Eski Almanya milli takım teknik direktörü Joachim Löw, Dünya Kupası'nda Gana milli takımının teknik direktörlüğü için görüşmelerde bulunduğu yönündeki bir haberleri yalanladı. Löw, Sky Sport'a verdiği demeçte, "Gana'dan resmi olarak kimse benimle görüşmedi" dedi.
Dünya Kupası'nda sürpriz bir teknik direktör mü? Jogi Löw, sansasyonel bir dönüşle ilgili haberleri yalanladı
Gana'dan bir futbol sitesi, daha önce ulusal federasyonun Löw ile görüşmelere başladığını bildirmişti. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Alman dünya şampiyonu teknik direktörün bu göreve "gerçek bir ilgi" gösterdiği belirtildi. Gana Federasyonu, Almanya'ya karşı alınan 1-2'lik yenilginin ardından teknik direktör Otto Addo ile yollarını ayırmıştı.
2014 yılında Brezilya'da Alman takımını Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Löw, yaklaşık beş yıl önce DFB teknik direktörlüğünden ayrıldığından beri teknik direktörlük yapmamıştı. 66 yaşındaki Löw, Sky'a verdiği son demeçte, "Eğer 'bu iyi bir fırsat' diyeceğim ilginç bir teklif gelirse, emekli olmak istemiyorum" demişti: "Elbette, uzun süre milli takım teknik direktörlüğü yaptığım için her zaman milli takımlarla anılıyorum. Tecrübem açısından bu benim için de en iyisi olur."
Gana, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda (11 Haziran-19 Temmuz) İngiltere, Hırvatistan ve Panama ile aynı grupta yer alacak.
Joachim Löw: İstatistikler ve Teknik Direktörlük Kariyeri
Kulüp Maçlar Maç Başına Puan Almanya 198 2,09 Austria Viyana 31 1,71 FC Tirol 25 1,52 Adanaspor 5 0,40 Karlsruher SC 18 0,56 Fenerbahçe 38 2,05 VfB Stuttgart 83 1,76