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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Dünya Kupası'nın en yaşlı oyuncusu Craig Gordon'ın mucizesi: "Felç olabilirsiniz, hatta ölebilirsiniz"

İskoçya
Dünya Kupası
C. Gordon

43 yaşındaki İskoç kaleci için Dünya Kupası'na katılmak gerçek bir başarıydı

İskoçya 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na geri dönüyor, ancak kaleci pozisyonu teknik direktör Steve Clarke için en önemli sorunlardan biri. Kadroya çağrılan üç kaleci — Craig Gordon, Angus Gunn ve Liam Kelly — aslında çok az süre aldıkları bir sezonu geride bıraktılar: Toplamda sadece 540 dakika, yani altı maça denk gelen bir süre oynadılar.


Dikkatleri üzerine çeken isim özellikle Craig Gordon. 43 yaşında, turnuvanın en yaşlı oyuncusu olacak ve kadroda yer alması adeta bir spor mucizesi gibi. İskoç kaleci, ciddi bir boyun yaralanmasını atlatmış ve son derece riskli bir iyileşme sürecinden geçmiş. Doktorlar, felce kadar varan olası sonuçlar konusunda onu uyarmışlardı, ancak Gordon geri dönmeyi denemeyi seçti. Marca'nın aktardığına göre, omurga yaralanmaları konusunda uzman olan doktor Usamah Jannoun, tedaviye bağlı riskleri açıklarken Gordon'a "Bilgilendirme formunu okudun. Felç kalabilirsin, hatta ölebilirsin..." diye uyarmıştı.

  • BBC belgeselinde, kaleci sadece kariyeri için değil, aile hayatı için de endişelendiğini anlattı: önceliği, çocukları için her zaman yanlarında olan bir baba olmaya devam edebilmekti.


    2004 yılında milli takımda başlayan kariyeri, sürekli sakatlıklarla geçti: ayak bilekleri, boynu ve omzunda sorunlar, uzuvlarında kırıklar ve onu iki yıl boyunca sahalardan uzak tutan patella tendiniti. Geçmişte emekli olması bile tavsiye edilmişti, ancak Gordon mücadeleyi hiç bırakmadı.


    Şimdi, o kritik andan on iki yıl sonra, Dünya Kupası rüyasına bir adım uzaklıkta bulunuyor. "Bu fırsatın kaçtığını defalarca düşündüm. Bugün burada olmak çok özel bir şey," dedi heyecanla. Clarke, Haiti ile oynanacak ilk maçta Gordon'un tecrübesine mi yoksa Gunn'a mı güveneceğini karar vermek zorunda. Her ikisinin de son zamanlarda pek forma giymemiş olması nedeniyle bu zor bir seçim. Ancak eski milli oyuncu Alan Hutton'ın hiç şüphesi yok: "Tecrübesi ve kariyeri boyunca gösterdiği performans nedeniyle Gordon bir adım önde."




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