"Dünya Kupası'nın en baskı altındaki takımı" - İran, turnuvanın açılış maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldıktan sonra ABD'den "derhal" ayrılmak zorunda kaldı

Oyuncularının maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel yıpranmayı değerlendiren Ghalenoei, seyahat programlarının sürekli aksamasına ilişkin derin bir öfke dile getirdi. Ghalenoei şöyle konuştu: "Uçakta gidip gelmekle o kadar çok zaman harcadık ki, bize dinlenmek için zaman bile tanımadılar. Bugünkü maçtan sonra bize hemen ayrılmamız gerektiğini söylediler. Dinlenmek için zamana sahip olmak bizim için çok önemli, ancak Tijuana'daki kampımıza dönmemiz söylendi ve bu durum bizi gerçekten rahatsız ediyor. Sanırım takımımız, tüm Dünya Kupası'ndaki en baskı altındaki takımdır."

İran milli marşı, duyulabilir yuhalamalar ve yüksek tezahüratların karışımıyla karşılandıysa da, 70.108 kişilik kalabalık, maç başladığında hızla birleşerek gürültülü bir destek sağladı ve bu da Ghalenoei'yi diasporadan gelen kolektif desteği düşünmeye sevk etti. O, şunları ekledi: "Burada birçok İranlı vardı, farklı siyasi görüşlere ve inançlara sahipler, ancak hepsi bizi tüm kalbiyle destekledi ve bence bu hepimiz için bir zafer."