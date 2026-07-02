AFP
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Dünya Kupası'ndan elenmesinin hemen ardından yaptığı sıra dışı Instagram paylaşımında öfkeli Senegal'li yıldız, bir daha asla milli takımda oynamayacağı tehdidinde bulundu
Senegal’i sarsan şok edici emeklilik tehdidi
Afrika futbol dünyasında şok dalgası yaratan bir hamle ile Gueye, mevcut teknik kadro görevde kaldığı sürece artık Senegal milli takımında forma giymeyeceğini açıkladı. Bu açıklama, Teranga Aslanları’nın Belçika’ya karşı 3-2’lik dramatik bir mağlubiyetle Dünya Kupası’ndan elenmesinden sadece birkaç saat sonra, sosyal medyada paylaşıldı.
Turnuva boyunca ülkesinin kilit isimlerinden biri olan Gueye, yönetim hakkındaki değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. Orta saha oyuncusu, Instagram hikayesinde şunları yazdı: "Elemeyle ilgili birkaç söz söylemek için geri döndüm... ancak bugün şunu duyuruyorum: Bu teknik ekip görevde olduğu sürece milli takımdan bir süre uzak kalacağım."Instagram/p.gueye24
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İki gollük üstünlüğü korumak
Gueye’nin şok edici açıklamasının arka planında, ikinci yarıda yaşanan feci bir çöküş yatıyordu. Senegal, Habib Diarra ve Ismaila Sarr’ın golleri sayesinde ABD ile oynayacağı Son 16 maçı rahatça kazanacak gibi görünüyordu. Ancak, 64. dakikada Gueye’nin yerine Lamine Camara’nın oyuna girmesiyle maçın gidişatı tamamen değişti.
Belçika, son on dakikada Romelu Lukaku ve Youri Tielemans'ın golleriyle iki kez fileleri havalandırarak maçı uzatmalara taşıdı. 125. dakikada VAR müdahalesinin ardından Tielemans'ın penaltıyı gole çevirmesiyle geri dönüş tamamlandı. Bu yenilgi, Afrika ülkesi için büyük umutlar vaat eden bir turnuvanın acı bir sonunu getirdi.
Thiaw, tartışmalı oyuncu değişikliklerini savunuyor
Baş antrenör Pape Thiaw, maç yönetimi konusunda, özellikle de takım önde iken Gueye ve diğer kilit oyuncuları oyundan çıkarma kararıyla ilgili yoğun bir soru yağmuruna maruz kaldı. Thiaw, bu değişikliklerin taktiksel hatalar olmadığını, takımın fiziksel durumunun gerektirdiği zorunlu kararlar olduğunu vurguladı.
"Oyuncular yorgundu ve devam edemiyorlardı. Onları sahada bırakmak bizim açımızdan profesyonelce olmazdı. Onları aynı seviyede oyuncularla değiştirmek zorundaydık," diye açıkladı Thiaw. "Elbette, 2-0 öndeyken maçı kaybettiğinizde, insanlar kaçınılmaz olarak yedek oyuncular hakkında konuşur. Ancak her şeyi buna indirgemek mümkün değil. Bu değişiklikler, taktiksel değerlendirmelerden çok, öncelikle yorgunluktan kaynaklandı."
- Getty Images Sport
Tam bir kargaşa içindeki bir program
Saha terk etme olayı ve Gueye’nin ardından gelen isyanı, Senegal milli takımının giderek uzayan tartışmalar listesine bir yenisini daha ekledi. Thiaw, Fas ile oynanan Afrika Uluslar Kupası finalinin ardından zaten eleştiri oklarının hedefindeydi; o maçta, bir hakem kararına protesto etmek amacıyla oyuncularına sahadan çıkma emri vermesiyle gündeme gelmişti. Her ne kadar o maçı sahada kazanmış olsalar da, CAF daha sonra sonucu iptal ederek galibiyeti ve dolayısıyla şampiyonluğu Fas’a verdi.
Belçika yenilgisini değerlendiren morali bozuk Thiaw, şunları ekledi: “Bizim için gerçekten çok önemli olan bir maçı kaybettik. Senegal halkı için eleme turunu geçmek istiyorduk, bunu hak ettiğimizi düşünüyorduk, ancak ne yazık ki elendik. Üzgünüm, oyuncular da üzgün, çünkü bu eleme turunu gerçekten çok istiyorlardı.”