Dünya Kupası'nı kaçıracak mı? En büyük favori Fransa'nın kilit oyuncusu, Dünya Kupası'nın arifesinde şok edici bir haberle karşı karşıya

Foot Mercato'ya göre Saliba, Cumartesi günü Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi finaline zaten sakat bir şekilde çıkmıştı ve İngiliz şampiyonu ile birlikte penaltı atışları sonucunda maçı kaybetti. Maçın önemi nedeniyle savunma oyuncusu dişini sıkıp oynamaya devam etmiş; ancak bu risk, şimdi ona Dünya Kupası'nı kaçırmasına mal olabilir.

Çünkü PSG'ye karşı oynanan 120 dakika boyunca, haberde ayrıntıları belirtilmeyen Saliba'nın sakatlığı ağırlaştı. Böylece, 31 kez Fransa milli forması giyen oyuncu, haftalarca sahalardan uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Kesin sakatlık süresine bağlı olarak Saliba, Dünya Kupası'nın en azından bir kısmını, muhtemelen de tüm turnuvayı kaçıracak. Fransız Futbol Federasyonu'nun Saliba'nın Dünya Kupası'nı kaçıracağı konusunda ciddi endişeler taşıdığı söyleniyor.