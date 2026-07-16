İngiliz futbolunda milli takım söz konusu olduğunda ortalık zaten çabucak kızışır. Ancak kendi kulübün rakibe adeta alkış tutması, birçok taraftar için bardağı taşıran son damla olur. Chelsea FC’nin medya departmanı tam da bu yaban arısı yuvasına elini soktu.
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Dünya Kupası'ndaki dramın ardından büyük tepki! Chelsea FC, Arjantinli yıldızla ilgili paylaşımıyla kendi taraftarlarını öfkelendirdi – ve paylaşımı aceleyle sildi
Atlanta’daki Dünya Kupası’nda Three Lions’ın dramatik yarı final elenmesinin ardından, Londralılar sosyal medya hesaplarında orta saha oyuncusu Enzo Fernandez’in sevinç gösterisini gösteren bir fotoğraf paylaştılar. Gönderide sadece oyuncunun adı ve bir patlama emojisi yer alıyordu.
Kendi taraftarlarının tepkisi gecikmedi ve tüm şiddetiyle geldi. Fernandez’in attığı gol, İngiltere’nin elenmesinde önemli bir rol oynamış olduğu için, kulübe “duyarsızlık” suçlaması hemen havada asılı kaldı.
- AFP
Chelsea, Enzo Fernandez ile ilgili paylaşımıyla kendi taraftarlarını öfkelendirdi
Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanan heyecan dolu maçta İngiltere, Anthony Gordon’un golüyle ilk olarak öne geçmişti ve finale yükselme umudunu yeşertmişti. Maç boyunca uzaktan birçok kez tehlikeli şutlar çeken Fernandez, normal sürenin bitimine beş dakika kala ceza sahası sınırından kaleci Jordan Pickford’un kurtaramayacağı kadar sert bir şutla son dünya şampiyonunu galibiyete taşıdı.
Uzatma dakikalarında Lionel Messi’nin ortasında Lautaro Martinez’in kafayla attığı gol, İngilizler açısından acı bir 2-1 mağlubiyetle sonuçlandı. Kendi kulübünün, spor rakibinin golcüsünü kutlaması, Chelsea taraftarlarını son derece öfkelendirdi. Yorum bölümleri çok kısa sürede öfkeli mesajlarla doldu.
Chelsea taraftarları Fernandez’in paylaşımına nasıl tepki gösterdi?
"Ciddi misiniz? Biz bir İngiliz futbol kulübüyüz. Kulübümün performansı zayıftı. Kesinlikle zayıftı," diye yazdı örneğin bir taraftar. Başka bir taraftar ise sosyal medya stratejisinin mantığını sorguladı: "Oyuncu İngiltere’ye gol attıysa, İngiliz bir kulüp olarak bunu neden paylaşıyorsunuz ki?"
Bir başka Chelsea taraftarı ise şu eleştiride bulundu: "Bu, günümüzde gerçeklikle bağınızı ne kadar kaybettiğinizi bir kez daha kanıtlıyor... Kaptanınız bu paylaşımı gördüğüne kesinlikle sevinecektir."
Taraftarların bir kısmı ile Arjantinli orta saha oyuncusu arasındaki zaten gergin olan ilişki, bu olayla daha da alevlendi. Fernandez, son zamanlarda hem saha içinde hem de saha dışında Stamford Bridge’de yakından izleniyordu. Bir kullanıcı yorumlarda bu çelişkiyi açıkça dile getirdi: "Bir kez olsun ortamın havasını hissedin - bu iğrenç bir durum. Özellikle de bu oyuncu her fırsatta yüzümüze tükürüyormuş gibi davranıyorsa."
- Getty Images
Xabi Alonso, ikinci kaptan Enzo Fernandez ile planlar yapıyor
Bu isteksizliğin arka planında, Arjantinli oyuncunun Londra’dan erken ayrılacağına dair tekrarlanan spekülasyonlar yatıyor. Fernandez geçmişte İspanya’da yaşamayı açıkça dile getirmişti; ayrıca Real Madrid’in ilgilendiğine dair somut söylentiler de vardı. Bu ilgiler kulüp tarafından göz ardı edilmedi: Nisan ayında Chelsea, transferle ilgili verdiği röportajlar nedeniyle milli oyuncuya iki maçlık iç disiplin cezası verdi.
Son zamanlarda yaşanan gerginliklere ve taraftarların şiddetli tepkilerine rağmen – ki bu tepkiler sonunda Chelsea’yi söz konusu sosyal medya paylaşımını kaldırmaya itti – kulüp, orta saha oyuncusuyla ilgili planlarını sürdürüyor. Chelsea’nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, kısa süre önce kamuoyuna yaptığı açıklamada, Blues’un ikinci kaptanını önümüzdeki sezonda da kadrosunda görmek istediğini vurguladı.
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