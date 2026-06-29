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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından... Uruguaylı yıldız, Bielsa hakkında bilinmeyenleri ortaya koyuyor

Dünya Kupası
Uruguay
M. Bielsa
L. Torreira
Muslera
Uruguay

Uruguay milli takımının Dünya Kupası'ndan elenmesi hâlâ pek çok tartışmaya yol açıyor. Bazıları teknik direktör Marcelo Bielsa'yı suçlarken, diğerleri ise kaleci Rodrigo Muslera'yı bu durumun büyük bir kısmından sorumlu tutuyor.

"AS" gazetesi, Muslera'nın hatalarının Uruguay'ın turnuvadan elenmesinde belirleyici bir rol oynadığını, çünkü oyuncunun grup aşamasında beklenen performansı sergileyemediğini belirtti.

Muslera, Suudi Arabistan karşısında kalesinde gördüğü golün sorumlusu oldu; ardından Yeşil Burun Adaları karşısında iki kez daha gol yedi ve Alex Baena'nın golünde yeni bir hata yaptı, bu da maçın devre arasında oyundan alınmasına neden oldu.

Uruguaylı kalecinin menajeri, sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı: “Her zamanki gibi, maskelerle dolu, alçakgönüllü eleştirmenlerin, başkalarını nefret edenlerin ve kendilerini ahlak hakimi ilan edenlerin olduğu bir dünyada her şeye cesaretle göğüs geriyor.”

Ve şöyle devam etti: “İşte kardeşim, kendine çok kızgın ve Uruguay halkının hayalini gerçekleştiremediğini bildiği için son derece üzgün.”

"Seni seven bizler, yaşadığın acının büyüklüğünü biliyoruz ve her zaman olduğu gibi senin yanındayız. Halkımızın çoğunluğu için, bir sporcu ve bir insan olarak her zaman örnek olacaksın. Keşke Uruguay’da Muslera gibi daha fazla futbolcu olsaydı" diye ekledi.

Uluslararası kaleci, bu mesajdan birkaç saat önce milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı.

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    Torreira, Bielsa’ya saldırdı

    Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ise asıl sorumluluğun teknik direktör Marcelo Bielsa’ya ait olduğunu belirtti.

    Eski Atlético Madrid oyuncusu, “Bielsa ile geçirdiğim süre çok kısaydı ve aramızda pek bir iletişim kurulamadı. O da Uruguay için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı, ancak davranışlarının ve yöntemlerinin çoğu kabul görmedi” dedi.

    "Bunu, onunla aynı ortamda yaşamış biri olarak söylüyorum. Bu üzücüydü, çünkü başlangıçta hepimizin büyük umutları vardı. Ancak sonrasında yaşananlar gerçekten üzücüydü" diye ekledi.

    “Bu süreçte bazı takım arkadaşlarım zor günler geçirdi. Milli takım, bariz sorunlarla boğuşurken Dünya Kupası’na katıldı. Artık pek çok şeyi yeniden gözden geçirme zamanı geldi” diye devam etti.

    “Tekrar rekabetçi bir takım haline gelebilmemiz için ülkemize, futbol kültürümüze, tarihimize ve oyuncularımıza uygun bir teknik direktör bulmalıyız” diye sözlerini tamamladı.

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    Moslera ateşliyken oynadı

    Muslera’yı kamuoyu önünde savunan tek kişi menajeri değildi; tecrübeli kaleciyi çok iyi tanıyan eski Uruguaylı yıldız Diego Forlán da televizyonda yaptığı açıklamada, Muslera’nın İspanya maçı öncesinde hasta olduğunu ortaya koydu.

    Forlán, “Nando, maçtan önceki gece 40 dereceye varan ateşle boğuşuyordu” dedi.