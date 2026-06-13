Dünya Kupası'nda şok haber: İngiltere'nin forma setleri, kramponları, topları ve teknik malzemeleri çalındı

İngiliz milli takımının öğleden sonra yapılması beklenen varışını beklerken, Futbol Federasyonu yerel polisin desteğiyle bir soruşturma başlattı. Yetkililer resmi bir açıklamada şunları belirtti: "Bu akşam Kansas City'ye gelen takım aracından bazı eşyaların çalınmış olabileceği ihtimalini araştırıyoruz. Soruşturma devam ediyor."





Emniyet güçleri soruşturma kapsamında şimdiden iki kişiyi gözaltına aldı, ancak önümüzdeki saatlerde yeni gelişmelerin yaşanması da ihtimal dışı değil. İngiltere'nin hazırlıklarını zorlaştırabilecek şaşırtıcı bir olay.



