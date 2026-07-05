New York Times ve AFP haber ajansının isimsiz kaynaklara dayanarak bildirdiğine göre, devlet başkanı geçen Çarşamba günü oynanan maçın ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu bizzat arayarak Balogun’a gösterilen kırmızı kartın yeniden incelenmesini talep etti.
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Dünya Kupası'nda "skandal bir kural ihlali"! Donald Trump ve Gianni Infantino, şok edici kararlarıyla büyük bir öfke dalgası yarattı
Pazar günü FIFA, Bosna-Hersek’e karşı oynanan son 16 turu maçında (2-0) Balogun’a gösterilen kırmızı kartı gerçekten de geri aldı ve cezayı şartlı olarak erteledi. Böylece 25 yaşındaki oyuncu, Pazartesi akşamı (yerel saatle) ABD ile Belçika arasında oynanacak çeyrek final maçında forma giyebilecek. Belçika Futbol Federasyonu bu karara itiraz etti. Trump, kendi platformu Truth Social üzerinden FIFA’ya “doğru olanı yapıp büyük bir adaletsizliği ortadan kaldırdığı için” derhal teşekkür etti. FIFA, Trump ile ilgili haberlere ilişkin SID’nin sorusuna ilk etapta yanıt vermedi.
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Dünya Şampiyonası'nda skandal mı? "Kurallar açıkça ihlal edildi"
FIFA kuralları, kırmızı kart durumunda otomatik olarak bir maçlık ceza öngörür ve bu cezaya karşı, ilgili oyuncunun takımı itirazda bulunamaz. Bununla birlikte FIFA Disiplin Komisyonu Pazar günü yaptığı açıklamada, cezayı değiştirdiğini duyurdu ve cezayı “şartlı olmayan bir maçlık men cezasından, bir yıllık deneme süresi ile birlikte şartlı bir maçlık men cezasına” dönüştürdü. ABD’nin bir sonraki rakibi olan Belçika Futbol Federasyonu, bu karara itiraz etmeyi planlıyor.
Infantino hakkında FIFA Etik Komisyonu’na şikayette bulunan FairSquare örgütünün temsilcisi Nicholas McGeehan da SID’ye öfkesini dile getirdi: “Kurallar, ABD Başkanı’nın siyasi çıkarlarına hizmet edecek şekilde açıkça ihlal edildi,” dedi McGeehan. Asıl soru, “FIFA Başkanı’nın bu olayda nasıl bir rol oynadığıdır. Ulusal federasyonlar ve politikacılar, FIFA’dan cevap talep etmelidir. Eğer ev sahibi ülke, haksız bir avantaj elde etmek için FIFA Başkanı üzerindeki siyasi nüfuzunu kullandıysa, bu kurallara karşı skandal niteliğinde bir ihlal ve yarışmanın manipülasyonu olur.”
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