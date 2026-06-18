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Gianluca Minchiotti

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Dünya Kupası’nın GSYİH’ye katkısı 41 milyar; İtalya’nın tekrar rekabete girebilmesi için oyun tarzını değiştirmesi gerekiyor

Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası için 13 milyarlık bir ciro öngörülüyor, ancak küresel GSYİH üzerindeki etkisi bunun neredeyse dört katı

Futbol artık sadece bir spor değil, gerçek anlamda küresel bir endüstridir. Yatırımlar, teknoloji ve yeni iş modelleriyle beslenen bu sektördeki dönüşüm, futbolun finansman, tüketim ve hatta oynanış biçimlerini değiştirmiştir. FIFA’nın tahminlerine göre, Dünya Kupası, doğrudan ve dolaylı etkileriyle birlikte toplamda yaklaşık 41 milyar dolarlık bir GSYİH etkisi yaratmaktadır.

  • TAHMİNLER VE BİLİNMEYENLER

    Corriere della Sera gazetesinin yaptığı bir analize göre, Dünya Kupası, değerlendirme kriterlerine bağlı olarak yıllık 45 ila 130 milyar dolar değerindeki bir sektörün en önemli etkinliği konumundadır. Yüksek bilet fiyatları ve her zaman beklentilere uygun olmayan talep nedeniyle turnuvanın gerçek gelirleri konusunda bazı belirsizlikler devam etse de, futbol küresel eğlence sektörünün en büyük iş alanlarından biri olarak konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor.

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  • YENİ SAHİPLER

    Kulüplerin mülkiyeti giderek daha fazla yatırım fonlarının ve kurumsal yatırımcıların eline geçiyor. Avrupa’nın beş büyük liginde, kulüplerin üçte birinden fazlasının hissedar yapısında özel sermaye veya risk sermayesi fonları yer alıyor. Buna paralel olarak, maç gününün çok ötesinde gelirler yaratabilen gerçek iş merkezlerine dönüşen, kulüplere ait stadyumların önemi de artıyor.


    Corriere’nin analizinde belirtildiği üzere, teknoloji ve veri analizi artık spor yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir: sporcuların performansını izleyen sensörlerden taraftar katılımını artıran yeni araçlara kadar, modern futbol giderek daha fazla inovasyon ve veri toplama üzerine kurulmaktadır.

  • OYUN VE İŞ DÜNYASINDAKİ GELİŞİM

    Özellikle gençler arasında görülen yeni tüketim alışkanlıkları, saha içindeki oyun tarzını da etkiliyor. Anlık heyecan arayışı, daha yüksek tempo, hızlı geçişler, agresif pres ve duran topların öneminin artmasına yol açıyor. Böylece taktikler, antrenmanlar ve oyuncuların fiziksel hazırlığı da değişiyor.


  • FİNANSAL VARLIK SINIFI OLARAK FUTBOL

    Futbol artık bir finansal varlık sınıfıdır: profesyonel yatırımcılar, küresel pazarlama, televizyon yayın hakları, sosyal medya, ürün satışı ve stadyumların ticari olarak değerlendirilmesi, büyümenin başlıca kaynaklarını oluşturmaktadır. Birçok açıdan geride kalan İtalya için bu, sadece sportif değil, her şeyden önce yönetimsel bir meydan okumadır: Bu dönüşümü kavramak ve yeni modellere uyum sağlamak, en üst seviyede yeniden rekabetçi hale gelmek için hayati önem taşıyacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse, İtalya oyuna geri dönmek için oyun tarzını değiştirmelidir.