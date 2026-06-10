Dünya Kupası'nın en yaşlı oyuncusu Craig Gordon'ın mucizesi: "Felç geçirebilir, hatta ölebilirsin"

BBC belgeselinde, kaleci sadece kariyeri için değil, aile hayatı için de endişelendiğini anlattı: önceliği, çocukları için her zaman yanlarında olan bir baba olmaya devam edebilmekti.





2004 yılında milli takımda başlayan kariyeri, sürekli sakatlıklarla geçti: ayak bilekleri, boynu ve omzunda sorunlar, uzuvlarında kırıklar ve onu iki yıl boyunca sahalardan uzak tutan patella tendiniti. Geçmişte emekli olması bile tavsiye edilmişti, ancak Gordon mücadeleyi hiç bırakmadı.





Şimdi, o kritik andan on iki yıl sonra, Dünya Kupası rüyasına bir adım uzaklıkta bulunuyor. "Bu fırsatın kaçtığını defalarca düşündüm. Bugün burada olmak çok özel bir şey," dedi heyecanla. Clarke, Haiti ile oynanacak ilk maçta Gordon'un tecrübesine mi yoksa Gunn'a mı güveneceğini karar vermek zorunda. Her ikisinin de son zamanlarda pek forma giymemiş olması nedeniyle bu zor bir seçim. Ancak eski milli oyuncu Alan Hutton'ın hiç şüphesi yok: "Tecrübesi ve kariyeri boyunca gösterdiği performans nedeniyle Gordon bir adım önde."











