Suudi Arabistan milli takımı, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda tarihi bir zafer elde etti. Turnuvaya, bir gol gerideyken o dönem Copa América şampiyonu olan Arjantin milli takımını 2-1 yenerek başladı.

Bu zafer tarihi bir zaferdi, çünkü o dönemde Arjantin milli takımının 36 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı ve Dünya Kupası tarihinde "Tango Dansçıları"nı yenen ilk Arap ve Asya milli takımı oldu.

Buna ek olarak, "Yeşiller", 1958'de Almanya'nın başardığından bu yana, Dünya Kupası tarihinde Arjantin'in öne geçtikten sonra onu yenen ilk milli takım oldu.

Bu olağanüstü rakamlar, Arjantin'e karşı kazanılan zaferi tarihi bir destan haline getirdi. Bu zaferin ardından, gelecekteki dünya şampiyonunu yenmekle eşdeğer başka başarılar gelmeliydi, ancak bu asla gerçekleşmedi.