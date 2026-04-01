Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından İtalya Futbol Federasyonu başkanına istifa çağrısı yapıldı; spor bakanı ise ülke futbolunda köklü bir reform talep etti
Bakan, yönetimde köklü bir değişiklik talep ediyor
Dünya Kupası play-off finalindeki elenmenin şoku hâlâ hissediliyor. Salı günü Bosna-Hersek’e karşı yaşanan yıkıcı 1-1 beraberliğin ardından penaltı atışlarında elenen İtalya’nın spor bakanı Andrea Abodi, hiç vakit kaybetmeden federasyonu suçladı.
Azzurri'nin turnuvaya katılma hakkını kazanamaması, ulusal çapta bir soruşturma başlatılmasına neden oldu. Abodi, sert bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi: "Takıma ve teknik direktöre dün gece gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum, ancak İtalyan futbolunun yeniden inşa edilmesi gerektiği açıktır ve bu süreç FIGC yönetiminin yenilenmesiyle başlamalıdır."
Ulusal prestij ve kayıp nesil
Bu gerilemenin kültürel etkisi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır. Bu sporu iliklerine kadar yaşayan bir ülke için, dünya sahnesinde 12 yıllık bir boşluk yaşanması ihtimali spor açısından bir trajedidir. Abodi, futbolun basit bir eğlencenin ötesine geçtiğini vurgulayarak şöyle açıkladı: "Futbol bir spordur ve bu tür askeri ve ekonomik kriz dönemlerinde, ona aşırı anlamlar yüklememeliyiz. Öte yandan, futbolun sadece bir spordan ibaret olmadığı da yadsınamaz, özellikle de popüler kültürün bir parçası, toplumsal bir ritüel ve uluslararası prestijin kaynağı haline geldiği İtalya'da." Abodi, "Millî takımın Dünya Kupası'nda oynadığını izlemenin heyecanını henüz yaşamamış bir nesil çocuk ve gencin olduğunu düşünmek beni üzüyor" diye ekledi.
Senato dilekçesi artan baskıya katkıda bulunuyor
Siyasi kargaşa daha da tırmandı; Lazio Başkanı Claudio Lotito, İtalyan Senatosu’nda İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina’nın istifasını talep eden resmi bir dilekçe sundu. TuttoMercatoWeb'e göre, Forza Italia'nın mevcut senatörü, siyasi platformunu federasyona baskı uygulamak için kullanıyor. Lazio, sahadaki felaketin ardından başkanının bu dikkat çekici adımı atmasını izledi; başkan, üst üste üçüncü kez eleme turlarında başarısız olmanın sorumluluğunu tamamen yönetim organına yüklemeye kararlı. Bu eşi görülmemiş hamle, futbol otoritelerini çevreleyen düşmanca ortamı daha da şiddetlendiriyor.
İtalyan federasyonu için bundan sonra ne olacak?
İtalyan futbolu, önümüzdeki dönemde sert bir iktidar mücadelesiyle karşı karşıya. Artan baskıya rağmen Gravina, bu fırtınayı atlatmaya ve kişisel sorumluluktan kaçınmaya kararlı görünüyor. Ancak Abodi, Gravina’nın mazeretlerini derhal reddetti ve bu başarısızlık için federasyondan tam sorumluluk talep etti. Bakan sözlerini şöyle tamamladı: “Üç kez üst üste Dünya Kupası’na katılamamanın sorumluluğunu, kurumları sözde eksikliklerle suçlayarak reddetmeyi nesnel olarak haksız buluyorum. İtalya, dünya futbolunda da yeniden İtalya olmaya dönmelidir.”