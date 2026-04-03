Dünya Kupası'nda sürpriz bir teknik direktör mü? Jogi Löw, sansasyonel bir dönüşle ilgili haberleri yalanladı

Gana'dan bir futbol sitesi, daha önce ulusal federasyonun Löw ile görüşmelere başladığını bildirmişti. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Alman dünya şampiyonu teknik direktörün bu göreve "gerçek bir ilgi" gösterdiği belirtildi. Gana Federasyonu, Almanya'ya karşı alınan 1-2'lik yenilginin ardından teknik direktör Otto Addo ile yollarını ayırmıştı.

2014 yılında Brezilya'da Alman takımını Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Löw, yaklaşık beş yıl önce DFB teknik direktörlüğünden ayrıldığından beri teknik direktörlük yapmamıştı. 66 yaşındaki Löw, Sky'a verdiği son demeçte, "Eğer 'bu iyi bir fırsat' diyeceğim ilginç bir teklif gelirse, emekli olmak istemiyorum" demişti: "Elbette, uzun süre milli takım teknik direktörlüğü yaptığım için her zaman milli takımlarla anılıyorum. Tecrübem açısından bu benim için de en iyisi olur."

Gana, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda (11 Haziran-19 Temmuz) İngiltere, Hırvatistan ve Panama ile aynı grupta yer alacak.