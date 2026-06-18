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RüdigerGetty Images
Jonas Rütten

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Dünya Kupası'ndaki DFB kadrosu, haberler ve söylentiler: "O zaman tam bir canavara dönüşecek!" Antonio Rüdiger, FC Bayern'in transfer hedefini övüyor

Dünya Kupası
Almanya - Fildişi Sahili
Almanya
Fildişi Sahili
J. Nagelsmann
J. Kimmich
A. Ruediger
N. Brown
Bayern Münih
Eintracht Frankfurt

DFB milli takımının Dünya Kupası'ndaki Fildişi Sahili ile oynayacağı ikinci grup maçı öncesinde kadro konusunda herhangi bir endişe bulunmazken, Antonio Rüdiger, FC Bayern'in transfer hedeflerinden birini övgüyle anıyor. Alman milli takımıyla ilgili haberler ve söylentiler.

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    Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası - Haberler: Antonio Rüdiger, Bayern’in transfer listesindeki Brown’u övdü

    Bilindiği üzere FC Bayern, şu anda Eintracht Frankfurt’tan Nathaniel Brown’ı kadrosuna katmak için çalışıyor. Söylentilere göre sol bek oyuncusunun transferi çok yakında gerçekleşecek. Transfer bedeli: Yaklaşık 55 milyon avro.

    Brown, Almanya Milli Takımı'nda da Curacao karşısında son derece başarılı geçen Dünya Kupası ilk maçında bir gol atıp bir gol pası vererek değerini kanıtladı. 23 yaşındaki oyuncu, eski savunma kaptanı Antonio Rüdiger üzerinde de görünüşe göre şimdiden izlenim bırakmış. Çarşamba akşamı (MEZ) düzenlenen basın toplantısında tecrübeli oyuncu, Brown'dan övgüyle bahsetti.

    Brown gibi genç oyunculara, agresiflik ve soğukkanlılık arasında “mükemmel dengeyi” nasıl kuracaklarını sorduklarında ne söyleyeceği sorulduğunda Rüdiger şöyle dedi: “İyi bir soru, bu her oyuncu için farklıdır. Ama Nene Brown gibi birine pek bir şey söylememe gerek yok. Bu gençten çok, çok olumlu bir şekilde şaşırdım. Onu ilk kez Mart ayındaki kampta gördüm ve Semenyo’yu (2-1’lik galibiyette Antoine Semenyo, editör notu) nasıl devre dışı bıraktığını izledim,” diye hatırladı Rüdiger: “Sanırım bu oyuncuya fazla bir şey söylememe gerek yok. Sakin bir genç, ama sahada tam bir canavara dönüşüyor!”

    Rüdiger’e göre, DFB takımındaki tüm “genç yetenekler” için genel olarak geçerli olan şey, bunların “zaten çok ilerlemiş” olmaları. Bunu hepsine “büyük bir övgü” olarak değerlendirdi.

    Rüdiger, Dünya Kupası’ndan bir yıl önce defansın merkezinde onun yerini alan rakipleri için de övgü dolu sözler sarf etti. Jonathan Tah’ın “olağanüstü bir oyuncu” olduğunu belirten Rüdiger, “Sadece fiziksel özellikleri açısından bile rakip için baş belası olabilir. Eğer ben forvet olsaydım ve Jona’ya karşı oynamak zorunda kalsaydım, bu gerçekten zor olurdu” dedi.  Real Madrid’in savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck’in “sol ayağı altın değerinde” diyen Rüdiger, “bunu ona hakkıyla vermek lazım” diye ekledi.

    “Yedek kulübesinde olmak kolay değil” diye itiraf etti, ancak her şeyden önce takımın önemi var. “Hepimizin burada tek bir hedefi var, herkes önemli. Dışarıdan katkı sağlayabiliyorsan, o kadar iyi.” Bu nedenle “arkadaşlarla eğlenmeye ve pozitif bir hava yaymaya” çalıştığını belirtti.

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  • THOMAS MÜLLER Getty Images

    DFB Takımı, Dünya Kupası: Müller, Almanya’nın daha çok “2010 modunda” olduğunu düşünüyor

    Eski dünya şampiyonu Thomas Müller, bu Dünya Kupası’nda Alman milli takımını “2010 modunda” görüyor.

    DFB takımı "çok, çok iyi bir rakip" olsa da, "takımın A'dan Z'ye şampiyonluğa doğru ilerleyeceğini" bekleyemeyiz, dedi Müller Çarşamba günü (yerel saat) New York'ta düzenlenen bir etkinlikte, önceki turnuvalarla olan benzerliklere değinerek.

    2010 Güney Afrika Dünya Kupası’nda, birçok genç oyuncudan oluşan Alman milli takımı, heyecan verici bir futbol sergilayarak yarı finale yükselmiş ve orada İspanya’ya yenilmişti. Bu yıl da Almanya’nın genç bir kadrosu var. "Bu eleme turlarına uyum sağlama şansı tanımalıyız ve performansı objektif bir şekilde değerlendirmeliyiz," diyen Müller, "Hâlâ gelişme aşamasındayız" diye vurguladı. Buna karşılık, 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunda kendi neslinin "gelişim sürecinin zirvesinde" olduğunu belirtti.

    Müller, kamuoyundan bu konuda gerçekçi beklentiler bekliyor. Rio’daki zaferden bu yana “her zaman şu soru gündemde: Ne zaman tekrar dünya şampiyonu olacağız? Ben bu yaklaşımı biraz değiştirmek isterim” diyen eski milli oyuncu, “Finalden daha az bahsetmeli, bunun için bir yolun olması gerektiğinden ve bu yolu birlikte yürüyeceğimizden daha çok bahsetmeliyiz” diye ekledi.

    (Kaynak: SID)

  • NagelsmannGetty Images

    DFB Takımı, Dünya Kupası - Haberler: Nagelsmann tüm kadrosundan yararlanabilir

    DFB milli takımı, tam kadroyla Dünya Kupası grup aşamasındaki ikinci maça yönelik hazırlıklara başladı. Çarşamba sabahı (yerel saat) Wake Forest Üniversitesi kampüsündeki Spry Soccer Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenmanda, 26 oyuncunun tamamı ile antrenman kalecisi Jonas Urbig sahada yer aldı.

    Curacao’ya karşı rüya gibi bir başlangıç (7-1) yapan Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın takımı, Cumartesi günü Toronto’da Fildişi Sahili (Côte d’Ivoire) ile karşılaşacak. Dört kez Dünya Şampiyonu olan takım, bir galibiyet daha alması halinde eleme turlarına erken bir şekilde yükselmiş olacak.

    Winston-Salem'de programda iki antrenman daha var; ardından Cuma öğleden sonra erken saatlerde FIFA'nın kiraladığı uçakla Toronto'ya hareket edilecek. Grup aşamasındaki son rakip, 25 Haziran'da East Rutherford'da oynanacak Ekvador maçı olacak.

    (Kaynak: SID)

  • Jamal Musiala Germany 2:1Getty/GOAL

    DFB Takımı, Dünya Kupası: Musiala doğru yolda olduğunu düşünüyor

    Jamal Musiala, geçirdiği ağır sakatlığın ardından eski formuna geri dönme yolunda olduğunu düşünüyor.

    "Maçın tamamı beni mutlu etti. Bence bu, sakatlığımdan bu yana oynadığım en iyi maçlardan biriydi," dedi Münihli sihirbaz, ZDF'ye verdiği röportajda Almanya'nın Curacao'ya karşı 7-1'lik skorla gerçekleştirdiği rüya gibi Dünya Kupası başlangıcındaki performansını değerlendirirken.

    Musiala, Houston’da skoru 4-1’e getiren golü atmıştı. Ancak ona “en iyi hissi” veren sadece Dünya Kupası’ndaki ilk golü değildi. 23 yaşındaki oyuncu, geçen yıl Kulüpler Dünya Kupası’nda sakatlanmıştı. Geri dönüşünün ardından hem kulübünde hem de milli takımda anlaşılır bir şekilde zorluklar yaşamıştı.

    Ancak yöneltilen eleştirileri kafasına takmadı. “Evet, ne söylendiğini tahmin edebiliyorum. Ama gerçekten hiçbir şey okumuyorum. Neler olup bittiğinden haberim bile yok,” dedi Musiala. Odak noktasının “sadece kendime odaklanmak” olduğunu belirtti. “Takıma olabildiğince çok yardımcı olabilmek için” her şeyi yapmak istediğini söyledi.

    Bu süreçte, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın desteğine güvenebiliyor. “Çok konuştuk, bana birçok ipucu verdi,” diyen Musiala, sözlerine şöyle devam etti: “Bu harika, buna ihtiyaç var. Özgüvenim ve ritmim için de böyle bir şeye ihtiyacım var.”

    (Kaynak: SID)

  • lahm(C)Getty Images

    DFB Takımı, Dünya Kupası - Haberler: Lahm, milli takımı kibir konusunda uyarıyor

    Eski dünya şampiyonu ve kaptan Philipp Lahm, “oldukça iyi” bir Dünya Kupası başlangıcı yapan Alman milli futbol takımını, önümüzdeki rakiplerini hafife almamaları konusunda uyardı. Lahm, DAZN'de yayınlanan "You never talk alone" programında, DFB takımının "iyi başlangıç" üzerine "rahatlamaması" gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki iki maç o kadar kolay olmayacak" diye vurguladı.

    42 yaşındaki Lahm, Curacao'ya karşı alınan 7-1'lik galibiyetin "Fildişi Sahili, Ekvador ve umarız turnuvada daha uzun süre kalırsak karşılaşacağımız rakipler için bir gösterge olmadığını" ekledi. Her ne kadar "kesinlikle bir sonraki tura geçeceğimizden emin" olsa da... Ancak takımın "kritik anlarda", "maçın başa baş gittiği ve rakibin dengeli olduğu durumlarda" nasıl tepki vereceğini "görmek heyecan verici olacak. Takımın bununla başa çıkabildiğini şimdiye kadar pek görmedik," dedi Lahm.

    Lahm, Fildişi Sahili'ni "çok atletik, dinamik" bir rakip olarak görüyor ve bu takımın "çok fazla" kontra atağa ağırlık vereceğini belirtiyor. "Bu konuda son derece tehlikeliler. Ben olsam bire bir mücadelelere güvenmezdim." Aksine, "top bizdeyken sahayı iyi paylaştırmak" ve iyi bir savunma düzeni gerekli.

    Lahm, forvet Kai Havertz’den tamamen emin. Arsenal’da forma giyen bu oyuncu, “oyun kurucu bir forvet; bitirici özelliği çok iyi ve büyük maçlarda gol atabileceğini ve önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi.” Almanya ayrıca Deniz Undav veya Nick Woltemade gibi “farklı tipte oyunculara yedekte sahip olma şansına” sahip. "Çeşitli seçeneklerimiz var," diyen Lahm, ancak "Benim ilk tercihim her zaman Kai Havertz olur!" diye ekledi. Jamal Musiala'nın 10 numarada "yerini bulduğunu" belirten Lahm, ancak onun "daha fazla süreye ihtiyacı" olduğunu da vurguladı.

  • Thomas MüllerGetty Images

    Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası: Müller özel bir ödül aldı

    Geçen yıl Thomas Müller, Kanada’daki Vancouver Whitecaps takımına transfer olmuş ve orada da taraftarların kalbini kazanmıştı; şimdi ise 2014 Dünya Şampiyonu, “Alman Futbol Elçisi” Onur Ödülü’ne layık görüldü.

    ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’nda televizyon yorumcusu olarak görev yapan eski milli futbolcu, ödülünü Çarşamba günü (yerel saatle) New York’taki German House of Soccer’da aldı. DFB kalecisi Ann-Katrin Berger de bir ödülün sevincini yaşadı.

    "En üst düzeyde ve en büyük kulüplerde futbol oynuyorsanız, sadece bir futbolcu değilsiniz. Bir temsilcisin, pek çok insan üzerinde etkine sahipsin ve bir nevi rol model olmak istersin," diyen Müller, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock'un da katıldığı etkinlikte şunları ekledi: "İnsanlara, kendinin muamele görmek istediğin gibi davranmak istersin. Bu, her zaman zihniyetimin bir parçası olmuştur."

    “Alman Futbol Elçisi” girişimi, futbolun ve toplumun olumlu gelişimi için çaba gösteren Alman teknik direktörleri ve futbolcuları onurlandırıyor. Müller’den önce Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus veya Jürgen Klopp gibi diğer Alman futbol ikonlarının yanı sıra Sami Khedira veya Toni Kroos gibi birçok eski milli oyuncu da bu ödüle layık görülmüştü. Joshua Kimmich, Leon Goretzka ve Kai Havertz gibi isimler de şu anki DFB kadrosunda yer alan ve Dünya Kupası’nda mücadele eden eski ödül sahipleri arasında bulunuyor.

    (Kaynak: SID)

  • DFB Takımı: Dünya Kupası'nda Alman Milli Takımı'nın maç programı

    TarihSaat (Almanya saati)RakipSonuç
    14 Haziran 202619:00Curacao7:1
    20 Haziran 202622:00Fildişi Sahili-:-
    25 Haziran 202622:00Ekvador-:-
Dünya Kupası
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Almanya
GER
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Fildişi Sahili
CIV