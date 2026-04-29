Dünya Kupası'nın ardından ABD Milli Takımı'nda Mauricio Pochettino'nun yerini kim alacak? Jürgen Klopp, Michael Bradley ve diğer adaylar

Mauricio Pochettino’nun Dünya Kupası sonrası ABD Milli Takımı teknik direktörlüğündeki geleceği belirsizliğini koruyor.

Sözleşmesinin uzatılması konusunda yakın zamanda bir anlaşma yok ve Tottenham, PSG ve Chelsea'yi çalıştırmış olan Arjantinli teknik direktör kalabileceğini ima etse de, geçtiğimiz yıl boyunca Premier Lig'deki fırsatlarla açıkça ilgilenmesi, ABD Futbol Federasyonu'ndaki uzun vadeli durumunu belirsiz hale getiriyor.

Bir bakıma bu mantıklı. Pochettino, ABD Futbolu tarihinin tartışmasız en büyük turnuvası için yapılan büyük bir transfer. Karizmatik, nitelikli ve zeki bir isim. Büyük olasılıkla, ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyecek, iyi yönetilen ve rekabetçi bir ABD takımı kuracaktır. Bunda kesinlikle yanlış bir şey yok.

Peki ya sonra ne olacak? Eğer ayrılırsa, ABD'nin yaz sonuna kadar yeni bir teknik direktöre ihtiyacı olacak gibi görünüyor. Ve piyasada epeyce iyi aday var. B.J. Callaghan, özellikle bu görevdeki tecrübesi nedeniyle, muhtemel favori olarak görülüyor. Ancak daha büyük isimler, futbol efsaneleri de var; örneğin Jürgen Klopp ve Pep Guardiola. Bu ikisi kesinlikle büyük sürprizler olur. Ancak bu sporda daha garip şeyler de yaşandı.

Bu nedenle, soruların ve söylentilerin ortasında GOAL, Pochettino'nun yerine geçebilecek en olası adayları inceliyor...