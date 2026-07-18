Habere göre, Watkins’in mevcut işvereni, mevcut sözleşmesi 2028’e kadar devam ettiği için ancak 40 milyon Euro’nun üzerindeki bir teklif karşısında görüşmeye hazır olacak. Transfer ücretine ek olarak, üç yıllık bir sözleşme için yaklaşık 30 milyon Euro’luk maaş maliyeti de eklenecek.

Watkins şu anda ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda bulunuyor ve Cumartesi akşamı İngiltere formasıyla Fransa ile üçüncülük maçında karşılaşacak. Şu ana kadar bu hücum oyuncusu, turnuvada Panama’ya karşı oynanan ve 2-0 kazanılan grup maçında toplamda sadece altı dakika sahada kalabildi.