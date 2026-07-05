Dünya Kupası'nda "skandal bir kural ihlali"! Donald Trump ve Gianni Infantino, şok edici kararlarıyla büyük bir öfke dalgası yarattı

FIFA kuralları, kırmızı kart durumunda otomatik olarak bir maçlık ceza öngörür ve bu cezaya karşı, ilgili oyuncunun takımı itirazda bulunamaz. Bununla birlikte FIFA Disiplin Komisyonu Pazar günü yaptığı açıklamada, cezayı değiştirdiğini duyurdu ve cezayı “şartlı olmayan bir maçlık men cezasından, bir yıllık deneme süresi ile birlikte şartlı bir maçlık men cezasına” dönüştürdü. ABD’nin bir sonraki rakibi olan Belçika Futbol Federasyonu, bu karara itiraz etmeyi planlıyor.

Infantino hakkında FIFA Etik Komisyonu’na şikayette bulunan FairSquare örgütünün temsilcisi Nicholas McGeehan da SID’ye öfkesini dile getirdi: “Kurallar, ABD Başkanı’nın siyasi çıkarlarına hizmet edecek şekilde açıkça ihlal edildi,” dedi McGeehan. Asıl soru, “FIFA Başkanı’nın bu olayda nasıl bir rol oynadığıdır. Ulusal federasyonlar ve politikacılar, FIFA’dan cevap talep etmelidir. Eğer ev sahibi ülke, haksız bir avantaj elde etmek için FIFA Başkanı üzerindeki siyasi nüfuzunu kullandıysa, bu kurallara karşı skandal niteliğinde bir ihlal ve yarışmanın manipülasyonu olur.”