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Turkey v Venezuela - International FriendlyGetty Images Sport

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Dünya Kupası'nın en iyisi... Güler, Avustralya karşısında Türkiye'nin karanlığını aydınlatıyor

FEATURES
Analysis
A. Guler
T. Henry
V. Montella
Türkiye
Avustralya
Dünya Kupası
Türkiye
Fransa
İtalya
Avustralya

Başlangıç şoku

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nun ilk turunda Türkiye'nin Pazar günü Avustralya'ya 2-0 yenildiği maçta iyi bir performans sergiledi.

Sonuç, özellikle bir Avrupa milli takımının Asya'lı bir rakibe yenilmesi açısından sert görünse de, Güler, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın takımının performansında bir umut ışığı oldu.

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    Gole'nin istatistikleri maçta umut vericiydi ve Montella'nın kadrosundaki en dinamik isim olduğu ortaya çıktı; 106 kez topa dokundu, 73 pas denemesinin 68'ini başarıyla tamamladı ve %100 isabet oranına sahip 4 uzun pas attı.

    Real Madrid yıldızı maçta 2 net gol şansı yarattı, 2 kilit pas verdi, 5 orta yaptı ve 5 dripling gerçekleştirdi.

    Arda Güler kaleye 8 şut çekti; bu, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar herhangi bir oyuncunun kaydettiği en yüksek rakamdır. Türkiye milli takımının toplam şut sayısı ise 30'a ulaştı; bu, 2006 Dünya Kupası'nda Portekiz'in İngiltere karşısında gol atamadan 31 şut attığından bu yana, bir maçta gol atamayan bir milli takımın kaydettiği en yüksek şut sayısıdır.

    Real Madrid'in yıldızı, Avustralya karşısında 3 faul aldı, 1 defansif müdahale yaptı, 5 top kapma başarısı gösterdi ve rakip oyunculardan 3 kez topu geri kazandı.

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kahramanın karakteri

    Güler, maçın başlangıç düdüğü çalınmadan önce bile galibiyet ruhunu korudu; kameralar, sahaya girerken takım arkadaşlarını “Hadi çocuklar. Biz onlardan çok daha iyiyiz… Bunu ilk dakikadan itibaren gösterelim” diyerek motive ederken onu görüntüledi.

    Güler'in bu sözleri, henüz 21 yaşında olduğunu ve kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'na katıldığını gösteriyordu. Ayrıca Türk milli takımında, Inter Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu gibi kendisinden daha deneyimli birçok yıldız oyuncu bulunuyor. Ancak Real Madrid oyuncusunun kişiliği, Dünya Kupası'nın başlangıcından önce takım arkadaşlarını moral olarak yönlendirmesine neden oldu.

  • Hatalarını kabul etmek

    Güler, mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin maçtaki durumuna değindi; milli takımı çok çaba sarf etmesine rağmen Türkiye kalesini bulamadı.

    Güler, Avustralya'ya yenildikten sonra gazetecilere şunları söyledi: "Öncelikle Avustralya'yı tebrik ediyorum... Onlar fırsatlarını değerlendirdiler, biz ise bunu başaramadık."

    Ve ekledi: "Ama yalan söylemeyeceğim, bu geceki bazı kararları kabul etmek zor. Birçoğumuzun el ile temasın sayılması gerektiğini düşündüğü anlar oldu, ancak oyun devam etti. Bunun yenilgimizin tek nedeni olduğunu söylemiyorum, ancak bu anlar maçın gidişatını değiştirebilir."

    "Hakem olayları farklı gördü ve biz de buna saygı duymalıyız, aynı fikirde olmasak bile... Sonuçta, kendimize de bakmamız gerekiyor. Yeterince fırsat yaratamadık, yeterince iyi savunma yapamadık ve Avustralya bizi cezalandırdı."

    Son olarak şunları söyledi: "Taraftarların hayal kırıklığına uğramaya hakkı var. Biz de hayal kırıklığına uğradık... Bundan ders alacağız, daha güçlü döneceğiz ve bu sonucun turnuvadaki gidişatımızı belirlememesini sağlayacağız."

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    Henry'nin Güler'in pozisyonuna ilişkin yorumu

    Fransa'nın efsane ismi Thierry Henry, Türkiye'nin mağlubiyetini değerlendirirken şunları söyledi: "Maçı izlediyseniz, özellikle de Çalhanoğlu ve Yomsek gibi oyuncuların oyunu nasıl domine ettiğini gördüyseniz, bu gerçekten muhteşemdi. İstatistiksel açıdan bakıldığında, en iyi takımın kaybettiğini söylemek isterim."

    "Vincenzo Montella takımı gerçekten iyi hazırladı, ancak Arda Güler'i sol kanatta oynatmak onlara biraz pahalıya mal oldu, çünkü bence ona ofansif orta saha pozisyonunda oynama şansı verseydi, daha iyi bir performans sergileyebilirlerdi" diye ekledi.

    "Antrenman vermek hiç de kolay bir iş değil. Bazen oyuncularınızı motive etmek için ne söyleyeceğinizi bilemezsiniz ve belki de bugün Montella'nın durumu da buydu" diye devam etti.

    Son olarak şunları söyledi: "Türkiye, Yildiz, Kadıoğlu ve Arda Güler gibi genç oyunculardan oluşan harika bir kadroya sahip ve aynı zamanda deneyimli de. Kaybetmeleri çok üzücü, ancak daha iyi bir şekilde geri döneceklerini umuyorum."

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Montella'nın gerekçeleri

    Montella, Avustralya milli takımının ilk on birinden şaşırmadığını, ancak takımının %78'lik top hakimiyetini 2-0'lık mağlubiyette değerlendirememesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

    Montella, maçın ilerleyen dakikalarında daha fazla hücum oyuncusu oyuna sokamadığını, çünkü bunun takımını Avustralya'nın güçlü kontra ataklarına maruz bırakacağını düşündüğünü itiraf etti.

    Montella'ya yedekleri ve takımının Avustralya'ya fiziksel olarak ayak uyduramamasının nedeni soruldu. ancak o, Avustralya ile fiziksel olarak başa çıkabilecek oyuncuları oyuna sokması gerektiğini, ancak tam olarak hazır olmayan Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun kilit oyuncular olarak sahada kalmasına izin verdiğini açıkladı.

    Teknik direktör şöyle devam etti: "Kaybettiğinizde, adil olmadığını düşündüğünüz eleştiriler dahil olmak üzere tüm eleştirileri kabul etmelisiniz... Fiziksel olarak daha güçlü oyuncuları sahaya sürmediğim için birçok kez eleştirildiğimi biliyorum, ancak eleştirilerle karşılaştığımızda bile bunları kabul ettim ve diğer oyuncuların aslında çok geliştiğini biliyorum. Güler'i maçın sonuna kadar sahada bırakmak istedim."

    Devam etti: "Güler'i sahada tutmak istedim. Arda'yı sahaya doğru kaydırdığımızda; Jan Ozon'un forvetin arkasında daha iyi performans gösterdiğini gördüm ve bu yüzden Arda'yı maçın sonuna kadar sahada tutmak istedim. Ancak Kenan Yıldız'ı sol kanada aldığımızda, bu maçta Jan için yeterli alan bulamadık."

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