Goal.com
CanlıBiletler
WC to MLS GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Dünya Kupası'ndan MLS'e giden yol: Christian Pulisic, Mo Salah, Casemiro ve yazın ardından Amerika'ya transfer olabilecek altı dünya yıldızı

ABD 1
FEATURES
M. Salah
B. Silva
Neymar
Dünya Kupası
M. Depay

Christian Pulisic'ten Mohamed Salah'a kadar, 2026 Dünya Kupası'nın ardından kendilerini MLS'de bulabilecek pek çok dünya çapında süperstar var.

Dünya Kupası elbette bazı futbol yıldızlarını Amerika Birleşik Devletleri’ne getirecek. Her turnuva büyük bir olay olarak algılanır ve 48 takımın katıldığı bu turnuvada, bazı büyük isimlerin turnuvanın sonucuna çok büyük katkıları olacağı kesin. Birçok açıdan Dünya Kupası’nı bu kadar çekici kılan da budur: dünyanın en iyilerinin en iyi performanslarını sergilemesi.

Bu oyuncuların çoğunun zaten etkileyici kariyerleri var. Örneğin, Mohamed Salah bilinmeyen bir isim değil. Neymar, Bernardo Silva veya Casemiro da öyle. Ancak bu üçünün ortak bir yanı var: kulüp futbolundaki gelecekleri belirsiz. Üçü de ya satın alma anlaşması imzaladı ya da sözleşmeleri sona erdi. Bu yazının yazıldığı tarihte, üçü de teknik olarak kulüpsüz durumda.

Ve bu durum, Major League Soccer hayranları için işleri ilginç hale getiriyor. Bugünlerde ligin pek fazla oyuncu transferi yapmasına gerek yok. Yetenek seviyesi etkileyici ve insanlar bunun farkında. Bu Dünya Kupası, büyük olasılıkla, meşruiyet arayışından çok bir transfer aracı niteliğinde. Peki bundan kimler yararlanabilir? Gerçekten de, Dünya Kupası'ndan sonra MLS'de iz bırakacak pek çok potansiyel transfer adayı var. GOAL, en büyük isimlerden bazılarını gözden geçiriyor...

  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    Mohamed Salah, Mısır

    Geçen sezonun ortasında, kulüpte geçirdiği yaklaşık on yılın ardından Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını açıklamasıyla birlikte, gelecekteki transferi hakkında söylentiler hemen yayılmaya başladı. Ve aradan altı aydan fazla zaman geçmesine rağmen, birkaç ay sonra hangi takımda forma giyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Onunla San Diego FC arasında bariz bir bağlantı var, en azından MLS kulübünün sahibi Mısırlı bir milyarder olduğu için. NYCFC de bu kulüple anılıyor; bunun tek nedeni, bir yıldan biraz fazla bir süre sonra Etihad Park'ın açılışını tamamlayacak büyük bir isim transfer etmelerine açıkça ihtiyaç duymaları. Ayrıca hücumda biraz desteğe de ihtiyaçları var.

    Daha genel olarak, MLS komiseri Don Garber, Salah'ın lige gelmesi için kamuoyuna açıkça çağrıda bulundu. O, MLS tarihindeki en büyük transfer olmayacaktı (bu unvan Lionel Messi'ye ait). İkinci de olmayacaktı (David Beckham var). Ancak onun 3. sırada olacağına dair hiçbir şüphe yok. Salah, dünyanın en büyük Müslüman sporcusu ve neslinin en iyi oyuncularından biri. Avrupa ve Suudi Arabistan'ın da onun transferine ilgi göstereceği şüphesiz olsa da, Salah Major League Soccer'a çok yakışır.

    • Reklam
  • Casemiro BrasilGetty Images

    Casemiro, Brezilya

    Bu haber neredeyse kesinleşti. Bir yıl önce sorsaydınız, Casemiro denince akla ilk gelen kelime “yıldız” olurdu. Nitekim Brezilyalı oyuncu, 2024-2025 sezonunda büyük zorluklar yaşadı ve Manchester United’da Ruben Amorim yönetiminde hiçbir zaman uyum sağlayamadı. Ancak Michael Carrick görevi devraldığında çok daha ikna edici bir performans sergiledi ve sezonun son haftalarında United taraftarları tarafından kalması için açıkça çağrıda bulunuldu.

    Ancak Brezilyalı oyuncu ayrılacağını açıkça belirtti. Ve görünüşe göre MLS'e transfer olmak üzere. LA Galaxy ilk talipti, ancak Inter Miami'nin daha ciddi bir teklifte bulunduğu bildiriliyor. Ayrıca, eski altyapı oyuncusu Benjamin Cremaschi'yi 4 milyon euroya Parma'ya göndermeleri, yaşlanan Brezilyalı oyuncu için kadroda yer açtıklarını gösteriyor. 34 yaşında olmasına rağmen, Brezilya Milli Takımı için hala önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.

  • Bernardo Silva PortugalGetty Images

    Bernardo Silva, Portekiz

    Bernardo Silva harika bir futbolcu. Boyu kısa, yapısı narin ama son derece zeki. Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, onun en sevdiği oyuncularından biri olduğunu itiraf etti. Bir gün mükemmel bir teknik direktör olabilir. Sezon sonunda Manchester City ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından, gelecek yıl önünde pek çok seçenek olacak gibi görünüyor. Barcelona her zaman bir tehdit oluşturuyor ve bu kulübün ilgisi hem uzun süredir devam ediyor hem de herkes tarafından biliniyor. Ayrıca, bedelsiz transfer olarak da fiyat-performans açısından çok cazip bir seçenek.

    Ancak ESPN, birçok MLS kulübünün, takıma anında katkı sağlayacak olan Portekizli orta saha oyuncusunu transfer etmekle ilgilendiğini bildirdi.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Christian Pulisic, ABD Milli Takımı

    Bu durum, 1994 yılındaki mantığa biraz dayanıyor. O Dünya Kupası’nın ardından, ABD Milli Takımı’nın birçok yıldız oyuncusu MLS’e transfer oldu. Ligdeki varlıkları, ligin büyümesine katkıda bulundu. Aslında, bu ligi canlandırdılar – tabii ki isimlerinin getirdiği değer de bunda büyük rol oynadı.

    Mevcut neslin de aynı şeyi yapabileceği yönünde bir görüş var. Ve bunun gerçekleşebileceğini gösteren kanıtlar da var. Weston McKennie'nin birkaç yıl önce FC Cincinnati ile anlaşmaya çok yakın olduğu, ancak Juventus'un onu kalmaya ikna ettiği bildirildi. Orta saha oyuncusu, Dünya Kupası sonrası en önemli hedef gibi görünüyordu, ancak sezon sonunda Juve'de kalmak için yeni bir sözleşme imzaladı.

    Pulisic ise bir nevi dönüm noktasında. 2025-26 sezonu, Captain America için iki yarıdan oluşan bir sezondu. İlk birkaç ayda Serie A'nın en etkili futbolcusuydu. İkinci yarıda ise etkisiz kaldı ve sonunda şu anda görevden alınan Max Allegri tarafından yedeğe alındı. Sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve dağınık söylentiler, bir çıkış yolu arıyor olabileceğini gösteriyor. 27 yaşındaki Pulisic'in muhtemelen son bir Avrupa kontratı daha var. Ancak Amerika'ya transfer olması mantıklı olabilir.

    Ayrıca Garber, The Late Run ile yaptığı röportajda Pulisic'in istek listesinde en üst sıralarda yer aldığını belirtmişti.



  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Memphis Depay, Hollanda

    Tüm saygımla söylemek gerekirse, Memphis’in Hollanda’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olması şaşırtıcıdır. Bu forvet, özellikle Manchester United’a yaptığı birkaç talihsiz transfer, ilerleyişini büyük ölçüde sekteye uğratmadan önce yıldızlığa doğru ilerliyordu. Buna karşılık 2024’te Brezilya’nın Corinthians takımına transfer oldu ve orada pek de parlamamış olsa da, ülkesinin güvenini kaybetmedi. Forvet takviyesi arayan herhangi bir MLS kulübü, ona bir şans vermekle akıllılık eder.

  • Neymar Brazil 2026Getty Images

    Neymar, Brezilya

    Ve işte asıl büyük haber. Neymar, 18 aydır MLS'e transfer olacağı yönündeki söylentilerle anılıyor. Ocak 2025'te önce Chicago, ardından Miami'nin ciddi ilgi gösterdiği bildirildi. Ancak iki taraf da onu Suudi Pro Ligi'nden Al-Hilal'den transfer etmek için uygun bir finansal paket üzerinde anlaşamadı. Sonunda, çocukluk kulübü Santos ile sözleşme imzaladı ve Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girene kadar oldukça inişli çıkışlı bir yol izledi. Dizinden sakat olmasına rağmen bazı unutulmaz performanslar sergiledi.

    Ancak son haftalarda, çeşitli sakatlıklar onun katılımını sınırladı. En son, baldırındaki gerilme, Dünya Kupası kadrosuna girmesini şüpheli hale getirdi. Ancak Brezilya kadrosunda kaldı ve orada kalmaya hazır görünüyor. Santos ile olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor, ancak son zamanlarda FC Cincinnati ile bağlantıları gündeme geldi. Sonuçta, MLS'ye transferinin gerçekleşme şansı hala var.