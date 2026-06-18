Dünya Kupası’nın ilk turu çoktan geride kaldı. Bu tur, pek çok sürprize sahne oldu ve birçok oyuncu ülkelerini temsil ederken göz doldurdu. Peki, bu dünya şampiyonasının ilk turunda öne çıkan isimler kimlerdi? Voetbalzone, bunları “1. Turun En İyi 11’i” listesinde sizin için derledi.
Çeviri:
Dünya Kupası’nın ilk maç turundaki kadro: Messi’nin muhteşem hat-trick’i, Yeşil Burun Adaları’nın kahramanı Vozinha ve coşkulu ABD takımında gol atan Balogun
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Kaleci: Vozinha (Yeşil Burun Adaları)
Kaleciyle başlayalım ve bu rol için tabii ki tek bir isim söz konusu olabilir: Vozinha. Kırk yaşındaki (!) kaleci, Pazartesi günü Dünya Kupası’nda ilk kez sahneye çıkan Yeşil Burun Adaları’nın kalesini, futbol devi İspanya karşısında korudu. Afrika’daki bu ada ülkesi, maçta açık ara en zayıf taraf olmasına rağmen, şampiyonluk favorilerinden birine karşı beraberliği koparmayı başardı.
Maç 0-0 sona erdi ve bu sonuç, “Mavi Köpekbalıkları” için adeta bir zafer gibi. Portekiz’in ikinci liginde Chaves takımında forma giyen Vozinha, tam yedi kurtarış yaptı ve 2,1’lik bir xG (beklenen gol) ortalamasını engelledi. Performansı gözden kaçmadı. Kısa sürede Instagram'daki takipçi sayısı patlama yaşadı. Vozinha, daha önce 50.000 takipçisi varken, şu anda 13,4 milyon takipçiye ulaştı.
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Sağ bek: Daniel Muñoz (Kolombiya)
Daniel Muñoz, bu Dünya Kupası’nda akla ilk gelen sağ bek olmayabilir. Ancak bu kanat bek, Özbekistan’la karşılaşan Kolombiya adına övgüye değer bir performans sergiledi.
Kolombiyalılar, Dünya Kupası’na ilk kez katılan rakibin savunması karşısında oldukça zorlandı, ancak ilk yarının bitimine az bir süre kala Crystal Palace’ın sağ bek oyuncusu golü attı. Luis Díaz’ın pasıyla Muñoz, maçın ilk golünü kaydetti. Ayrıca Los Cafeteros, savunma açısından neredeyse hiç zorlanmadı ve Fabio Cannavaro’nun takımını 3-0 mağlup etti.
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Merkez savunma oyuncusu: Virgil Van Dijk (Hollanda)
Hollanda, geçtiğimiz Pazar günü Japonya karşısında ilk maçına çıktı. Bir Hollandalı oyuncu da Turun En İyi Kadrosu’na seçildi: Virgil van Dijk. Oranje’nin kaptanı, ikinci yarıda 1-0’lık skoru getiren kafa vuruşuyla büyük katkı sağladı.
Liverpool’un savunma oyuncusu için bu ikinci Dünya Kupası ve kaptan olarak Hollanda’yı tarihindeki ilk dünya şampiyonluğuna taşımayı umuyor. Oranje iki kez öne geçmesine rağmen, Ronald Koeman’ın takımı bu üstünlüğü koruyamadı ve maç 2-2 berabere sona erdi. Oranje, Cumartesi günü İsveç ile karşılaşacak.
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Sol bek: Nathaniel Brown (Almanya)
Birçokları için Brown, Almanya kadrosunda belki de pek tanınmayan bir isim olabilir, ancak bu sol bek hızla gelişiyor ve Curaçao karşısında da güçlü bir ilk maç çıkardı. Eintracht Frankfurt’un savunma oyuncusu, artık Bayern Münih’in ilgisini çekiyor ve The Blue Wave karşısında bunun nedenini hemen ortaya koydu.
7-1 kazanılan maçta Brown, bir gol ve bir asist kaydetti. Topu Nico Schlotterbeck’in kafasına mükemmel bir şekilde yerleştirdikten sonra, 23 yaşındaki savunma oyuncusu 5-1’lik skoru kendisi belirledi.
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Kontrolcü orta saha oyuncusu: In-beom Hwang (Güney Kore)
Dünya Kupası’nda birçok Eredivisie oyuncusu yer alıyor; Güney Kore’de de durum böyle ve Hwang In-beom burada başrolü üstlendi. Çekya karşısında geriye düşen Güney Koreliler, Hwang’ın parladığı performansla maçı tamamen tersine çevirdi.
İyi bir koşu hareketinin ardından orta saha oyuncusu, aralarında PSV kalecisi Matej Kovár’ın da bulunduğu iki rakibi ekarte etti ve ardından topu kalecinin üzerinden kontrollü bir şekilde aşırtarak beraberlik golünü attı. Kısa bir süre sonra da Güney Kore’nin 2-1’lik golünde asist yaparak önemli bir rol oynadı. Feyenoordlu oyuncu, kanattan keskin bir orta yaptı ve bu sayede oyuna sonradan giren Hyeon-gyu Oh, topu kolayca ağlara gönderdi.
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Merkez orta saha oyuncusu: Yasin Ayari (İsveç)
İsveç, Tunus’u 5-1 yenerek Dünya Kupası’na mükemmel bir başlangıç yaptı. Uzun bir eleme sürecinin ardından İskandinav ülkesi nihayet dünya şampiyonasına katılmayı başardı ve ciddiye alınması gereken bir takım olduğunu gösterdi.
Orta saha oyuncusu Ayari, Afrika ülkesiyle oynanan maçta öne çıktı. Maçın daha 7. dakikasında topu ağlara sert bir vuruşla gönderdi. 22 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu, Tunuslu bir babaya sahip ve o ülke adına da forma giyebilirdi, ancak sonunda İsveç'i tercih etti. Gol attığında, golünü mütevazı bir şekilde kutladı. Maçın son saniyelerinde bir kez daha golcü kimliğini ortaya koydu ve skoru belirleyen golü attı. İsveç, Cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacak.
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Ofansif orta saha oyuncusu: Ismael Saibari (Fas)
Fas, dünya şampiyonasında çok iyi bir başlangıç yaptı. Kuzey Afrika ülkesi, C Grubu’nun liderliği için en büyük rakibi olan Brezilya ile hemen karşı karşıya geldi. Maçın başrolünü üstlenen isim Ismael Saibari oldu.
PSV'nin orta saha oyuncusu açılış golünü attı. Kaleciye doğru hızla koşarak topu Alisson'un üzerinden çok güzel bir vuruşla aşırdı ve Liverpool kalecisini çaresiz bıraktı. Atlas Aslanları sahada tam anlamıyla hakimiyet kurdu, ancak Vinícius Júnior'un golüyle (1-1) bir puanla yetinmek zorunda kaldı.
- AFP
Sağ kanat: Lionel Messi (Arjantin)
Lionel Messi olmadan bu kadro tam sayılmaz. Futbol efsanesi, bu yaz Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğunu korumaya çalışacak ve ülke turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. La Albiceleste, kısa süre önce De Kuip'te Hollanda milli takımını 0-1 mağlup eden Cezayir ile karşı karşıya geldi. Arjantin ise Kuzey Afrika ülkesine karşı hiç zorlanmadı ve yüksek skorla ikna edici bir galibiyet aldı.
Maç 3-0 sona erdi. Golleri kim attı? Messi, üç kez. Inter Miami’nin forveti, takımını tek başına zafere taşıdı ve 38 yaşında hâlâ dünyanın en iyileri arasında yer aldığını gösterdi.
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Sağ kanat forveti: Folarin Balogun (Amerika Birleşik Devletleri)
İkinci gün, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Amerika, Paraguay karşısında sahaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri, kendi seyircisi önünde kendini gösterme fırsatı buldu ve bunu da başarıyla yaptı. Muhteşem geçen ilk yarıda, Mauricio Pochettino’nun takımı Güney Amerikalı rakibini adeta ezip geçti. Bu başarıda, iki gol atan forvet Balogun’un payı büyüktü.
Paraguay’ın kendi kalesine attığı golün ardından 24 yaşındaki forvet kendini açıkça hissettirdi. İlk golünü attıktan sonra, ikinci golünü de güzel bir vuruşla ağlara gönderdi. Amerika, kendi ülkesinde düzenlenen turnuvada ilerlemeyi umuyor ve Balogun gibi golcü bir forvet varken bu ihtimal hiç de gerçek dışı görünmüyor.
- AFP
Sol forvet: Kylian Mbappé
Mbappé için bir Dünya Kupası daha başladı ve bu tek bir anlama geliyor: gol atmak. Les Bleus’un kaptanı, milli formasıyla nadiren hayal kırıklığı yaratır ve bu, Senegal’le oynanan açılış maçında da ortaya çıktı. Zorlu geçen ilk yarının ardından Fransızlar daha iyi oynamak zorundaydı.
Yıldız oyuncular Michael Olise ve Mbappé, takımı ellerine aldılar ve Fransa’yı sonunda 3-1’lik bir galibiyete taşıdılar. Mbappé ile ilgili tartışmalı bir penaltı anında top penaltı noktasına gönderilmedi, ancak Real Madrid'in forveti yine de golü buldu. Olise'nin pasıyla Mbappé topu iyi bir şekilde uzattı ve skoru 1-0'a getirdi. İş bununla da bitmedi, çünkü maçın son golü de bu süper forvetin imzasını taşıdı. Senegal’in skoru eşitleyen golünden hemen sonra Mbappé, uzak mesafeden şutunu çekti ve topu ağlara sert bir şekilde gönderdi. Böylece bir kez daha klasını ortaya koydu ve bu Dünya Kupası’nın Altın Ayakkabı ödülü yarışında önemli bir adım attı.
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Sol kanat: Elijah Just (Yeni Zelanda)
Son olarak sürpriz bir isimle bitiriyoruz ve Yeni Zelanda’nın sol kanat oyuncusunu kadroya alıyoruz: Elijah Just. Okyanusya’dan gelen bu ülke, turnuvaya FIFA dünya sıralamasında 85. sırada başladı; bu, bu Dünya Kupası’ndaki en düşük sıralamaya sahip ülkeydi. Bu nedenle pek kimse Yeni Zelanda’nın turnuvada büyük bir başarı elde edeceğini beklemiyordu. Ancak ülke, gollü geçen bir maçta İran’dan bir puan almayı başardı.
Just, İran maçında iki kez ülkesini öne geçirmeyi başardı ve Nottingham Forest forveti Chris Wood ile iyi bir ikili oluşturdu; Wood, İskoç Motherwell takımının sol kanat oyuncusuna iki asist yaptı. Böylece “The All Whites”, bir puan kazandı ve Dünya Kupası’ndaki yenilmezlik serisini sürdürebilir. Yeni Zelanda, 2010 yılında Dünya Kupası’nda üç kez berabere kalmıştı.