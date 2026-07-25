2026 Dünya Kupası'nın yankıları yeşil sahayla sınırlı kalmadı; Birleşik Krallık'ta açıklanan resmi rakamlar, turnuvayla bağlantılı aile içi şiddet olaylarında ve suçlarda benzeri görülmemiş bir artış olduğunu ortaya koydu. Bu arada, krizin derinleşmesinde alkol tüketiminin oynadığı role dair uyarılar da dikkat çekti.

Birleşik Krallık'ta aile içi şiddet vakaları, 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere Futbol Polis Birimi'nin açıkladığı rakamlara göre, bildirilen olay sayısı 384'e ulaştı.

İngiliz taraftarlar, 1966'nın ardından ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak için umutlarını teknik direktör Thomas Tuchel ile kaptan Harry Kane ve arkadaşlarına bağlamıştı. Ancak Arjantin, yarı finalde bu hayalleri suya düşürdü. İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenerek bronz madalyayla yetindi.