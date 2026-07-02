SID’nin verdiği bilgilere göre, UEFA Perşembe günü üye federasyonlarına önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde izlenecek yol haritası hakkında bilgi verdi.
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Dünya Kupası’nda özel bir kırmızı kart kuralı: UEFA, FIFA’nın devrim niteliğindeki kararını görmezden geliyor
Ancak üye federasyonlara gönderilen bir bildiride, hakemlerin duruma göre ağzı kapatma eylemini “iletişimi engellemek amacıyla yapılan sportmenlik dışı bir davranış” olarak değerlendirebilecekleri ve sarı kartla cezalandırabilecekleri belirtildi. Buna rağmen, daha sonra olası disiplin soruşturmaları veya işlemleri yürütülebilir. Bu konuyu ilk olarak BBC haber yapmıştı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu (IFAB) tarafından ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası için kabul edilen yeni kural, turnuva boyunca şu ana kadar iki kez uygulandı. Paraguaylı Miguel Almirón ve Ekvadorlu Piero Hincapié oyundan atıldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu tür bir cezalandırma uygulamasının benimsenmesi için çaba göstermişti.
Bu kuralın getirilmesinin sebebi, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Real Madrid’den Vinícius Júnior’a ırkçı hakaretlerde bulunduğu ve bu sırada formasını ağzına çektiği iddia edilen Benfica Lizbon’dan Gianluca Prestianni’nin yol açtığı tartışmaydı.
Buna karşılık, Avrupa kupalarında, Dünya Kupası’nda olduğu gibi Video Yardımcı Hakem’in (VAR) yetkileri genişletilecek. Böylece, yanlış verilen köşe vuruşları bundan sonra video kanıtlarıyla incelenecek. Ancak, protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncular, UEFA turnuvalarında final turundan farklı olarak kırmızı kartla cezalandırılmayacak.