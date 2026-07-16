Dolayısıyla, Phil Foden’ın bu yaz Manchester City’den ayrılacağı ve hatta Rubén Amorim’in yeni Milan’ıyla anıldığına dair söylentiler oldukça ilginç ve şimdilik basit spekülasyonlar olarak değerlendirilebilir. Milan, şüphesiz İngiliz oyun kurucunun oynadığı o özel bölgede, özellikle de sağ orta sahada kalite arıyor; yeni Rossoneri teknik direktörü, bu pozisyonda şut atmak veya son pası vermek için merkeze doğru hareket edebilen sol ayaklı bir oyuncu hayal ediyor. Ne yazık ki Foden, Manchester City ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı tercih ederek, niyetini oldukça net bir şekilde ortaya koydu. Ne yazık ki, Foden’in sezonluk brüt maaşı 13 milyon avro civarında ve piyasa değeri 60-70 milyon avro aralığında olduğuiçin çok yüksek. Bu rakamlar, Gerry Cardinale’nin hırslı Milan’ı için bile çok fazla; kulüp, hücum hattını güçlendirmek için yeniden yatırım yapmadan önce Rafa Leao’nun ayrılışıyla ilgili gelişmeleri bekliyor.