Dünya Kupası'nın en tuhaf hikâyeleri... "LinkedIn", İrlandalı bir çalışanı İspanya'nın hayallerini yıkan bir katile dönüştürdü

Hikaye yıllar önce, López'in sadece genç milli takımlarda İrlanda'yı temsil etmiş ve uluslararası alanda pek bir beklentisi olmayan bir oyuncu olarak İrlanda Ligi'nde Shamrock Rovers forması giydiği dönemde başladı.

Üniversite öğrenimi sırasında bir dersin gerekliliği olarak "LinkedIn" üzerinde açtığı hesap, beklenmedik bir fırsat kapısı haline geldi.

Lopez, Cape Verde Futbol Federasyonu'ndan Portekizce bir mesaj aldı, tek kelime bile anlamadı, bunu spam olarak değerlendirdi ve tam dokuz ay boyunca görmezden geldi.

Onu Dünya Kupası'ndan mahrum bırakacak olan bu karar, ancak İngilizce bir takip mesajı aldığında değişti ve bunun, babasının ülkesinin milli takımını temsil etmesi için resmi bir davet olduğunu anladı.

O dönemki teknik direktör Rui Aguas, bir üniversite yayını aracılığıyla Lopez'in Cape Verde kökenli olduğunu keşfetti ve "LinkedIn" üzerinden alışılmadık bir şekilde onunla iletişime geçmeye karar verdi. Oyuncu da bunu doğruluyor: "Bu, milli takıma çağrılmak için eşsiz bir yol."