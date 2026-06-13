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Harry Kane InghilterraGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Dünya Kupası'nda şok haber: İngiltere'nin forma setleri, kramponları, topları ve teknik malzemeleri çalındı

İngiltere
Dünya Kupası

Futbol Federasyonu, Florida yerel polisinin desteğiyle bir soruşturma başlattı

Dünya Kupası için ABD'de bulunan İngiltere milli takımı, şok edici bir talihsizlik yaşadı. Thomas Tuchel'in yönetimindeki İngiltere takımı, Florida'nın West Palm Beach kentinden, turnuva öncesinde takımın kampını düzenleyeceği spor merkezi Swope Soccer Village'a giderken bir hırsızlık olayının kurbanı oldu.


İlk bilgilere göre, takımın malzemelerini taşıyan kamyonetler hırsızların hedefi olmuş ve İngiliz kafilesine ait ekipmanların neredeyse tamamı çalınmış. Çalınan eşyalar arasında kramponlar, toplar, forma setleri, teknik ekip için malzemeler ve antrenmanlarda kullanılan ekipmanların büyük bir kısmı bulunuyor.


  • İngiliz milli takımının öğleden sonra yapılması beklenen varışını beklerken, Futbol Federasyonu yerel polisin desteğiyle bir soruşturma başlattı. Yetkililer resmi bir açıklamada şunları belirtti: "Bu akşam Kansas City'ye gelen takım aracından bazı eşyaların çalınmış olabileceği ihtimalini araştırıyoruz. Soruşturma devam ediyor."


    Emniyet güçleri soruşturma kapsamında şimdiden iki kişiyi gözaltına aldı, ancak önümüzdeki saatlerde yeni gelişmelerin yaşanması da ihtimal dışı değil. İngiltere'nin hazırlıklarını zorlaştırabilecek şaşırtıcı bir olay.


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