Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

Dünya Kupası'ndaki başarısızlık değil... Donnarumma gözyaşları içinde: Beni en çok bu acıttı

İtalyan kaleci, duygusal bir röportajda sessizliğini bozdu

Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma, İtalyan futbol tarihinin en karanlık haftalarından biri hakkında sessizliğini bozdu. Bosna’ya karşı oynanan Dünya Kupası eleme play-off maçındaki yenilginin ardından patlak veren prim tartışmasına değinen Donnarumma, o günden bu yana görevlerinden istifa eden üç ismi övdü.

Dünya Kupası elemeleri sırasında İtalya milli takımının kaptanlığını yapan Donnarumma, "Sky Italia" kanalına verdiği duygusal röportajda, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamanın yarattığı kişisel acıdan, takım içinden gelen prim talepleriyle ilgili zarar verici haberlere kadar her konuyu ele aldı.

İtalya milli takımı, Dünya Kupası eleme play-off finalinde Bosna-Hersek'e penaltı atışlarında yenilerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdı.

    Acı bir an

    Donnarumma röportajın başında şöyle dedi: "Beni en çok inciten şey, basında çıkan haberlerdi. Kaptan olarak, İtalya milli takımından tek bir euro bile istemedim."

    "Football Italia" sitesinin aktardığına göre, Donnarumma şöyle devam etti: "Milli takımda olanlar, her yerde olduğu gibi, oyuncuların belirli bir hedefe ulaşması durumunda onlara bir hediye sunmaktı. O kadar, kimse federasyondan hiçbir şey istemedi."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Hediyemiz Dünya Kupası'na katılmaktı. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi."

    "Yapılan yorumlar ve söylenen sözler beni her şeyden daha çok incitti" diye ekledi.



  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    Üçlünün istifası

    Gabriel Gravina (İtalya Futbol Federasyonu Başkanı), Gennaro Gattuso (teknik direktör) ve Gianluigi Buffon’un (milli takım menajeri) ayrılışı, zaten zorlu olan bu döneme duygusal bir boyut daha kattı. Donnarumma, hepsine karşı nazik sözler sarf etti ve Bosna yenilgisinin ardından gelen istifa dalgasından çok etkilendiği belliydi.

    Manchester City kalecisi şöyle konuştu: "Gigi, Gattuso ve Gravina ile harika bir ilişkim vardı. Onlar için çok üzülüyoruz. Şu anda olanlardan bir şekilde sorumlu hissetmek doğal ve bu acı verici. Ancak teknik direktöre, başkana ve Gigi'ye değerli katkıları için teşekkür etmek istiyorum."

    Fransız "Foot Mercato" sitesi, İtalyan kalecinin üçlünün ayrılışından bahsederken gözyaşlarına boğulduğunu belirtti.

  • Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Geleceğe Mesaj

    İtalya'nın rekor galibiyet serisi ve 2021 Avrupa Şampiyonası zaferi hâlâ gerçek başarılar olarak kabul ediliyor ve Donnarumma, ülkenin futbol kimliğinin yeniden inşa edilebileceğini vurguladı.

    O, "Bu yıllarda, hayal kırıklıkları bir yana, önemli başarılar elde ettik. Her şeyi bir kenara atmamalıyız" dedi.

    Geleceğe yönelik mesajı basit ama içten geliyordu: "Bu zor, ancak İtalya'nın güçlü ve muhteşem bir şekilde geri döneceğini bilerek kararlılıkla ilerlemeliyiz."

    "Avrupa Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası, gelecekteki herhangi bir Dünya Kupası kampanyasından önce hala devam ettiğinden, yeniden yapılanma süreci birçok kişinin düşündüğünden daha erken başlayacak" diye devam etti.

    Sözlerini şöyle tamamladı: "İlk iki gün çok zor ve yorucuydu. Acı verici, gerçekten acı verici. İlk günlerde bunu kabullenmekte zorlandım. Ama gerçek şu ki, yeniden başlamak, ilerlemek ve tepki vermek zorundasınız."