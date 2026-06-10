DünyaKupası yarışı ile birlikte, biraz daha niş bir kategori olsa da aynı derecede önemli olan turnuvanın en iyi genç oyuncusu unvanı için de yarış başlıyor. Lamine Yamal’ın erken olgunluğu, Barcelona’nın 10 numaralı İspanyol oyuncusunu bu ödülün en büyük favorisi haline getiriyor; hatta belki de turnuvanın MVP’si bile olabilir. Zaten kendini kanıtlamış genç oyuncuların ötesinde, 20 yaşın altındaki futbolcular arasında, henüz dünya çapında bir statüye ulaşmamış olanlar arasında kimlerin sürpriz yapabileceğini bir görelim.
Çeviri:
Dünya Kupası'nda takip edilmesi gereken beş (çok) genç oyuncu: Alajbegovic ile Afrika'dan esintiler, Bouaddi'den Mbaye'ye
ALAJBEGOVIC (BOSNA)
Beklenilen bir isim mi? Evet, öyle. Ancak yaşı (18) ve etrafındaki heyecan (Serie A’da çok rağbet görüyor) nedeniyle Kerim Alajbegovic, İtalyan taraftarların gözünde kesinlikle listenin en başında yer alıyor. Büyük yetenek, yaratıcılık ve golcü bir eğilim. A takımdaki ilk sezonu mu? Salzburg ile oynadığı 44 maçta 13 gol ve dört asist. Şimdi hedefi, 2014'teki elenmenin ardından Bosna'yı ilk kez grup aşamasını geçmeye taşımak.
MBAYE (SENEGAL)
PSG seni 16 yaşında ilk 11'de oynatıyorsa, teknik becerilerinde mutlaka özel bir şeyler olmalı. İbrahim Mbaye, iki yıl sonra Senegal'in yıldız adayı haline geldi; Ocak ayında sahada kazandığı Afrika Kupası, daha sonra masada Fas'a verildi. Fransa'yı tercih etmeyen Mbaye, genç takımlarda geçirdiği süreçten sonra Sadio Mané'nin varisi olmayı seçti ve bayrağın devri bu yaz gerçekleşecek. Her iki kanatta da oynayabilen, hızlı, dripling ve hızlanma konusunda güçlü olan Mbaye, turnuvaya herkesi şaşırtacak tüm özelliklere sahip olarak geliyor.
MORA (MEKSİKA)
En genç oyuncu: Ev sahibi ülke Meksika'nın milli takımı "El Tri"de 10 numaralı formayı giyen Club Tijuana'nın Meksikalı orta saha oyuncusu Gilberto Mora henüz 17 yaşında. Mora, oyun okuma yeteneği, hatlar arasında pas alma becerisi ve doğru anda topu boş alana atma kolaylığıyla öne çıkıyor; tüm bunlar, parlak bir kariyerin başlangıcında. Önemli Avrupa kulüpleri uzun süredir onu takip ediyor ve Dünya Kupası'nda başrol oynaması, onu transfer etmek için bir rekabet başlatacaktır.
BOUADDI (FAS)
Mbaye gibi o da Fransız genç takımlarında forma giymiş, ancak bu yıldan itibaren seçtiği milli takım Fas: Lille'de forma giyen orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'den bahsediyoruz. Bouaddi, henüz 15 yaşındayken, 2022 Katar Dünya Kupası'nda dördüncü olan milli takımın başarısına teknik becerilerini katmak için Atlas Aslanları'nı seçti. Bugün 19 yaşında olan Bouaddi, Maghreb futbolunun en büyük umutlarından biri.
DIOMANDE' (FİL DİVANI)
Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomandé geçen yaz Leipzig'e transfer oldu ve tek bir sezonda Afrika ve dünya futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri haline geldi. 19 yaşındaki Diomandé, patlayıcı bir güce sahip, hızlı ve her iki ayağıyla da teknik açıdan yetenekli; öyle ki Red Bull kulübüyle oynadığı 36 maçta 13 gol attı ve 10 asist yaptı.