Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından... Uruguaylı yıldız, Bielsa hakkında bilinmeyenleri ortaya koyuyor

Uruguay milli takımının Dünya Kupası'ndan elenmesi hâlâ pek çok tartışmaya yol açıyor. Bazıları teknik direktör Marcelo Bielsa'yı suçlarken, diğerleri ise kaleci Rodrigo Muslera'yı bu durumun büyük bir kısmından sorumlu tutuyor.

"AS" gazetesi, Muslera'nın hatalarının Uruguay'ın turnuvadan elenmesinde belirleyici bir rol oynadığını, çünkü oyuncunun grup aşamasında beklenen performansı sergileyemediğini belirtti.

Muslera, Suudi Arabistan karşısında kalesinde gördüğü golün sorumlusu oldu; ardından Yeşil Burun Adaları karşısında iki kez daha gol yedi ve Alex Baena'nın golünde yeni bir hata yaptı, bu da maçın devre arasında oyundan alınmasına neden oldu.

Uruguaylı kalecinin menajeri, sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı: “Her zamanki gibi, maskelerle dolu, alçakgönüllü eleştirmenlerin, başkalarını nefret edenlerin ve kendilerini ahlak hakimi ilan edenlerin olduğu bir dünyada her şeye cesaretle göğüs geriyor.”

Ve şöyle devam etti: “İşte kardeşim, kendine çok kızgın ve Uruguay halkının hayalini gerçekleştiremediğini bildiği için son derece üzgün.”

"Seni seven bizler, yaşadığın acının büyüklüğünü biliyoruz ve her zaman olduğu gibi senin yanındayız. Halkımızın çoğunluğu için, bir sporcu ve bir insan olarak her zaman örnek olacaksın. Keşke Uruguay’da Muslera gibi daha fazla futbolcu olsaydı" diye ekledi.

Uluslararası kaleci, bu mesajdan birkaç saat önce milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı.