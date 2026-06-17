Dünya Kupası'nın ilk turunda Arap takımlarının performansı: Etkileyici dörtlü, beklenen yenilgiler ve Tunus'taki felaket

2022 Dünya Kupası’nın sürpriz takımı ve yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olan Fas, bu turnuvadaki ilk büyük Arap derbisinde New York’ta Brezilya ile 1-1’lik etkileyici bir beraberlik elde ederek büyükler arasındaki yerini bir kez daha kanıtladı.

İsmail Sebari, “Atlas Aslanları”na hak ettikleri üstünlüğü sağladı; ardından Vinícius Júnior, Seleção için skoru eşitledi. Bu maç, Fas’ın Amerika’ya sadece Katar’daki deneyimini tekrarlamak için değil, en zorlu rakiplerle tam bir özgüvenle karşılaşmaya alışkın bir nesil ile daha da ileriye gitmeye çalışmak için geldiğini ortaya koydu.

Grup açılışında Brezilya karşısında alınan bir puan, Faslılara muazzam bir moral desteği sağlarken, gruptaki diğer rakiplere de ek bir baskı oluşturuyor.