Oliver Maywurm

Dünya Kupası'ndan sonra Avusturya'ya veda mı? Ralf Rangnick, görünüşe göre muhteşem bir dönüşün hayallerini kuruyor

Ralf Rangnick, Dünya Kupası'nda Avusturya ile büyük ses getirmek istiyor. Turnuva sonrasında ne olacağı ise henüz belli değil.

Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, görünüşe göre Bundesliga'ya geri dönmeyi düşünüyor. Bu bilgi, Sport Bild'in haberinden anlaşılıyor.

  • Buna göre, Rangnick'in 2026 Dünya Kupası'nın ardından sona erecek olan ÖFB teknik direktörlüğü sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı ya da başka bir görevi kabul edip etmeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Avusturya Futbol Federasyonu'nun Rangnick'e sözleşme uzatma teklifi sunduğu belirtiliyor, ancak 67 yaşındaki teknik adamın kararını Mart ayı sonunda oynanacak milli maçların ardından vermek istediği söyleniyor.

    Sport Bild'e göre, Rangnick'in bir kulüp teknik direktörü olarak yeni bir işe girmesi pek olası görünmüyor. Ancak spor direktörü olarak Bundesliga'ya geri dönmesi veya Premier League'de görev alması, Alman teknik adam için ciddi bir seçenek olarak görülüyor. Rangnick'in potansiyel olarak çalışabileceği kulüplerin isimleri ise belirtilmedi.

    • Reklam
  Ralf Rangnick

    Ralf Rangnick, Avusturya'yı arka arkaya iki büyük turnuvaya taşıdı

    Rangnick, Bundesliga'da daha önce VfB Stuttgart, Hannover 96, FC Schalke 04, TSG Hoffenheim ve RB Leipzig takımlarını çalıştırdı. Ayrıca 2012'den 2019'a kadar Saksonya ekibinde sportif direktörlük görevini üstlendi ve ardından bir yıl boyunca Red Bull evreninde Global Spor Direktörü olarak çalıştı. Rangnick'in kulüp teknik direktörü olarak son görevi, Aralık 2021'den Mayıs 2022'ye kadar çalıştırdığı Manchester United'dı.

    Hemen ardından Rangnick, ÖFB'ye geçerek Avusturya milli takımının teknik direktörü oldu. Alp Cumhuriyeti'ni 2024 Avrupa Şampiyonası'na taşıyan Rangnick, güçlü bir grup aşamasının ardından son 16 turuna yükseldi, ancak Türkiye'ye karşı 1-2 yenildi. Bir sonraki büyük başarı, grup birincisi olarak 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasıydı; bu, Avusturya için 1998'den bu yana ilk Dünya Kupası katılımı olacak.

    Arjantin, Cezayir ve Ürdün'ün bulunduğu grupta, Avusturya'nın en az hedefi eleme turlarına kalmaktır. Mart ayı sonunda Rangnick'in takımı Gana ve Güney Kore ile dostluk maçları oynayacak, Haziran başında ise Tunus ile bir hazırlık maçı yapacak. Dünya Kupası, ÖFB takımı için 16 Haziran'da Ürdün ile oynanacak açılış maçıyla başlayacak.

  • Ralf Rangnick'in teknik direktör ve yönetici olarak görev yaptığı dönemlere genel bakış


    Dönem

    İşlev

    Kulüp

    1983 - 1985

    Oyuncu-koç

    Viktoria Backnang

    1985 - 1987

    Teknik direktör

    VfB Stuttgart II

    1987 - 1988

    Oyuncu-antrenör

    TSV Lippoldsweiler

    1988 - 1990

    Teknik direktör

    SC Korb

    1990 - 1992

    Teknik Direktör

    VfB Stuttgart U19

    1992 - 1994

    Spor Koordinatörü

    VfB Stuttgart Gençlik

    Temmuz 1995 - Aralık 1996

    Antrenör

    SSV Reutlingen

    Ocak 1997 - Mart 1999

    Teknik Direktör

    SSV Ulm

    Mayıs 1999 - Şubat 2001

    Teknik Direktör

    VfB Stuttgart

    Temmuz 2001 - Mart 2004

    Teknik Direktör

    Hannover 96

    Eylül 2004 - Aralık 2005

    Teknik Direktör

    FC Schalke 04

    Temmuz 2006 - Ocak 2011

    Teknik Direktör

    TSG Hoffenheim

    Mart - Eylül 2011

    Teknik Direktör

    FC Schalke 04

    2012 - 2015

    Spor Direktörü

    RB Salzburg

    2012 - 2019

    Spor Direktörü

    RB Leipzig

    2015 - 2016

    Teknik Direktör

    RB Leipzig

    2018 - 2019

    Teknik Direktör

    RB Leipzig

    2019 - 2020

    Küresel Spor Direktörü

    RB Leipzig / RB New York / RB Bragantino

    Temmuz - Kasım 2021

    Profesyonel Futbol Genel Müdürü

    Lok Moskova

    Aralık 2021 - Mayıs 2022

    Teknik Direktör

    Manchester United

    Haziran 2022'den beri

    Teknik Direktör

    Avusturya


