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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dünya Kupası'nın en tuhaf hikâyeleri... "LinkedIn", İrlandalı bir çalışanı İspanya'nın hayallerini yıkan bir katile dönüştürdü

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Legacy
R. Lopes
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
Uruguay - Yeşil Burun Adaları
Uruguay
İspanya - Yeşil Burun Adaları
İspanya
Cabo Verde
Uruguay
ABD
İspanya

Beklenmedik bir mesaj...

Dünya, Avrupa şampiyonu İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını merakla beklerken, Yeşil Burun Adaları milli takımı sadece sergilediği performansla değil, bir iş ilanı sayesinde Dünya Kupası'na katılmayı başaran savunma kaptanının hikâyesiyle de dikkatleri üzerine çekti. 

Dublin doğumlu Roberto "Pico" Lopez'in hikayesi, turnuvanın 48 takıma genişletilmesinin ardından babasının ülkesinin tarihi ilk katılımının sembolü haline geldi.

İronik olan ise, 600 bini geçmeyen nüfusuyla turnuvanın en küçük ikinci ülkesi olan Yeşil Burun Adaları'nın, Dünya Kupası'na sadece yerel yeteneklerle değil, diasporadaki vatandaşlarını aramaya yönelik net bir stratejiyle ulaşmış olmasıdır.

Kadrodaki 25 oyuncudan 14'ü adalar dışında doğdu, ancak bu projenin tamamını özetleyen tek bir hikaye var: Bir bankada çalışırken Dünya Kupası hayallerinin sona erdiğini düşünen İrlandalı bir defans oyuncusu, hayatında ilk kez "LinkedIn" üzerinden milli takım çağrısı aldı.

  • LinkedIn'de garip bir mesaj

    Hikaye yıllar önce, López'in sadece genç milli takımlarda İrlanda'yı temsil etmiş ve uluslararası alanda pek bir beklentisi olmayan bir oyuncu olarak İrlanda Ligi'nde Shamrock Rovers forması giydiği dönemde başladı.

    Üniversite öğrenimi sırasında bir dersin gerekliliği olarak "LinkedIn" üzerinde açtığı hesap, beklenmedik bir fırsat kapısı haline geldi.

    Lopez, Cape Verde Futbol Federasyonu'ndan Portekizce bir mesaj aldı, tek kelime bile anlamadı, bunu spam olarak değerlendirdi ve tam dokuz ay boyunca görmezden geldi.

    Onu Dünya Kupası'ndan mahrum bırakacak olan bu karar, ancak İngilizce bir takip mesajı aldığında değişti ve bunun, babasının ülkesinin milli takımını temsil etmesi için resmi bir davet olduğunu anladı.

    O dönemki teknik direktör Rui Aguas, bir üniversite yayını aracılığıyla Lopez'in Cape Verde kökenli olduğunu keşfetti ve "LinkedIn" üzerinden alışılmadık bir şekilde onunla iletişime geçmeye karar verdi. Oyuncu da bunu doğruluyor: "Bu, milli takıma çağrılmak için eşsiz bir yol." 

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  • Dublin'den Mavi Gömleklilere

    Dublin'in Cromlin semtinde doğan Roberto Lopes, babası Carlos sayesinde Yeşil Burun Adaları'nı temsil etme hakkına sahipti. İlk teklifi reddetmesinin ardından gelen ikinci fırsatı kabul etti ve 2019'da ilk uluslararası maçına çıktı.

    O zamandan beri "Mavi Köpekbalıkları" ile 44 uluslararası maça çıktı ve büyük ölçüde diasporaya dayanan bir projenin temel bir parçası haline geldi. Milli takımda şu anda adalar dışında doğmuş 14 oyuncu bulunuyor; bunların arasında altı Hollandalı ve bir İrlandalı var; bu İrlandalı da Lopez'in kendisi.

    BBC onu şu şekilde tanımladı: "33 yaşındaki savunma oyuncusu Dublin'de doğdu ancak babası sayesinde İrlanda için oynama hakkı kazandı ve (LinkedIn) aracılığıyla milli takıma davet edildi." 

  • Bir banka çalışanından Dünya Kupası'nın kaptanına

    Tam zamanlı bir profesyonel olmadan önce, Lopez İrlandalı bir bankada mortgage danışmanı olarak çalışıyordu; ancak Shamrock Rovers’taki antrenörü onu “güvenli işini” bırakmaya ikna etti ve “bankaya her zaman geri dönebilirsin” dedi.

    Bahis tuttu; Lopez, 2017'de Rovers ile profesyonel bir sözleşme imzaladı, daha sonra takımı Avrupa'da yönetti ve 9-5 çalışan bir memurdan, nüfusu 600 bini geçmeyen küçük bir ülkeyi, Eswatini'yi 3-0 yenerek tarihindeki ilk Dünya Kupası elemelerine taşıyan bir savunma kaptanına dönüştü.

    İngiliz basını bu serüveni şöyle özetledi: "Babası sayesinde oynama hakkı olan Lopez ile teknik direktör Roy Agwas iletişime geçti, ancak bunu yapmak için LinkedIn'i tercih etti." Bu karar, onu sonunda 2026 Amerika'ya götürdü. 

  • İspanya karşısındaki ilk sınav tarihi bir beraberlikle sonuçlandı

    Geçtiğimiz Pazartesi günü, Lopez, her iki ülkenin de ilk Dünya Kupası maçında, Atlanta'da Avrupa şampiyonu İspanya karşısında Cape Verde savunmasının merkezinde yer aldı.

    Teknik farklara ve İspanya'nın ilk onbirinde Niko Williams ve Lamine Yamal'ın yer almamasına rağmen, "Mavi Köpekbalıkları" direndi ve 0-0'lık değerli bir beraberlikle ayrıldı.

    Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından onaylanan bu sonuç, Cape Verde'ye Dünya Kupası tarihindeki ilk puanı kazandırdı ve Lopez'in hikayesinin sadece "LinkedIn"de paylaşılan komik bir an değil, Avrupa şampiyonlarının hücumunu durduran sağlam bir savunmanın temeli olduğunu kanıtladı.

    Maçın ardından teknik direktör Bobista, takımının savunma disiplinini övdü. Lopez ise, birçok kişinin imkansız gördüğü bir başarıya imza atan küçük bir takımın kaptanı olarak sahadan ayrıldı... Ve tüm bunlar, başlangıçta bir şaka olarak gördüğü bir mesajla başlamıştı.

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