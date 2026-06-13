Dünya Kupası'nda şok haber: İngiltere'nin forma setleri, kramponları, topları ve teknik malzemeleri çalındı

Dünya Kupası için ABD'de bulunan İngiltere milli takımı, şok edici bir talihsizlik yaşadı. Thomas Tuchel'in yönetimindeki İngiltere takımı, Florida'nın West Palm Beach kentinden, turnuva öncesinde takımın kampını düzenleyeceği spor merkezi Swope Soccer Village'a giderken bir hırsızlık olayının kurbanı oldu.
İlk bilgilere göre, takımın malzemelerini taşıyan kamyonetler hırsızların hedefi olmuş ve İngiliz kafilesine ait ekipmanların neredeyse tamamı çalınmış. Çalınan eşyalar arasında kramponlar, toplar, forma setleri, teknik ekip için malzemeler ve antrenmanlarda kullanılan ekipmanların büyük bir kısmı bulunuyor.