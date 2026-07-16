Onun adı, tıpkı Cole Palmer’ınki gibi, İngiltere’nin Dünya Kupası’nda yaşadığı bir kez daha hayal kırıklığının başlıca sanığı olarak Thomas Tuchel’in yer alacağı tartışmalarda ve kaçınılmaz süreçlerde uzun bir süre gündemde kalacaktır. Arjantin’e karşı kaybedilen yarı final maçının inanılmaz sonucu ve Alman teknik direktöre atfedilen aşırı temkinli tutum göz önüne alındığında, Phil Foden’ın kadroda yer almaması bugüne kadar hâlâ açıklanması zor bir durum olarak kalıyor. Stockport’lu ofansif orta saha oyuncusu bu konuyu fazla irdelemedi, teknik direktöre karşı tartışmaya girmemeyi tercih etti ve bu arada kendini telafi etmesi gereken bir sezona hazırlanıyor.
Çeviri:
Dünya Kupası'ndaki pişmanlıklarla dolu yaz, Manchester City'de kendini kanıtlama arzusu ve Milan ile ilgili söylentiler: Foden hakkındaki tüm gerçekler
ARTIK DOKUNULMAZ DEĞİL
2000 doğumlu oyuncu, Manchester City’de ilk 11’deki yerini kaybettiği oldukça zorlu ayların ardından bu maçaçıkıyor – mentoru Guardiola, orta sahada Bernardo Silva, Semenyo ve Doku gibi isimleri tercih etmişti – bu durum, onun muazzam yeteneklerine olan güveni kaçınılmaz olarak biraz sarsmış olsa da, özellikle de Tuchel’in kafasında biraz daha şüphe uyandırarak Dünya Kupası kadrosunda yer almayı başarmak için bir fırsat sunmuştu. Henüz geride kalan 2025/2026 sezonu, toplam 50 maçla sona erdi (sonuçta 10 gol ve 7 asist), ancak şaşırtıcı olan, ocak ayından itibaren ilk 11’de oynadığı maç sayısının önemli ölçüde azalmış olmasıdır. Şampiyonlar Ligi’nde sadece iki, Premier Lig’de ise yalnızca yedi maçta ilk11’deyeraldı.
MARESCA'NIN YENİLENMESİ VE GELİŞİ
Bu rakamlar, 2027 yazında sona erecek olan sözleşmenin uzatılmasına yönelik müzakereleri etkilemedi. Müzakereler geçen Mayıs ayında belirleyici bir aşamaya geldi; Guardiola’nın sözleriyle de teyit edilen genel mutabakat, görevinden ayrılacak olan teknik direktör olmasına rağmen, Foden ile kulüp arasında sözleşmeyi 2030’a kadar uzatma konusunda genel bir mutabakatın sağlandığını doğrulamıştı (bir sezon daha uzatma opsiyonu dahil). Bu anlaşma, oyuncunun İngiltere’de kalma ve sezon yeniden başladığında şansını bir kez daha deneme arzusundan da kaynaklanıyor. Ayrıca, Manchester City’nin antrenman merkezinde, kulüp için daha önce iki farklı dönemde — U23 takımının teknik direktörü ve Guardiola’nın yardımcısı olarak — görev yapmış olan Enzo Maresca gibi “yeni” bir ismin teknik direktör koltuğuna oturması da bu anlaşmaya katkıda bulundu.
YİNE BAŞROL MÜ?
2022/2023 sezonu, eski Juventus ve Sevilla orta saha oyuncusunun Katalan teknik direktörün yardımcı antrenörü olarak tarihi üçlü kupayı kazanılmasına ve City tarihinin zirvesi olan, İstanbul’daki finalde Inter’i yenerek elde edilen Şampiyonlar Ligi zaferine katkıda bulunduğu sezondu. Bu maçta Foden, ilk yarının sonlarında sakatlanan De Bruyne’nin yerine girerek, tüm turnuvalarda toplam 48 maça çıkması ve Guardiola’nın takımına 15 gol ve 8 asist katkıda bulunmasıyla kanıtladığı mutlak başrol oyuncusu statüsünü bir kez daha teyit etti. Maresca’nın gelişiyle, ama özellikle de kadroda şimdiden şekillenmeye başlayan değişikliklerle – Bernardo Silva’nın ayrılışı, Savinho’nun muhtemel ayrılığı ve Marmoush’un olası ayrılığı – Foden için orta saha ve ilerisi arasında yararlanabileceği daha fazla alan açılabilir ve önemli bir intikam arzusuyla beslenen futbolunu yeniden sergileme fırsatları artabilir.
MILAN’DA NELER OLUYOR?
Dolayısıyla, Phil Foden’ın bu yaz Manchester City’den ayrılacağı ve hatta Rubén Amorim’in yeni Milan’ıyla anıldığına dair söylentiler oldukça ilginç ve şimdilik basit spekülasyonlar olarak değerlendirilebilir. Milan, şüphesiz İngiliz oyun kurucunun oynadığı o özel bölgede, özellikle de sağ orta sahada kalite arıyor; yeni Rossoneri teknik direktörü, bu pozisyonda şut atmak veya son pası vermek için merkeze doğru hareket edebilen sol ayaklı bir oyuncu hayal ediyor. Ne yazık ki Foden, Manchester City ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı tercih ederek, niyetini oldukça net bir şekilde ortaya koydu. Ne yazık ki, Foden’in sezonluk brüt maaşı 13 milyon avro civarında ve piyasa değeri 60-70 milyon avro aralığında olduğuiçin çok yüksek. Bu rakamlar, Gerry Cardinale’nin hırslı Milan’ı için bile çok fazla; kulüp, hücum hattını güçlendirmek için yeniden yatırım yapmadan önce Rafa Leao’nun ayrılışıyla ilgili gelişmeleri bekliyor.
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