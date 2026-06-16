Dünya Kupası'nın en tuhaf hikâyeleri... "LinkedIn", İrlandalı bir çalışanı İspanya'nın hayallerini yıkan bir katile dönüştürdü

Dünya, Avrupa şampiyonu İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını merakla beklerken, Yeşil Burun Adaları milli takımı sadece sergilediği performansla değil, bir iş ilanı sayesinde Dünya Kupası'na katılmayı başaran savunma kaptanının hikâyesiyle de dikkatleri üzerine çekti.
Dublin doğumlu Roberto "Pico" Lopez'in hikayesi, turnuvanın 48 takıma genişletilmesinin ardından babasının ülkesinin tarihi ilk katılımının sembolü haline geldi.
İronik olan ise, 600 bini geçmeyen nüfusuyla turnuvanın en küçük ikinci ülkesi olan Yeşil Burun Adaları'nın, Dünya Kupası'na sadece yerel yeteneklerle değil, diasporadaki vatandaşlarını aramaya yönelik net bir stratejiyle ulaşmış olmasıdır.
Kadrodaki 25 oyuncudan 14'ü adalar dışında doğdu, ancak bu projenin tamamını özetleyen tek bir hikaye var: Bir bankada çalışırken Dünya Kupası hayallerinin sona erdiğini düşünen İrlandalı bir defans oyuncusu, hayatında ilk kez "LinkedIn" üzerinden milli takım çağrısı aldı.