Dünya Kupası'ndaki DFB kadrosu, haberler ve söylentiler: "O zaman tam bir canavara dönüşecek!" Antonio Rüdiger, FC Bayern'in transfer hedefini övüyor

Bilindiği üzere FC Bayern, şu anda Eintracht Frankfurt’tan Nathaniel Brown’ı kadrosuna katmak için çalışıyor. Söylentilere göre sol bek oyuncusunun transferi çok yakında gerçekleşecek. Transfer bedeli: Yaklaşık 55 milyon avro.

Brown, Almanya Milli Takımı'nda da Curacao karşısında son derece başarılı geçen Dünya Kupası ilk maçında bir gol atıp bir gol pası vererek değerini kanıtladı. 23 yaşındaki oyuncu, eski savunma kaptanı Antonio Rüdiger üzerinde de görünüşe göre şimdiden izlenim bırakmış. Çarşamba akşamı (MEZ) düzenlenen basın toplantısında tecrübeli oyuncu, Brown'dan övgüyle bahsetti.

Brown gibi genç oyunculara, agresiflik ve soğukkanlılık arasında “mükemmel dengeyi” nasıl kuracaklarını sorduklarında ne söyleyeceği sorulduğunda Rüdiger şöyle dedi: “İyi bir soru, bu her oyuncu için farklıdır. Ama Nene Brown gibi birine pek bir şey söylememe gerek yok. Bu gençten çok, çok olumlu bir şekilde şaşırdım. Onu ilk kez Mart ayındaki kampta gördüm ve Semenyo’yu (2-1’lik galibiyette Antoine Semenyo, editör notu) nasıl devre dışı bıraktığını izledim,” diye hatırladı Rüdiger: “Sanırım bu oyuncuya fazla bir şey söylememe gerek yok. Sakin bir genç, ama sahada tam bir canavara dönüşüyor!”

Rüdiger’e göre, DFB takımındaki tüm “genç yetenekler” için genel olarak geçerli olan şey, bunların “zaten çok ilerlemiş” olmaları. Bunu hepsine “büyük bir övgü” olarak değerlendirdi.

Rüdiger, Dünya Kupası’ndan bir yıl önce defansın merkezinde onun yerini alan rakipleri için de övgü dolu sözler sarf etti. Jonathan Tah’ın “olağanüstü bir oyuncu” olduğunu belirten Rüdiger, “Sadece fiziksel özellikleri açısından bile rakip için baş belası olabilir. Eğer ben forvet olsaydım ve Jona’ya karşı oynamak zorunda kalsaydım, bu gerçekten zor olurdu” dedi. Real Madrid’in savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck’in “sol ayağı altın değerinde” diyen Rüdiger, “bunu ona hakkıyla vermek lazım” diye ekledi.

“Yedek kulübesinde olmak kolay değil” diye itiraf etti, ancak her şeyden önce takımın önemi var. “Hepimizin burada tek bir hedefi var, herkes önemli. Dışarıdan katkı sağlayabiliyorsan, o kadar iyi.” Bu nedenle “arkadaşlarla eğlenmeye ve pozitif bir hava yaymaya” çalıştığını belirtti.