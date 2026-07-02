Dünya Kupası’nda özel bir kırmızı kart kuralı: UEFA, FIFA’nın devrim niteliğindeki kararını görmezden geliyor

Ancak üye federasyonlara gönderilen bir bildiride, hakemlerin duruma göre ağzı kapatma eylemini “iletişimi engellemek amacıyla yapılan sportmenlik dışı bir davranış” olarak değerlendirebilecekleri ve sarı kartla cezalandırabilecekleri belirtildi. Buna rağmen, daha sonra olası disiplin soruşturmaları veya işlemleri yürütülebilir. Bu konuyu ilk olarak BBC haber yapmıştı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu (IFAB) tarafından ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası için kabul edilen yeni kural, turnuva boyunca şu ana kadar iki kez uygulandı. Paraguaylı Miguel Almirón ve Ekvadorlu Piero Hincapié oyundan atıldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu tür bir cezalandırma uygulamasının benimsenmesi için çaba göstermişti.