Dünya Kupası’nın GSYİH’ye katkısı 41 milyar; İtalya’nın tekrar rekabete girebilmesi için oyun tarzını değiştirmesi gerekiyor

Kulüplerin mülkiyeti giderek daha fazla yatırım fonlarının ve kurumsal yatırımcıların eline geçiyor. Avrupa’nın beş büyük liginde, kulüplerin üçte birinden fazlasının hissedar yapısında özel sermaye veya risk sermayesi fonları yer alıyor. Buna paralel olarak, maç gününün çok ötesinde gelirler yaratabilen gerçek iş merkezlerine dönüşen, kulüplere ait stadyumların önemi de artıyor.





Corriere’nin analizinde belirtildiği üzere, teknoloji ve veri analizi artık spor yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir: sporcuların performansını izleyen sensörlerden taraftar katılımını artıran yeni araçlara kadar, modern futbol giderek daha fazla inovasyon ve veri toplama üzerine kurulmaktadır.