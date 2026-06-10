Dünya Kupası'nın en yaşlı oyuncusu Craig Gordon'ın mucizesi: "Felç olabilirsiniz, hatta ölebilirsiniz"

İskoçya 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na geri dönüyor, ancak kaleci pozisyonu teknik direktör Steve Clarke için en önemli sorunlardan biri. Kadroya çağrılan üç kaleci — Craig Gordon, Angus Gunn ve Liam Kelly — aslında çok az süre aldıkları bir sezonu geride bıraktılar: Toplamda sadece 540 dakika, yani altı maça denk gelen bir süre oynadılar.
Dikkatleri üzerine çeken isim özellikle Craig Gordon. 43 yaşında, turnuvanın en yaşlı oyuncusu olacak ve kadroda yer alması adeta bir spor mucizesi gibi. İskoç kaleci, ciddi bir boyun yaralanmasını atlatmış ve son derece riskli bir iyileşme sürecinden geçmiş. Doktorlar, felce kadar varan olası sonuçlar konusunda onu uyarmışlardı, ancak Gordon geri dönmeyi denemeyi seçti. Marca'nın aktardığına göre, omurga yaralanmaları konusunda uzman olan doktor Usamah Jannoun, tedaviye bağlı riskleri açıklarken Gordon'a "Bilgilendirme formunu okudun. Felç kalabilirsin, hatta ölebilirsin..." diye uyarmıştı.