"Ciddi misiniz? Biz bir İngiliz futbol kulübüyüz. Kulübümün performansı zayıftı. Kesinlikle zayıftı," diye yazdı örneğin bir taraftar. Başka bir taraftar ise sosyal medya stratejisinin mantığını sorguladı: "Oyuncu İngiltere’ye gol attıysa, İngiliz bir kulüp olarak bunu neden paylaşıyorsunuz ki?"

Bir başka Chelsea taraftarı ise şu eleştiride bulundu: "Bu, günümüzde gerçeklikle bağınızı ne kadar kaybettiğinizi bir kez daha kanıtlıyor... Kaptanınız bu paylaşımı gördüğüne kesinlikle sevinecektir."

Taraftarların bir kısmı ile Arjantinli orta saha oyuncusu arasındaki zaten gergin olan ilişki, bu olayla daha da alevlendi. Fernandez, son zamanlarda hem saha içinde hem de saha dışında Stamford Bridge’de yakından izleniyordu. Bir kullanıcı yorumlarda bu çelişkiyi açıkça dile getirdi: "Bir kez olsun ortamın havasını hissedin - bu iğrenç bir durum. Özellikle de bu oyuncu her fırsatta yüzümüze tükürüyormuş gibi davranıyorsa."