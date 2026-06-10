Dünya Kupası'nda takip edilmesi gereken beş (çok) genç oyuncu: Alajbegovic ile Afrika'dan esintiler, Bouaddi'den Mbaye'ye

DünyaKupası yarışı ile birlikte, biraz daha niş bir kategori olsa da aynı derecede önemli olan turnuvanın en iyi genç oyuncusu unvanı için de yarış başlıyor. Lamine Yamal’ın erken olgunluğu, Barcelona’nın 10 numaralı İspanyol oyuncusunu bu ödülün en büyük favorisi haline getiriyor; hatta belki de turnuvanın MVP’si bile olabilir. Zaten kendini kanıtlamış genç oyuncuların ötesinde, 20 yaşın altındaki futbolcular arasında, henüz dünya çapında bir statüye ulaşmamış olanlar arasında kimlerin sürpriz yapabileceğini bir görelim.