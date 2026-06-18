Kaleciyle başlayalım ve bu rol için tabii ki tek bir isim söz konusu olabilir: Vozinha. Kırk yaşındaki (!) kaleci, Pazartesi günü Dünya Kupası’nda ilk kez sahneye çıkan Yeşil Burun Adaları’nın kalesini, futbol devi İspanya karşısında korudu. Afrika’daki bu ada ülkesi, maçta açık ara en zayıf taraf olmasına rağmen, şampiyonluk favorilerinden birine karşı beraberliği koparmayı başardı.

Maç 0-0 sona erdi ve bu sonuç, “Mavi Köpekbalıkları” için adeta bir zafer gibi. Portekiz’in ikinci liginde Chaves takımında forma giyen Vozinha, tam yedi kurtarış yaptı ve 2,1’lik bir xG (beklenen gol) ortalamasını engelledi. Performansı gözden kaçmadı. Kısa sürede Instagram'daki takipçi sayısı patlama yaşadı. Vozinha, daha önce 50.000 takipçisi varken, şu anda 13,4 milyon takipçiye ulaştı.