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Dünya Kupası’nda “Maçın Adamı” ödülünün gizemi… İki kupa ve tartışmalara yol açan oylama; Mbappé kuralı bozdu

FEATURES
Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
Fransa - Fas
Fransa
Fas
Fransa - İspanya
İspanya
L. Yamal
K. Mbappe
J. Bellingham
L. Messi
Arjantin
Mısır
ABD
Fransa
Fas
İspanya
İngiltere
Cezayir
Ürdün

Fotoğraf aynı... ama kupa farklı!

Maçın en iyi oyuncusunun ödüllendirilme anı, Dünya Kupası’nın en alışılmış sahnelerinden biri gibi görünür; seçilen yıldız, ödül kupasıyla resmi fotoğraf çektirmek üzere sahadan ayrılıp ödül kürsüsüne doğru ilerler. Ancak pek çok kişinin bilmediği şey, bu anın taraftarların gözünden gizli kalan ayrıntılar barındırdığıdır; bu ayrıntılar, kupanın iki farklı versiyonunun varlığıyla başlar, ve tartışmalardan arınmamış kazanan seçme mekanizmasıyla sona ermez; çünkü seyirci oylaması genellikle en ünlü isimlere öncelik verirken, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) istisnai durumlarda müdahale etme hakkını elinde tutar.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası sırasında maçın en iyi oyuncusu ödülünün iki versiyonunu sunar; ilki, ödülün resmi sponsoru olan Michelob ULTRA şirketinin logosunu taşırken, ikincisi herhangi bir logo veya reklamdan tamamen yoksundur ve reşit olmayanlar veya fotoğraflarının alkollü içeceklerle ilişkilendirilmesini reddeden oyuncularla ilgili belirli durumlarda kullanılır.

Her maçın bitiminden sonra, maçın en iyi oyuncusu ödülünü almak ve reklam panosunun önünde resmi fotoğraf çektirmek üzere ayrılan alana yönelir. Her stadyumda önceden hazırlanmış iki kupa bulunur; bunlardan biri resmi sponsorun logosunu taşırken, diğeri herhangi bir marka işareti olmaksızın sadece “Maçın En İyi Oyuncusu” ibaresini taşır.

İspanyol “Marca” gazetesinin aktardığına göre, FIFA, logosuz versiyonun oyuncunun talebi üzerine dini nedenlerle kullanıldığını ve ev sahibi ülkedeki yürürlükteki yasalara göre kazananın reşit olmaması durumunda otomatik olarak kullanıldığını açıkladı.

Dini gerekçeler söz konusu olduğunda, oyuncu alkollü içecek markasıyla ilişkili olmayan versiyonu almayı talep etme hakkına sahiptir. Reşit olmayan oyuncular için ise seçim şansı tanınmamakta; FIFA doğrudan tarafsız versiyonu kullanmaktadır.

Turnuvaya ev sahipliği yapan ABD’de alkollü içecek tüketimi için yasal yaş 21’dir; birçok ülkede olduğu gibi 18 değildir. Bu durum, Lamine Yamal gibi oyuncuların sponsor logosu bulunmayan versiyonu giymesini açıklıyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Mbappé… Bu durum farklı

    Kylian Mbappé bu hikayede bir istisna teşkil ediyor; çünkü onun nötr versiyonu kullanması, ne yaşıyla ne de dini gerekçelerle ilgili, aksine yıllardır reklam kampanyalarında imajının kullanılmasına ilişkin benimsediği kararlı bir kişisel tutumla bağlantılı.

    Fransız milli takım kaptanı, alkollü içecekler, bahis şirketleri veya bazı gıda ürünleriyle ilgili herhangi bir tanıtım kampanyasında yer almayı reddediyor; bu tutumu, 2022 yılında Fransız Futbol Federasyonu ile bir krize yol açmıştı.

    O dönemde Mbappé, milli takımın sponsorlarına ait bazı tanıtım etkinliklerine katılmayı reddetmiş ve bu durum, Fransız Futbol Federasyonu’nu uluslararası oyuncuların imaj hakları anlaşmasını gözden geçirmeye sevk etmişti.

    Mbappé o dönemde, tutumunun kişisel bir itiraz değil, tüm milli takım oyuncularının imajlarının ticari olarak sömürülmesine karşı daha fazla koruma sağlamak amacıyla atılmış kolektif bir adım olduğunu vurgulamıştı.

    Bu anlaşmazlık, Fransız milli takımının sponsorlarından biriyle de bir krize yol açtı. Şirket yetkililerinden biri, oyuncunun tanıtım etkinliklerine katılmayı reddetmesi nedeniyle yasal işlem başlatılabileceğini ima etmişti; ancak şirket daha sonra bu açıklamalardan geri adım attı.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Halk oylaması… Sürekli bir tartışma konusu

    Bu ödülün tuhaflığı sadece kupanın iki versiyonunun olmasıyla sınırlı değil, aynı zamanda kazananın seçilme şekline de uzanıyor. Kazanan, “FIFA”nın resmi web sitesi üzerinden taraftarların açık oylamasıyla belirleniyor; maçı baştan sona izlediğini kanıtlaması ya da seçimini gerekçelendirmesi gerekmiyor. Bu durum, dünya çapında popüler olan oyunculara, sahada belki de daha iyi performans gösteren diğer oyunculara göre açık bir avantaj sağlıyor.

    İngiliz oyuncu Jude Bellingham, Gana ile oynanan ve golsüz berabere biten maçın ardından bunu kendisi de kabul ederek şöyle dedi: “Açıkçası, bu ödülü hak etmedim; benden daha iyi savunma yapan oyuncular vardı.”

    Turnuva boyunca bu tartışma birden fazla maçta tekrarlandı. İspanya’nın Avusturya’yı 3-0 yendiği karşılaşmada Mikel Oyarzabal iki gol attı, ancak ödül Lamine Yamal’a verildi. Bu karar pek çok kişiyi şaşırttı; hatta oyuncunun kendisi de ödülü alırken yüzündeki ifade şaşkınlığını yansıtıyordu.

    Benzer durumlar, Hırvatistan karşısında Cristiano Ronaldo’nun ve Ürdün maçından sonra, sadece yarım saat sahada kalmasına rağmen Lionel Messi’nin başına da geldi. Ayrıca, halk oylamasında ünlü isimlerin üstünlüğü nedeniyle geniş çapta tartışmalara yol açan başka durumlar da yaşandı.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "FIFA" sonucu değiştirebilir mi?

    Ödül, taraftarların oylarına dayansa da sistem tamamen otomatik olarak işlemiyor. FIFA’ya göre, mantıksız sonuçları, organize oy kampanyalarını veya manipülasyon girişimlerini önlemek amacıyla, bir yetkili oy sonuçlarını resmi olarak onaylanmadan önce inceliyor.

    Örneğin, oylamada, maçta kayda değer bir etkisi olmadan sadece birkaç dakika sahada kalan bir oyuncu birinci çıkarsa, bu sonuç onaylanmaz ve resmi açıklamadan önce geçersiz sayılabilir.

    Bununla birlikte, birçok kişi başka bir oyuncunun ödülü daha çok hak ettiğini düşünse bile, "FIFA" görüş farklılığı kapsamında kalan durumlara müdahale etmez.

    Sonuç olarak, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal ve Erling Haaland gibi büyük yıldızların popülaritesinin, maçın en iyi oyuncusu konusunda görüşler farklı olsa bile, taraftar oylarında onlara büyük bir avantaj sağladığı açık bir gerçektir.

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