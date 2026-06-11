Beklenmedik bir gelişmeyle UEFA, Artan’ın 12 Ağustos’ta PSG ile Aston Villa arasında oynanacak sezon açılış maçını yöneteceğini doğruladı. Salzburg’da oynanacak olan bu maç, Afrika’dan bir hakemin ilk kez büyük bir UEFA finalini yönetmesi nedeniyle Afrika hakemliği için önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

Bu atama, Artan'ın Somali'ye geri dönmek zorunda kalmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Artan, Dünya Kupası hakemleri kampına katılmak için Miami'ye gelmiş, ancak ABD Sınır ve Gümrük Koruma Birimi tarafından engellenmişti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Artan'ın sınır dışı edilme nedeni olarak "güvenlik incelemesiyle ilgili endişeler" gösterildi. Bu karar, futbol dünyasında geniş çaplı bir tartışma başlattı.