Fenerbahçe, yeni sezon için kadro planlamalarını sürdürüyor ve Sabah Spor’un haberine göre, şimdi de Aston Villa’da forma giyen İngiltere Dünya Kupası kadrosunda yer alan Olli Watkins’i hedefine aldı. Ancak 30 yaşındaki forvetin transferi için bu önde gelen Türk kulübünün cüzdanını iyice açması gerekecek.
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Dünya Kupası’nda sadece altı dakika! Türkiye’nin önde gelen kulübü, İngiltere’nin yedek oyuncusunu 30 milyon avroluk bir sözleşmeyle ikna etmeye çalışıyor
Habere göre, Watkins’in mevcut işvereni, mevcut sözleşmesi 2028’e kadar devam ettiği için ancak 40 milyon Euro’nun üzerindeki bir teklif karşısında görüşmeye hazır olacak. Transfer ücretine ek olarak, üç yıllık bir sözleşme için yaklaşık 30 milyon Euro’luk maaş maliyeti de eklenecek.
Watkins şu anda ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda bulunuyor ve Cumartesi akşamı İngiltere formasıyla Fransa ile üçüncülük maçında karşılaşacak. Şu ana kadar bu hücum oyuncusu, turnuvada Panama’ya karşı oynanan ve 2-0 kazanılan grup maçında toplamda sadece altı dakika sahada kalabildi.
Fenerbahçe kadrosunu güçlendiriyor: Watkins, Greenwood’un izinden mi gidecek?
Watkins, geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla finalde SC Freiburg’u 3-0 mağlup ederek Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandı; Birmingham ekibi adına oynadığı 55 resmi maçta 21 gol ve 5 asist kaydetti.
Fenerbahçe için Watkins, Marsilya’dan 39 milyon avroya transfer edilen Mason Greenwood’un ardından bu yazki ikinci İngiliz transferi olacak. Ayrıca Fenerbahçe, Sidiki Cherif, Vedat Muriqi ve Nathan Ake’nin transferlerini de tamamladı.
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