AFP
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Dünya Kupası'nda hakemlik yapan Omar Artan, PSG ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Süper Kupa finali maçının hakemliğine atandı
ABD'nin vize talebini reddetmesinin ardından UEFA, Artan'a önemli bir final maçı verdi
Beklenmedik bir gelişmeyle UEFA, Artan’ın 12 Ağustos’ta PSG ile Aston Villa arasında oynanacak sezon açılış maçını yöneteceğini doğruladı. Salzburg’da oynanacak olan bu maç, Afrika’dan bir hakemin ilk kez büyük bir UEFA finalini yönetmesi nedeniyle Afrika hakemliği için önemli bir dönüm noktası niteliğinde.
Bu atama, Artan'ın Somali'ye geri dönmek zorunda kalmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Artan, Dünya Kupası hakemleri kampına katılmak için Miami'ye gelmiş, ancak ABD Sınır ve Gümrük Koruma Birimi tarafından engellenmişti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Artan'ın sınır dışı edilme nedeni olarak "güvenlik incelemesiyle ilgili endişeler" gösterildi. Bu karar, futbol dünyasında geniş çaplı bir tartışma başlattı.
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Ceferin, 'mükemmel' Somalili yetkiliyi destekliyor
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Artan'a verdiği desteği açıkça dile getirerek, son dönemdeki sınır sorunlarının ötesinde hakemin kalitesini vurguladı. Ceferin, "Omar Artan, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun en üst düzeydeki müsabakalarında kendini kanıtlamış, genç ama şimdiden deneyimli mükemmel bir hakemdir" dedi. "Futbol, insanları bir araya getirmek için var ve UEFA, Omar'a ve ona böylesine prestijli bir adaylık kazandıran olağanüstü hakemlik becerilerine saygısını göstermek istiyor."
Bu hamle, Avrupa futbolunun yönetim organı tarafından doğrudan bir dayanışma göstergesi olarak görülüyor. Ceferin, "Girişimimizi coşkuyla destekleyen dostum CAF Başkanı Patrice Motsepe'ye minnettarım" diye ekledi. Bu atama, hakemlik dahil birçok alanda işbirliğini teşvik etmek amacıyla UEFA ve CAF arasında imzalanan Mutabakat Anlaşması'nın bir parçasıdır.
FIFA başkanı, Dünya Kupası'na katılmama konusundaki eleştirilere yanıt olarak "sakin olun" dedi
UEFA devreye girmiş olsa da, Artan’ın başka bir yere yerleştirilmesinin lojistik açıdan imkânsız olması nedeniyle Dünya Kupası’nın dışında kalması söz konusu. ESPN, tüm temel eğitim ve brifinglerin Florida’da yoğunlaştığı için bu yetkilinin Meksika veya Kanada’dan görev yapmasının “uygulanabilir olmayacağını” bildirdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, vize sorununu çözemediği için eleştirilere maruz kaldı.
Infantino, durumla ilgili sorulara yanıt verirken gözlemcilere "sakin olmalarını ve rahatlamalarını" söyledi ve FIFA'nın "her şeyi kontrol etmediğini" belirtti. Bu yaz Dünya Kupası'nda görev alamamasına rağmen, Artan'ın Afrika'daki itibarı tartışılmaz; kısa süre önce 2025 CAF Erkekler Yılın Hakemi seçildi. Yönettiği en önemli maçlar arasında 2025-26 CAF Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağı yer alıyor.
- AFP
Afrika futbolu tarihi bir atamayı kutluyor
Motsepe, bu kararı sporun farklı bölgeleri bir araya getirme gücünün bir zaferi olarak nitelendirdi. "Omar Artan, Somali'yi ve Afrika kıtasının tüm halkını son derece gururlandırdı," dedi. "2025 CAF Erkekler Yılın Hakemi Ödülü'nü alması ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda hakem olarak atanması, dünya çapındaki hakemlik yeteneğinin ve uluslararası alanda gördüğü saygının bir göstergesidir."
Salzburg'da oynanacak Süper Kupa finali, Artan'ın Avrupa sahnesinde yeteneklerini kanıtlaması için önemli bir platform olacak. Motsepe sözlerini şöyle tamamladı: "Bu, Omar Artan ve Afrikalı hakemler için büyük bir onur ve aynı zamanda futbolun Afrika, Avrupa ve dünyanın dört bir yanından insanları bir araya getirip birleştiren mükemmel bir örneği."