Dünya Kupası’nda “Maçın Adamı” ödülünün gizemi… İki kupa ve tartışmalara yol açan oylama; Mbappé kuralı bozdu

Maçın en iyi oyuncusunun ödüllendirilme anı, Dünya Kupası’nın en alışılmış sahnelerinden biri gibi görünür; seçilen yıldız, ödül kupasıyla resmi fotoğraf çektirmek üzere sahadan ayrılıp ödül kürsüsüne doğru ilerler. Ancak pek çok kişinin bilmediği şey, bu anın taraftarların gözünden gizli kalan ayrıntılar barındırdığıdır; bu ayrıntılar, kupanın iki farklı versiyonunun varlığıyla başlar, ve tartışmalardan arınmamış kazanan seçme mekanizmasıyla sona ermez; çünkü seyirci oylaması genellikle en ünlü isimlere öncelik verirken, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) istisnai durumlarda müdahale etme hakkını elinde tutar.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası sırasında maçın en iyi oyuncusu ödülünün iki versiyonunu sunar; ilki, ödülün resmi sponsoru olan Michelob ULTRA şirketinin logosunu taşırken, ikincisi herhangi bir logo veya reklamdan tamamen yoksundur ve reşit olmayanlar veya fotoğraflarının alkollü içeceklerle ilişkilendirilmesini reddeden oyuncularla ilgili belirli durumlarda kullanılır.

Her maçın bitiminden sonra, maçın en iyi oyuncusu ödülünü almak ve reklam panosunun önünde resmi fotoğraf çektirmek üzere ayrılan alana yönelir. Her stadyumda önceden hazırlanmış iki kupa bulunur; bunlardan biri resmi sponsorun logosunu taşırken, diğeri herhangi bir marka işareti olmaksızın sadece “Maçın En İyi Oyuncusu” ibaresini taşır.

İspanyol “Marca” gazetesinin aktardığına göre, FIFA, logosuz versiyonun oyuncunun talebi üzerine dini nedenlerle kullanıldığını ve ev sahibi ülkedeki yürürlükteki yasalara göre kazananın reşit olmaması durumunda otomatik olarak kullanıldığını açıkladı.

Dini gerekçeler söz konusu olduğunda, oyuncu alkollü içecek markasıyla ilişkili olmayan versiyonu almayı talep etme hakkına sahiptir. Reşit olmayan oyuncular için ise seçim şansı tanınmamakta; FIFA doğrudan tarafsız versiyonu kullanmaktadır.

Turnuvaya ev sahipliği yapan ABD’de alkollü içecek tüketimi için yasal yaş 21’dir; birçok ülkede olduğu gibi 18 değildir. Bu durum, Lamine Yamal gibi oyuncuların sponsor logosu bulunmayan versiyonu giymesini açıklıyor.