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Dünya Kupası nedeniyle resmi uyarı: İngiltere'de daha önce hiç görülmemiş bir olay yaşandı!

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Dünya Kupası ciddi bir krizi tetikliyor: Şiddet olayları ve toplu gözaltılar

2026 Dünya Kupası'nın yankıları yeşil sahayla sınırlı kalmadı; Birleşik Krallık'ta açıklanan resmi rakamlar, turnuvayla bağlantılı aile içi şiddet olaylarında ve suçlarda benzeri görülmemiş bir artış olduğunu ortaya koydu. Bu arada, krizin derinleşmesinde alkol tüketiminin oynadığı role dair uyarılar da dikkat çekti.

Birleşik Krallık'ta aile içi şiddet vakaları, 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere Futbol Polis Birimi'nin açıkladığı rakamlara göre, bildirilen olay sayısı 384'e ulaştı.

İngiliz taraftarlar, 1966'nın ardından ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak için umutlarını teknik direktör Thomas Tuchel ile kaptan Harry Kane ve arkadaşlarına bağlamıştı. Ancak Arjantin, yarı finalde bu hayalleri suya düşürdü. İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenerek bronz madalyayla yetindi.

  • Krizin büyümesi: Dünya Kupası ve alkol tüketimi

    İngiliz Sky ağına göre, futbol biriminin başkanı polis şefi Mark Roberts, Dünya Kupası'nın ve buna bağlı alkol tüketiminin bildirilen olaylarda genel bir artışa yol açtığını söyledi.

    Bar ve pubların sabah saat ikiye kadar açık kalmasına izin verilen İngiltere-Norveç maçının olduğu gece yaklaşık 300 aile içi şiddet olayının kaydedildiğini ekledi.

    Rakamlar, 384 aile içi/ev içi şiddet olayının, turnuva boyunca kaydedilen futbolla ilişkili toplam 2322 olayın yüzde 17'sini oluşturduğunu ortaya koydu.

    Ayrıca Birleşik Krallık'ta turnuvayla bağlantılı 391 gözaltı kaydedildi. Toplam olaylar, alkol satışı için ruhsatlı yerlerde meydana gelen 1008 olayı kapsıyordu ki bu, benzer bir turnuvadaki en yüksek ikinci rakam.

    Roberts, geç saatteki maçlar için alkol satış ruhsatı saatlerinin uzatılması ile olaylardaki artış arasında doğrudan bir bağlantı olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: "Alkol tüketimi ne kadar artarsa, sorun da o kadar büyüyor."

    Bunun aile içi/ev içi şiddet vakalarını da kapsadığını vurguladı.

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  • Önceki turnuvalarda ne oldu?

    Önceki turnuvalarla yapılan karşılaştırmalar sorunun boyutunu gözler önüne seriyor. 2018 Dünya Kupası'nda (Rusya) 306 aile içi şiddet vakası kaydedilirken, EURO 2020'de bu sayı 193 oldu.

    2022 Dünya Kupası'nda (Katar) rakam 119 iken, EURO 2024'te (Almanya) 351 vaka kaydedildi. 2026 Dünya Kupası'nda ise polise bildirilen şiddet vakası sayısı 384'e ulaştı.

    Futbolla bağlantılı toplam olay sayısı ise şöyleydi:

    2018 Dünya Kupası: 1487.

    EURO 2020: 2345.

    2022 Dünya Kupası: 573.

    EURO 2024: 1302.

    2026 Dünya Kupası: 2322.

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  • EURO 2020: Eşi Benzeri Olmayan Bir Rakam

    İngiltere'nin son beş büyük turnuvasındaki toplam olay sayısında en yüksek rakam ise EURO 2020'de kaydedildi; bu turnuvada 2.345 olay ve 599 gözaltı vakası yaşandı.

    Yurt dışında ise Roberts, ABD'ye giden İngiliz taraftarların davranışlarını övdü ve kalabalığa rağmen "taraftarların davranışının harika olduğunu" belirterek olay sayısının çok düşük olduğunu ifade etti. ABD'deki yerel polis yalnızca 22 İngiliz taraftarı gözaltına aldı; Katar 2022'de ise hiçbir olay kaydedilmemişti.

    ABD'de kaydedilen suçlar şunları kapsıyordu: kamu düzeni ve izinsiz girişle ilgili 8 suç, yaralanmaya yol açan 6 saldırı, 2 bilet dolandırıcılığı, 1 sarhoşluk vakası ve 3 stattan çıkarılma.

    Roberts, özellikle izinlerin kısa sürede uzatılması nedeniyle güçlerin Birleşik Krallık'ta olası suçlara yönelik planlama yapabilme kapasitesi konusundaki endişesini dile getirdi.

    İngiltere'nin Meksika ile Britanya saatiyle sabah birde başlayan maçına dikkat çeken Roberts, barlara sabah beşe kadar uzatılmış izin verildiğini ve bu kararın maçtan yalnızca 48 saat önce alındığını belirtti. Bunun, vardiyaların yeniden düzenlenmesine ya da ek memurların zamanında görevlendirilmesine imkân tanımadığını söyleyen Roberts, faydalarla olası tehditleri dengelemek için güvenlik önerilerinin dikkate alınması çağrısında bulundu.

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