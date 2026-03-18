Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, görünüşe göre Bundesliga'ya geri dönmeyi düşünüyor. Bu bilgi, Sport Bild'in haberinden anlaşılıyor.
Dünya Kupası'ndan sonra Avusturya'ya veda mı? Ralf Rangnick, görünüşe göre muhteşem bir dönüşün hayallerini kuruyor
Buna göre, Rangnick'in 2026 Dünya Kupası'nın ardından sona erecek olan ÖFB teknik direktörlüğü sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı ya da başka bir görevi kabul edip etmeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Avusturya Futbol Federasyonu'nun Rangnick'e sözleşme uzatma teklifi sunduğu belirtiliyor, ancak 67 yaşındaki teknik adamın kararını Mart ayı sonunda oynanacak milli maçların ardından vermek istediği söyleniyor.
Sport Bild'e göre, Rangnick'in bir kulüp teknik direktörü olarak yeni bir işe girmesi pek olası görünmüyor. Ancak spor direktörü olarak Bundesliga'ya geri dönmesi veya Premier League'de görev alması, Alman teknik adam için ciddi bir seçenek olarak görülüyor. Rangnick'in potansiyel olarak çalışabileceği kulüplerin isimleri ise belirtilmedi.
Ralf Rangnick, Avusturya'yı arka arkaya iki büyük turnuvaya taşıdı
Rangnick, Bundesliga'da daha önce VfB Stuttgart, Hannover 96, FC Schalke 04, TSG Hoffenheim ve RB Leipzig takımlarını çalıştırdı. Ayrıca 2012'den 2019'a kadar Saksonya ekibinde sportif direktörlük görevini üstlendi ve ardından bir yıl boyunca Red Bull evreninde Global Spor Direktörü olarak çalıştı. Rangnick'in kulüp teknik direktörü olarak son görevi, Aralık 2021'den Mayıs 2022'ye kadar çalıştırdığı Manchester United'dı.
Hemen ardından Rangnick, ÖFB'ye geçerek Avusturya milli takımının teknik direktörü oldu. Alp Cumhuriyeti'ni 2024 Avrupa Şampiyonası'na taşıyan Rangnick, güçlü bir grup aşamasının ardından son 16 turuna yükseldi, ancak Türkiye'ye karşı 1-2 yenildi. Bir sonraki büyük başarı, grup birincisi olarak 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasıydı; bu, Avusturya için 1998'den bu yana ilk Dünya Kupası katılımı olacak.
Arjantin, Cezayir ve Ürdün'ün bulunduğu grupta, Avusturya'nın en az hedefi eleme turlarına kalmaktır. Mart ayı sonunda Rangnick'in takımı Gana ve Güney Kore ile dostluk maçları oynayacak, Haziran başında ise Tunus ile bir hazırlık maçı yapacak. Dünya Kupası, ÖFB takımı için 16 Haziran'da Ürdün ile oynanacak açılış maçıyla başlayacak.
Ralf Rangnick'in teknik direktör ve yönetici olarak görev yaptığı dönemlere genel bakış
Dönem
İşlev
Kulüp
1983 - 1985
Oyuncu-koç
Viktoria Backnang
1985 - 1987
Teknik direktör
VfB Stuttgart II
1987 - 1988
Oyuncu-antrenör
TSV Lippoldsweiler
1988 - 1990
Teknik direktör
SC Korb
1990 - 1992
Teknik Direktör
VfB Stuttgart U19
1992 - 1994
Spor Koordinatörü
VfB Stuttgart Gençlik
Temmuz 1995 - Aralık 1996
Antrenör
SSV Reutlingen
Ocak 1997 - Mart 1999
Teknik Direktör
SSV Ulm
Mayıs 1999 - Şubat 2001
Teknik Direktör
VfB Stuttgart
Temmuz 2001 - Mart 2004
Teknik Direktör
Hannover 96
Eylül 2004 - Aralık 2005
Teknik Direktör
FC Schalke 04
Temmuz 2006 - Ocak 2011
Teknik Direktör
TSG Hoffenheim
Mart - Eylül 2011
Teknik Direktör
FC Schalke 04
2012 - 2015
Spor Direktörü
RB Salzburg
2012 - 2019
Spor Direktörü
RB Leipzig
2015 - 2016
Teknik Direktör
RB Leipzig
2018 - 2019
Teknik Direktör
RB Leipzig
2019 - 2020
Küresel Spor Direktörü
RB Leipzig / RB New York / RB Bragantino
Temmuz - Kasım 2021
Profesyonel Futbol Genel Müdürü
Lok Moskova
Aralık 2021 - Mayıs 2022
Teknik Direktör
Manchester United
Haziran 2022'den beri
Teknik Direktör
Avusturya