Dünya Kupası elbette bazı futbol yıldızlarını Amerika Birleşik Devletleri’ne getirecek. Her turnuva büyük bir olay olarak algılanır ve 48 takımın katıldığı bu turnuvada, bazı büyük isimlerin turnuvanın sonucuna çok büyük katkıları olacağı kesin. Birçok açıdan Dünya Kupası’nı bu kadar çekici kılan da budur: dünyanın en iyilerinin en iyi performanslarını sergilemesi.

Bu oyuncuların çoğunun zaten etkileyici kariyerleri var. Örneğin, Mohamed Salah bilinmeyen bir isim değil. Neymar, Bernardo Silva veya Casemiro da öyle. Ancak bu üçünün ortak bir yanı var: kulüp futbolundaki gelecekleri belirsiz. Üçü de ya satın alma anlaşması imzaladı ya da sözleşmeleri sona erdi. Bu yazının yazıldığı tarihte, üçü de teknik olarak kulüpsüz durumda.

Ve bu durum, Major League Soccer hayranları için işleri ilginç hale getiriyor. Bugünlerde ligin pek fazla oyuncu transferi yapmasına gerek yok. Yetenek seviyesi etkileyici ve insanlar bunun farkında. Bu Dünya Kupası, büyük olasılıkla, meşruiyet arayışından çok bir transfer aracı niteliğinde. Peki bundan kimler yararlanabilir? Gerçekten de, Dünya Kupası'ndan sonra MLS'de iz bırakacak pek çok potansiyel transfer adayı var. GOAL, en büyük isimlerden bazılarını gözden geçiriyor...