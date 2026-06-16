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"Dünya Kupası'nın en baskı altındaki takımı" - İran, turnuvanın açılış maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldıktan sonra ABD'den "derhal" ayrılmak zorunda kaldı
Lojistik kaos, heyecan verici açılış maçını gölgeledi
Los Angeles'ta İran milli takımı için son derece gergin bir maç, maç sonrası da aynı derecede kaotik bir tabloya yol açtı. Ramin Rezaeian ve Mohammad Mohebbi'nin golleriyle iki kez geri dönmeyi başarsa da, Team Melli'nin spor alanındaki başarıları ani idari kararlar yüzünden kısa sürede gölgede kaldı. Organizatörler, takımın uçuş programını aniden öne aldılar ve bu durum, oyuncuları dinlenme planlarını bir kenara bırakıp sınırın ötesindeki Tijuana'daki güvenlik üssüne dönmeye zorladı.
- AFP
Ghalenoei seyahat taleplerini sert bir şekilde eleştirdi
Oyuncularının maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel yıpranmayı değerlendiren Ghalenoei, seyahat programlarının sürekli aksamasına ilişkin derin bir öfke dile getirdi. Ghalenoei şöyle konuştu: "Uçakta gidip gelmekle o kadar çok zaman harcadık ki, bize dinlenmek için zaman bile tanımadılar. Bugünkü maçtan sonra bize hemen ayrılmamız gerektiğini söylediler. Dinlenmek için zamana sahip olmak bizim için çok önemli, ancak Tijuana'daki kampımıza dönmemiz söylendi ve bu durum bizi gerçekten rahatsız ediyor. Sanırım takımımız, tüm Dünya Kupası'ndaki en baskı altındaki takımdır."
İran milli marşı, duyulabilir yuhalamalar ve yüksek tezahüratların karışımıyla karşılandıysa da, 70.108 kişilik kalabalık, maç başladığında hızla birleşerek gürültülü bir destek sağladı ve bu da Ghalenoei'yi diasporadan gelen kolektif desteği düşünmeye sevk etti. O, şunları ekledi: "Burada birçok İranlı vardı, farklı siyasi görüşlere ve inançlara sahipler, ancak hepsi bizi tüm kalbiyle destekledi ve bence bu hepimiz için bir zafer."
Taremi, FIFA'nın müdahalesini istiyor
Maç sonrası FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun takımı ziyaret etmesinin ardından, jeopolitik gerginlik soyunma odasına da yoğun bir şekilde yansıdı; tecrübeli oyuncular, küresel yönetim organlarından daha kapsamlı operasyonel koruma sağlanması için çağrıda bulundu. Kaptan Mehdi Taremi şunları söyledi: "Elbette bize yardım etmek istiyor, ama mesele sadece bu değil, bunu herkes biliyor. Bunu belirtmeme gerek yok, çünkü nerede olduğumuzu biliyorsunuz. Bence FIFA bize bundan daha fazla yardım etmeli. Bakalım gelecekte ne olacak. Her şey bizim için bir felaket."
- Getty Images Sport
Avrupa'nın seçkinleri arasındaki maç yaklaşıyor
G Grubu’ndaki dört takımın da birer puanla eşit durumda olması nedeniyle İran, Pazar günü Avrupa’nın devlerinden Belçika ile karşılaşmadan önce acilen yeniden ayarlamalar yapmak zorunda. Teknik ekip, fiziksel toparlanmayı sağlamak için yoğun bir zamanla yarış içinde; bu, Melli Takımı’nın nihayet eleme turlarına yükselebilmesi için hayati önem taşıyor.