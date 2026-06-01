Foot Mercato'nun haberine göre, Arsenal'in stoper oyuncusu William Saliba, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalabilir. 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesinde bu, Fransızlar için tam bir şok haberi olurdu.
Dünya Kupası'nı kaçıracak mı? En büyük favori Fransa'nın kilit oyuncusu, Dünya Kupası'nın arifesinde şok edici bir haberle karşı karşıya
Foot Mercato'ya göre Saliba, Cumartesi günü Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi finaline zaten sakat bir şekilde çıkmıştı ve İngiliz şampiyonu ile birlikte penaltı atışları sonucunda maçı kaybetti. Maçın önemi nedeniyle savunma oyuncusu dişini sıkıp oynamaya devam etmiş; ancak bu risk, şimdi ona Dünya Kupası'nı kaçırmasına mal olabilir.
Çünkü PSG'ye karşı oynanan 120 dakika boyunca, haberde ayrıntıları belirtilmeyen Saliba'nın sakatlığı ağırlaştı. Böylece, 31 kez Fransa milli forması giyen oyuncu, haftalarca sahalardan uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Kesin sakatlık süresine bağlı olarak Saliba, Dünya Kupası'nın en azından bir kısmını, muhtemelen de tüm turnuvayı kaçıracak. Fransız Futbol Federasyonu'nun Saliba'nın Dünya Kupası'nı kaçıracağı konusunda ciddi endişeler taşıdığı söyleniyor.
Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu: Konate, Saliba'nın yerine geçecek kaliteli bir alternatif olarak hazır
Fransa, Saliba’yı kaybetmesi halinde en önemli oyuncularından birini yitirmiş olacak. 25 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce kicker dergisinin Bundesliga’daki profesyonel futbolcular arasında yaptığı ankette dünyanın en iyi defans oyuncusu seçilmişti ve normalde Tricolore’nin savunma merkezinde ilk 11’de yer alacaktı.
En azından 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana Saliba, teknik direktör Didier Deschamps için vazgeçilmez bir isim haline geldi. Dünya Kupası'nda, Bayern Münih'ten Dayot Upamecano ile birlikte Fransızların savunma merkezinde ilk 11'i oluşturması bekleniyordu. Fransa, Avrupa şampiyonu İspanya ve son şampiyon Arjantin ile birlikte şampiyonluğun en büyük üç favorisi arasında yer alıyor.
Bu yaz Reds'ten ayrılacak ve aralarında Bayern Münih'in de bulunduğu kulüplerle adı anılan Liverpool'dan Ibrahima Konate, Fransız Dünya Kupası kadrosunda Saliba'ya yüksek kaliteli bir alternatif olacaktır. Diğer seçenekler arasında Maxence Lacroix (Crystal Palace), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain) veya öncelikle sağ bek olarak gösterilen Jules Kounde (FC Barcelona) yer almaktadır.
2026 Dünya Kupası: Fransa ile Almanya arasında bir son 16 maçı bekleniyor
Fransa için, hücumdaki süper yıldızlar Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (FC Bayern) ve Ousmane Dembélé (PSG) ile Dünya Kupası, 16 Haziran'da Senegal'e karşı oynanacak ilk grup maçıyla başlayacak. On iki grubun muhtemelen en güçlüsü olan bu gruptaki diğer rakipler Norveç ve Irak.
2022 Dünya Kupası ikincisi Fransa ve Almanya, beklendiği gibi gruplarını birinci olarak tamamlayıp eleme turlarına kalır ve son 16 maçlarını kazanırsa, Les Bleus ve DFB takımı çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Fransa, Saliba'nın en geç turnuvanın heyecanlı aşamasına girilmeden önce tekrar forma giyebilmesini umuyor.
William Saliba: Fransa milli takımındaki kariyeri
Milli takımdaki ilk maçı
25 Mart 2022 (Fildişi Sahili'ne karşı 2-1 galibiyetle sonuçlanan hazırlık maçı)
Milli maçlar
31
Milli maç golü
0
Büyük turnuvalar
2022 Dünya Kupası (1 maç, Dünya Kupası ikincisi), 2024 Avrupa Şampiyonası (6 maç, yarı final)