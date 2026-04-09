Dünya Kupası'ndaki başarısızlık değil... Donnarumma gözyaşları içinde: Beni en çok bu acıttı

Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma, İtalyan futbol tarihinin en karanlık haftalarından biri hakkında sessizliğini bozdu. Bosna’ya karşı oynanan Dünya Kupası eleme play-off maçındaki yenilginin ardından patlak veren prim tartışmasına değinen Donnarumma, o günden bu yana görevlerinden istifa eden üç ismi övdü.
Dünya Kupası elemeleri sırasında İtalya milli takımının kaptanlığını yapan Donnarumma, "Sky Italia" kanalına verdiği duygusal röportajda, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamanın yarattığı kişisel acıdan, takım içinden gelen prim talepleriyle ilgili zarar verici haberlere kadar her konuyu ele aldı.
İtalya milli takımı, Dünya Kupası eleme play-off finalinde Bosna-Hersek'e penaltı atışlarında yenilerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdı.
