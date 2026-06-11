Dünya şampiyonunu yenmek, her milli takımın kurduğu güzel bir rüyadır. Her ne kadar rüyalar her zaman gerçeğe dönüşmese de, Suudi Arabistan milli takımı şanslıydı ve rüyasını gerçekleştirdi; ancak bu rüya kısa sürede bir kabusa dönüştü ve takım hâlâ bu kabustan uyanamadı.
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Dünya Kupası'ndaki Arap takımları... Arjantin'in yükü... "Yeşiller", hayali bir zaferin esiri
Tarihi bir zafer
Suudi Arabistan milli takımı, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda tarihi bir zafer elde etti. Turnuvaya, bir gol gerideyken o dönem Copa América şampiyonu olan Arjantin milli takımını 2-1 yenerek başladı.
Bu zafer tarihi bir zaferdi, çünkü o dönemde Arjantin milli takımının 36 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı ve Dünya Kupası tarihinde "Tango Dansçıları"nı yenen ilk Arap ve Asya milli takımı oldu.
Buna ek olarak, "Yeşiller", 1958'de Almanya'nın başardığından bu yana, Dünya Kupası tarihinde Arjantin'in öne geçtikten sonra onu yenen ilk milli takım oldu.
Bu olağanüstü rakamlar, Arjantin'e karşı kazanılan zaferi tarihi bir destan haline getirdi. Bu zaferin ardından, gelecekteki dünya şampiyonunu yenmekle eşdeğer başka başarılar gelmeliydi, ancak bu asla gerçekleşmedi.
Hayali bir zafer
Maçın ardından, o dönem Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Fransız Hervé Renard, maç boyunca "Yeşiller"in şansının yaver gittiğinden bahsetti ve maçın birkaç kez daha oynansa aynı sonucun çıkmayacağını vurguladı.
Renard'ın açıklamaları, herkesin Suudi Arabistan milli takımının maçta ağır bir yenilgi alacağını beklediği bir dönemde geldi, özellikle de Arjantin milli takımı 10. dakikada penaltıdan öne geçtikten sonra.
İlk golün ardından "Tango Dansçıları" sadece ilk yarıda 3 gol daha attı, ancak bunların hepsi ofsayt nedeniyle sayılmadı ve bu da "Yeşiller"i sadece ilk yarıda ağır bir yenilgiden kurtardı.
Dünya Şampiyonu… Ve Veda
Beklenilenin aksine, Suudi Arabistan milli takımı bu tarihi zaferin ardından işler istediği gibi gitmedi; oysa bir sonraki tura yükselebilmek için Polonya veya Meksika karşısında neredeyse tek bir puana ihtiyacı vardı.
"Yeşiller" iki maçı da kaybetti ve grup aşamasında Dünya Kupası'na veda etti. 3 puanla grubun sonuncusu olarak, tarihindeki ikinci kez ve 1994'teki tek katılımından bu yana ilk kez bir sonraki tura yükselmeyi başaramadı.
Suudi Arabistan milli takımı, Katar Dünya Kupası'nda Arap şampiyonu olmaktan mahrum kaldı ve onun yerine, Dünya Kupası yarı finaline ulaşan ilk Arap ve Afrika takımı olan Fas milli takımı, dördüncü sırada yer aldı.
Buna karşılık, Arjantin milli takımı şampiyonluğa doğru yol aldı. Meksika ve Polonya'ya karşı aldığı iki galibiyetle grubu 6 puanla lider tamamladı ve yoluna devam ederek tarihindeki üçüncü, 36 yıllık aradan sonra ise ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.
Dünya Kupası... İlk üzüntü, ama sonuncusu değil
Gelecekteki dünya şampiyonuna karşı tarihi bir galibiyetin ardından grup sonuncusu olarak Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenmek elbette acı verici bir durumdu, ancak daha da acı verici olan, o andan sonra Suudi milli takımının yaşadıklarıydı.
Turnuvadan birkaç ay sonra, Renard, beklenmedik bir adım atarak Suudi milli takımından ayrıldığını ve Fransa kadın milli takımının başına geçeceğini açıkladı. Bu durum, Suudi Futbol Federasyonu'nu zor bir duruma soktu.
Suudi Federasyonu, Renard'ın ardından "Yeşiller"in bayrağını devralması için İtalya milli takımıyla Avrupa şampiyonu olan Roberto Mancini'den daha iyisini bulamadı, ancak Mancini beklentileri boşa çıkardı, en kötü performansını sergiledi ve yıldız oyuncularla bir dizi soruna girdi.
Mancini'nin ayrılması doğal bir sonuçtu, özellikle de Suudi milli takımının 2026 Dünya Kupası elemelerindeki sonuçları kötüye gittikten sonra, ancak Renard'ın kendi ülkesindeki deneyiminin başarısızlığından sonra geri dönmesi beklenmiyordu.
Fransız teknik direktörle de durum pek farklı olmadı, sonuçlar aynı seviyede seyretti. Suudi milli takımını üst üste ikinci kez Dünya Kupası finallerine taşıdığı doğru, ancak bu Asya play-off'ları yoluyla oldu.
Bir dizi eleştirinin ardından Renard, Suudi milli takımının başına geçmekten bir kez daha ayrıldı, ancak bu sefer kendi isteği dışında oldu. Bu ayrılık, "Yeşiller"in Dünya Kupası macerasının başlamasına iki aydan az bir süre kala gerçekleşti ve yerine Yunanlı Giorgos Donis geçti.
Şampiyonlukların devri geride kaldı
Bu kargaşa durumunun tek doğal sonucu, tüm olası turnuvalardan olabilecek en kötü şekilde elenmek ve yaklaşık 23 yıldır kupa dolaplarında eksik olan şampiyonlukları geri kazanamamak oldu.
2022 Dünya Kupası'nın bitiminden hemen sonra, Suudi milli takımı 2023 Arap Körfezi Kupası'nda grup aşamasında elendi; Yemen'e karşı tek bir galibiyet aldıktan sonra sırasıyla Irak ve Umman'a yenildi.
Bunun ardından "Yeşiller", Umman, Kırgızistan ve Tayland'ın yer aldığı orta seviye bir gruptan çıkmasının ardından, Güney Kore'ye penaltı atışlarında yenilerek Asya Uluslar Kupası'na çeyrek finalde veda etti.
Suudi Arabistan milli takımı, Bahreyn, Yemen ve Irak'ın yer aldığı grubu geçtikten sonra, Umman'a 1-2 yenilerek 2024 Arap Körfezi Kupası'ndan yarı finalde elendi.
Geçen yıl ise "Yeşiller"in olumsuz sonuçları devam etti. Meksika'ya 2-0 yenilerek Altın Kupa'dan çeyrek finalde elenirken, Arap Kupası'nda da Ürdün'e tek golle yenilerek yarı finalde turnuvaya veda etti.
2026 Dünya Kupası... Arjantin'in hayallerine yeni bir fırsat
Şimdi ise Suudi Arabistan milli takımı, Arjantin'in tarihi zaferinin ardından başaramadığını başarmak için yeni bir şansa sahip; zira kıtanın bir başka şampiyonu olan ve pek çok kişinin bir sonraki Dünya Kupası şampiyonu olacağını öngördüğü İspanya milli takımıyla karşı karşıya gelecek.
Suudi milli takımı, antrenörlük kariyerinde yönettiği ilk takımla tarih yazmaya hevesli yeni teknik direktör Yunan Georgios Donis'in liderliğinde, yeni hayaller ve hedeflerle turnuvaya giriyor.
"Yeşiller" için altın fırsat, Arjantin'in İspanya karşısında gerçekleştirdiği mucizeyi tekrarlamak değil, bu tarihi zaferin ardından başaramadıkları şeyi, yani 32 yıldır gerçekleşmeyen bir sonraki tura yükselmeyi başarmaktır.
Takım sayısının 32'den 48'e çıkarılmasıyla birlikte, her grubun birinci ve ikinci sırasını alan takımlar doğrudan son 32'ye yükselirken, 12 grubun üçüncü sırasını alan en iyi 8 takım da son 32'ye katılmaya hak kazanıyor.
Bu yeni kurallar, sadece grup aşamasını geçmek için değil, ikinci sırada yer aldıkları takdirde 32'li turda daha kolay bir rakiple karşılaşmak ve böylece çeyrek finale yükselme şansını artırmak için de tarihi bir fırsat sunuyor.
Şimdi Suudi milli takımı, Arjantin'e karşı tarihi zaferin yükünden kurtulmalı ve daha büyük ve daha etkili bir başarıyla yeni bir tarih yazmaya doğru ilerlemelidir.