San Francisco’da Avusturya’ya 1–3 yenildi; bu sonuç, iki takım arasındaki deneyim ve maç tecrübesi farkı göz önüne alındığında mantıklı görünüyor.

    Ali Alwan’ın attığı ve Al-Nashama’ya geri dönüş umudu veren güzel gole rağmen, savunmadaki hatalar ve kritik anlardaki kafa karışıklığı, milli takımın Dünya Kupası’ndaki tarihi ilk puanını kaybetmesine neden oldu.

    Bununla birlikte Ürdün, hücumdaki karakterini ortaya koydu ve olumlu bir sonuca çok yaklaştı. Bazı savunma hatalarının düzeltilmesiyle, Ürdün milli takımı 10. gruptaki önümüzdeki iki maçta rakipler için baş belası bir rakip haline gelebilir.

  • Irak, Haaland ile karşı karşıya geliyor

    40 yıllık bir bekleyişin ardından Dünya Kupası’na geri dönen Irak, Erling Haaland adındaki hücum makinesiyle karşı karşıya kaldı ve Foxborough’da Norveç’e 1–4 yenildi.

    Sonuç acımasız görünse de, dünyanın en tehlikeli forvetlerinden birine sahip bir Avrupa milli takımı karşısında bu sonuç beklenen bir şeydi. Yine de “Rafidin Aslanları” tek bir gol atmayı başardı ve maçın bazı bölümlerinde topu dışarı çıkarmaya ve baskı kurmaya çalıştı; ancak bireysel farklar ve fiziksel üstünlük, maçı Norveç lehine sonuçlandırdı.

    Bu mağlubiyet, Irak’ın hayallerinin sonu anlamına gelmiyor; ancak takımı, zorlu bir grupta Fransa ve Senegal ile oynayacağı iki maçtan puan alması zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor. Bu, hem taktiksel gerçekçilik hem de cesaret gerektiren bir meydan okumadır.

  • Cezayir, Messi ile karşılaşmanın bedelini ödüyor

    Cezayir, kura çekiminin kurbanı olan üçüncü Arap takımı oldu; şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Arjantin ile karşılaştı ve Ürdün ile Avusturya’nın da yer aldığı grubundaki ilk maçında Kansas City’de 0–3 mağlup oldu.

    Lionel Messi, “Yeşiller”in kalesine tarihi bir hat-trick kaydetti. Maç, Cezayir’in Tango’nun hücum dalgasına karşılık verme çabalarına rağmen, iki takım arasındaki olgunluk ve deneyim farkını açıkça ortaya koydu.

    Sonucun sertliğine rağmen Cezayirliler, eleme bileti için asıl mücadelenin Arjantin karşısında değil, Ürdün ve Avusturya ile oynayacakları iki doğrudan karşılaşmada olacağını biliyorlar.

  • Tunus’taki felaket futbol dünyasını sarsıyor

    Diğer Arap takımlarının tam tersine, Tunus milli takımı, İsveç karşısında savunmada çöküş yaşayarak Monterrey’de 6. grupta 1–5 mağlup oldu ve Dünya Kupası tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.

    Avrupa play-off'larından gelen İsveç, Tunus'un savunmasındaki zayıflığı iyi değerlendirdi ve Tunus asıllı Yassin Ayari'nin iki golü ile Isaac, Gioceres ve Svanberg'in attığı üç golle skoru belirledi. Maçta "Kartaca Kartalları", eleme turlarındaki performanslarının aksine, ruhsuz ve dağınık bir görüntü sergiledi.

    Asıl sarsıntı sadece sonuçta değil, Tunus Futbol Federasyonu’nun maçın hemen ardından Sabri Lamouchi’yi görevden alma kararında yaşandı. Lamouchi, 2026 Dünya Kupası’nda görevden alınan ilk teknik direktör oldu. Federasyon, Japonya ve Hollanda maçları öncesinde kurtarılabilecek ne varsa kurtarmak için çaresiz bir girişimde bulunarak, turnuva sonuna kadar Fransız Hervé Renard’ı göreve getirdi.

  • Gurur ve endişe arasında: Bu tur Araplar için ne anlama geliyor?

    İlk tur, 2026 Dünya Kupası’nda Arap takımlarının genel tablosunun ilk hatlarını çizdi. Dört milli takım, teknik ve zihinsel açıdan büyük takımlarla başa çıkabileceğini kanıtlarken, üçü mantıken daha güçlü rakiplere karşı mağlup oldu; buna karşılık, sadece bir durum senaryonun dışına çıktı: Tunus’un feci çöküşü.

    Dikkat çeken ortak nokta, taktiksel cesaretle oynayan ve organize bir blok halinde savunma yapan Arap takımlarının, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Fas’ın, turnuvada ilerlemesi beklenen takımlar karşısında hak ettikleri değerli puanları almayı başarmış olmalarıydı.

    Buna karşılık, Ürdün, Irak ve Cezayir’in deneyimleri, Dünya Kupası’na “büyükler” kapısından girmenin, hızlı bir öğrenme sürecinin bedelini ödemek anlamına geldiğini gösterdi; ancak özellikle açılış maçında yaşananlara kıyasla teorik olarak “ulaşılabilir” maçların olması nedeniyle, ikinci ve üçüncü turlarda rotayı düzeltme umudunun kapısı henüz kapanmış değil.

    Tunus ise şu anda, sadece eleme mücadelesinden çok bir itibar sınavıyla karşı karşıya; Arap futbolunu iyi tanıyan yeni bir teknik direktörle yoluna devam ediyor, ancak ne zaman lüksü ne de hata payı var.

    İkinci tur, Arap futbol tarihine farklı bir sayfa yazabilecek bu Dünya Kupası’nda kimin “etkileyici” kategorisinde kalacağını, kimin ise “geçici” kategorisine düşeceğini belirlemede belirleyici olacak.