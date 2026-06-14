Gole'nin istatistikleri maçta umut vericiydi ve Montella'nın kadrosundaki en dinamik isim olduğu ortaya çıktı; 106 kez topa dokundu, 73 pas denemesinin 68'ini başarıyla tamamladı ve %100 isabet oranına sahip 4 uzun pas attı.

Real Madrid yıldızı maçta 2 net gol şansı yarattı, 2 kilit pas verdi, 5 orta yaptı ve 5 dripling gerçekleştirdi.

Arda Güler kaleye 8 şut çekti; bu, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar herhangi bir oyuncunun kaydettiği en yüksek rakamdır. Türkiye milli takımının toplam şut sayısı ise 30'a ulaştı; bu, 2006 Dünya Kupası'nda Portekiz'in İngiltere karşısında gol atamadan 31 şut attığından bu yana, bir maçta gol atamayan bir milli takımın kaydettiği en yüksek şut sayısıdır.

Real Madrid'in yıldızı, Avustralya karşısında 3 faul aldı, 1 defansif müdahale yaptı, 5 top kapma başarısı gösterdi ve rakip oyunculardan 3 kez topu geri kazandı.