Dünya Kupası'ndan sonra Avusturya'ya veda mı? Ralf Rangnick, görünüşe göre muhteşem bir dönüşün hayallerini kuruyor

Buna göre, Rangnick'in 2026 Dünya Kupası'nın ardından sona erecek olan ÖFB teknik direktörlüğü sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı ya da başka bir görevi kabul edip etmeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Avusturya Futbol Federasyonu'nun Rangnick'e sözleşme uzatma teklifi sunduğu belirtiliyor, ancak 67 yaşındaki teknik adamın kararını Mart ayı sonunda oynanacak milli maçların ardından vermek istediği söyleniyor.

Sport Bild'e göre, Rangnick'in bir kulüp teknik direktörü olarak yeni bir işe girmesi pek olası görünmüyor. Ancak spor direktörü olarak Bundesliga'ya geri dönmesi veya Premier League'de görev alması, Alman teknik adam için ciddi bir seçenek olarak görülüyor. Rangnick'in potansiyel olarak çalışabileceği kulüplerin isimleri ise belirtilmedi.