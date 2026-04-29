Thomas Hindle

Dünya Kupası'nın ardından ABD Milli Takımı'nda Mauricio Pochettino'nun yerini kim alacak? Jürgen Klopp, Michael Bradley ve diğer adaylar

Dünya Kupası'nın ardından Arjantinli teknik direktörün geleceği hâlâ belirsizliğini korurken, GOAL, teknik direktörün görevinden ayrılmaya karar vermesi durumunda onun yerine geçebilecek bazı isimleri değerlendiriyor.

Mauricio Pochettino’nun Dünya Kupası sonrası ABD Milli Takımı teknik direktörlüğündeki geleceği belirsizliğini koruyor. 

Sözleşmesinin uzatılması konusunda yakın zamanda bir anlaşma yok ve Tottenham, PSG ve Chelsea'yi çalıştırmış olan Arjantinli teknik direktör kalabileceğini ima etse de, geçtiğimiz yıl boyunca Premier Lig'deki fırsatlarla açıkça ilgilenmesi, ABD Futbol Federasyonu'ndaki uzun vadeli durumunu belirsiz hale getiriyor.

Bir bakıma bu mantıklı. Pochettino, ABD Futbolu tarihinin tartışmasız en büyük turnuvası için yapılan büyük bir transfer. Karizmatik, nitelikli ve zeki bir isim. Büyük olasılıkla, ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyecek, iyi yönetilen ve rekabetçi bir ABD takımı kuracaktır. Bunda kesinlikle yanlış bir şey yok.

Peki ya sonra ne olacak? Eğer ayrılırsa, ABD'nin yaz sonuna kadar yeni bir teknik direktöre ihtiyacı olacak gibi görünüyor. Ve piyasada epeyce iyi aday var. B.J. Callaghan, özellikle bu görevdeki tecrübesi nedeniyle, muhtemel favori olarak görülüyor. Ancak daha büyük isimler, futbol efsaneleri de var; örneğin Jürgen Klopp ve Pep Guardiola. Bu ikisi kesinlikle büyük sürprizler olur. Ancak bu sporda daha garip şeyler de yaşandı.

Bu nedenle, soruların ve söylentilerin ortasında GOAL, Pochettino'nun yerine geçebilecek en olası adayları inceliyor...

    B.J. Callaghan, Nashville SC

    ABD Milli Takımı taraftarları, B.J. Callaghan dönemini hâlâ sevgiyle anıyor. Herkesin de kabul ettiği gibi, tuhaf bir dönemdi. Onun yönetiminde geçen yedi maç, adeta bir geçiş dönemi gibi hissettirmişti. Gregg Berhalter ayrılmıştı – her ne kadar kısa süreliğine de olsa. ABD Milli Takımı, teknik direktör arayışında bir ayağı içeride, bir ayağı dışarıda bir durumdaydı.

    Berhalter'in ekibinde yardımcı antrenör olan Callaghan, tam zamanlı görevi alması pek olası olmayan, düzgün bir yedekti. Ancak yenilgi yüzü görmedi, dört maç kazandı ve 2023 CONCACAF Uluslar Ligi'ni oldukça düzgün bir şekilde kazandı; 1934'ten bu yana ilk maçında Meksika'yı yenen ilk USMNT teknik direktörü oldu.

    O dönemde milli takımın başına geçemese de, kulüp yönetimi onu aradı. Callaghan o zamandan beri Nashville SC ile büyük bir etki yarattı. Takım 2025'te Open Cup'ı kazandı ve bu yıl Doğu'nun en iyi takımları arasında yer alıyor. USMNT'nin hedefi programı geliştirmek ve bunu işlerin içyüzünü bilen biriyle yapmaksa, o zaman Callaghan doğru adamdır.

    Jürgen Klopp, Red Bull Global

    Matt Crocker’ın 2024 yılında yeni bir teknik direktör atamaya çalışırken ilk aradığı kişinin Jürgen Klopp olduğu herkesçe bilinmektedir. Klopp, 2023-24 sezonunun sonunda Liverpool’dan ayrıldıktan sonra bir ara vermeye ihtiyacı olduğunu – ve belki de bir daha asla teknik direktörlük yapmayacağını – gerekçe göstererek teklifi reddetti. O zamandan beri Red Bull organizasyonunda Küresel Futbol Direktörü olarak önemli bir rol üstlendi ve bu görevinden oldukça memnun görünüyor.

    Ancak teknik direktörlük konusu, bu Alman ismin etrafında her zaman dolaşmaya devam edecek. İngiltere veya Almanya'da bir daha iş alması pek olası görünmüyor. İspanya da kesinlikle sürpriz olurdu. Diğer ülkelere saygısızlık etmek istemem ama geriye sadece milli takım teknik direktörlüğü kalıyor. Almanya için en uygun aday gibi görünüyor, ancak Julian Nagelsmann bu görevde gayet iyi bir iş çıkarıyor. Thomas Tuchel'in İngiltere ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamasının ardından, Dünya Kupası'ndan sonra geriye kalan en cazip uluslararası görev ABD milli takımı olabilir.

    Michael Bradley, Red Bull New York

    Buradaki isimler arasında Bradley kesinlikle en mantıklı seçenek. Bir gün ABD Milli Takımı'nın teknik direktörü olacağı neredeyse kesin. Takımda üst düzeyde forma giydi ve 48 kez kaptanlık yaptı. Üstelik bununla da kalmıyor; kendisi de son derece yetenekli bir teknik direktör olan babası, beş yıl boyunca ABD Milli Takımı'nı çalıştırdı.

    Ancak bu, şu anki New York Red Bulls teknik direktörü için belki de bir döngü erken olabilir. Ayrıca Bradley'nin hala kendini kanıtlama aşamasında olduğu hissi de var. Red Bulls gerçekten çok güzel bir futbol oynuyor. Genç, etkileyici ve hücumcu bir takım - neredeyse aşırı derecede. Bu, açıkça Red Bulls'un imajına göre kendini şekillendiren bir teknik direktör. Ama aynı zamanda biraz da deneme aşamasındadır. Yüksek seviyede tam zamanlı profesyonel teknik direktörlükte sadece üç aydır. Yapacak çok şey var, öğrenmesi gereken çok fazla sistem var. 2030'da Bradley, ABD Milli Takımı'nın başında mı olacak? Belki. Şu an için, ABD'den çok, Avrupa'da bir kulübü, belki de Leipzig'i yönetmesi daha olası görünüyor.


    Jim Curtin, bağımsız

    Burada bir noktaya değinmek gerekir. Eski Philadelphia Union teknik direktörüne tüm saygımla, Jim Curtin pek de göz alıcı bir seçim olmayacaktır. Ancak son derece sağlam bir seçim olacaktır.

    On yıl boyunca Philly'nin en önemli ismi olan Curtin, hiçbir zaman aynı kalmayan bir kadroyu ustaca yönetti. En yetenekli oyuncuları geliştirdi ve Philly'nin transfer piyasasında hareketliliği sürerken, Curtin takımın her zaman rekabetçi kalmasını sağladı. 2022'de Supporters' Shield'ı kazandı ve beş kez finale yükseldi. Genel olarak bir kazanan olarak referansları sorgulanabilir ve sorgulanmalıdır. Ancak Curtin, bir takımı nasıl kuracağını bilen biridir ve parlak yeteneklerden en iyi şekilde yararlanması için kesinlikle desteklenebilir. Bunun bir önemi olmalı.

    Pellegrino Matarazzo, Real Sociedad

    Matarazzo, belki de Amerika'nın bir sonraki büyük teknik direktörü olabilir.

    Hikayesi gerçekten ilham verici. İtalyan bir ailenin çocuğu olarak New Jersey'de doğan Matarazzo, İtalya'da hiçbir zaman tam olarak başarılı olamadı. En az iki deneme sürecinden başarısızlıkla çıktı ve akademi antrenörü olmadan önce Almanya ve İtalya'nın alt liglerinde bir süre dolaştı. Bu, ona çok daha uygun bir işti. Matarazzo, Hoffenheim'da şu anki Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan çok şey öğrendi ve sekiz yıl sonra Avrupa'nın en saygın teknik direktörlerinden biri haline geldi.

    Real Sociedad ile gerçekten olağanüstü bir iş çıkardı; takımı Aralık ayında küme düşme tehlikesinden kurtarıp Nisan ayında Copa del Rey şampiyonu yaptı. Ayrıca, altı ay önce imkansız gibi görünen bir şey olan Avrupa futboluna katılma eşiğine geldiler. Oyuncu olarak Avrupa'da başarılı olamamasından yirmi yıl sonra, Avrupa'nın en iyi beş liginde büyük bir kupa kazanan tek Amerikalı teknik direktör oldu.

    Yine de, kariyer yolu USMNT'den çok kulüp futboluna yönelmiş görünüyor. İspanyol basını, onu şimdiden daha büyük kulüplerle ilişkilendirmeye başladı. Belki de Şampiyonlar Ligi futbolu, onun için daha doğal bir adım olur. Ancak kesinlikle göz ardı edilecek bir isim değil ve kendisi de bu fırsatı reddetmiyor.

    Pep Guardiola, Manchester City

    Guardiola, futbol dünyasındaki hemen hemen tüm sorunların çözümü olarak görülüyor. Bir sorununuz mu var? Modern çağın en büyük teknik direktörünü devreye sokun, o bir çözüm bulacaktır. Katalan teknik adamın kulüp yönetimindeki başarıları tartışılmaz. Sadece kazanmaya değil, aynı zamanda yöntemlerini defalarca yeniden uygulamaya olan tutkusu efsanevi boyutlarda. O, bunu olağanüstü derecede kolaymış gibi gösteriyor.

    Ancak, en azından ABD Milli Takımı açısından bir uyarı var. Guardiola her gün işin içinde olmalı. Sahada zaman geçirmesi, saatlerce süren takım toplantıları ve taktik çalışmaları yapması gerekiyor. Guardiola'nın dehası ayrıntılarda yatıyor ve milli takım futbolu her zaman bu tür şeylere izin vermiyor. Bu yüzden, elbette İspanya'yı çalıştırmayacak - büyük ölçüde Katalan kökenleri nedeniyle. Diğer Avrupa'nın önde gelen ülkeleri de gündem dışı görünüyor. Eğer bir milli takım görevi üstlenmek zorunda kalırsa, Arjantin veya ABD muhtemelen ilk iki seçenek olacaktır. Ancak daha serbest bir pozisyonda parlayıp parlamayacağı henüz bilinmiyor.

    Jesse Marsch, Kanada

    Bu ne kadar komik olurdu? Marsch’ın ABD Milli Takımı’nın teknik direktörü olacağını düşündüğü artık bir sır değil. Aslında, ABD 2023’te Berhalter’ı yeniden göreve getirmeden önce en güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu. Marsch, ABD Milli Takımı’nın ilgisi nedeniyle Leicester’daki işi son anda reddetmek zorunda kaldığını iddia ediyor – ancak daha sonra ABD’deki pozisyonun artık boş olmadığını öğrendi.

    O zamandan beri, temelde USMNT, U.S. Soccer ve genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir karalama kampanyası yürütüyor. Marsch gururlu bir Wisconsinli olabilir, ancak ABD ile ilişkisi bozulmuş görünüyor. Ancak değişmeyen tek şey, teknik direktör olarak sahip olduğu nitelikler. O, tartışmasız ABD'nin yetiştirdiği en yetenekli teknik direktör ve büyük bir ulusun lideri olmak için gerekli karizmaya kesinlikle sahip. Başka bir dünyada, bu göreve hiç tereddüt etmeden atanırdı. Ancak çok fazla köprüyü yakmış olabilir.