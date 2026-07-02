Dünya Kupası'ndan elenmesinin hemen ardından yaptığı sıra dışı Instagram paylaşımında öfkeli Senegal'li yıldız, bir daha asla milli takımda oynamayacağı tehdidinde bulundu

Afrika futbol dünyasında şok dalgası yaratan bir hamle ile Gueye, mevcut teknik kadro görevde kaldığı sürece artık Senegal milli takımında forma giymeyeceğini açıkladı. Bu açıklama, Teranga Aslanları’nın Belçika’ya karşı 3-2’lik dramatik bir mağlubiyetle Dünya Kupası’ndan elenmesinden sadece birkaç saat sonra, sosyal medyada paylaşıldı.

Turnuva boyunca ülkesinin kilit isimlerinden biri olan Gueye, yönetim hakkındaki değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. Orta saha oyuncusu, Instagram hikayesinde şunları yazdı: "Elemeyle ilgili birkaç söz söylemek için geri döndüm... ancak bugün şunu duyuruyorum: Bu teknik ekip görevde olduğu sürece milli takımdan bir süre uzak kalacağım."

Instagram/p.gueye24







