Dünya Kupası'ndaki başarısızlık değil... Donnarumma gözyaşları içinde: Beni en çok bu acıttı

Donnarumma röportajın başında şöyle dedi: "Beni en çok inciten şey, basında çıkan haberlerdi. Kaptan olarak, İtalya milli takımından tek bir euro bile istemedim."

"Football Italia" sitesinin aktardığına göre, Donnarumma şöyle devam etti: "Milli takımda olanlar, her yerde olduğu gibi, oyuncuların belirli bir hedefe ulaşması durumunda onlara bir hediye sunmaktı. O kadar, kimse federasyondan hiçbir şey istemedi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Hediyemiz Dünya Kupası'na katılmaktı. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi."

"Yapılan yorumlar ve söylenen sözler beni her şeyden daha çok incitti" diye ekledi.







