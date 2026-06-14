Montella, Avustralya milli takımının ilk on birinden şaşırmadığını, ancak takımının %78'lik top hakimiyetini 2-0'lık mağlubiyette değerlendirememesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.
Montella, maçın ilerleyen dakikalarında daha fazla hücum oyuncusu oyuna sokamadığını, çünkü bunun takımını Avustralya'nın güçlü kontra ataklarına maruz bırakacağını düşündüğünü itiraf etti.
Montella'ya yedekleri ve takımının Avustralya'ya fiziksel olarak ayak uyduramamasının nedeni soruldu. ancak o, Avustralya ile fiziksel olarak başa çıkabilecek oyuncuları oyuna sokması gerektiğini, ancak tam olarak hazır olmayan Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun kilit oyuncular olarak sahada kalmasına izin verdiğini açıkladı.
Teknik direktör şöyle devam etti: "Kaybettiğinizde, adil olmadığını düşündüğünüz eleştiriler dahil olmak üzere tüm eleştirileri kabul etmelisiniz... Fiziksel olarak daha güçlü oyuncuları sahaya sürmediğim için birçok kez eleştirildiğimi biliyorum, ancak eleştirilerle karşılaştığımızda bile bunları kabul ettim ve diğer oyuncuların aslında çok geliştiğini biliyorum. Güler'i maçın sonuna kadar sahada bırakmak istedim."
Devam etti: "Güler'i sahada tutmak istedim. Arda'yı sahaya doğru kaydırdığımızda; Jan Ozon'un forvetin arkasında daha iyi performans gösterdiğini gördüm ve bu yüzden Arda'yı maçın sonuna kadar sahada tutmak istedim. Ancak Kenan Yıldız'ı sol kanada aldığımızda, bu maçta Jan için yeterli alan bulamadık."