Hemen hemen herkes gibi, Antonio Freeman da beklemek zorunda kaldı.

Oğlu Alex Freeman, Avustralya karşısında skoru 2-0'a getirecek gibi görünen bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndermişti, ancak ardından ofsayt bayrağı kalktı. Sevinç bir an için kesintiye uğradı, ancak sonra yeniden başladı. VAR incelemesinin ardından gol onaylandı ve USMNT'nin en genç oyuncusu, takım arkadaşlarının peşinden koşarken sahayı boydan boya koştu.

Büyük Freeman, NFL kariyeri boyunca pek çok önemli an yaşadı. Sahada başarılı olmanın ne demek olduğunu biliyor ve takımın iyiliği için öne çıktığında nasıl bir his olduğunu da biliyor. Peki ya bu his? O farklıydı.

"Dostum, ağladım," dedi U.S. Soccer'a. "Güneş gözlüğüm takılıydı, Freeman formam üstümdeydi ve ağladım. Golün geçerli sayılmasının ardından Alex ve takım arkadaşlarının etrafta koştuğunu görünce daha da çok ağladım, dostum. Alex’i kucaklamaları, sanki o takımdaki herkesin küçük kardeşiymiş gibi bir his uyandırdı. Gözlerim doldu dostum, çünkü bireysel anlar yaşayabilirsin, ama takım olarak yaşadığın anlar, işte onu özel kılan şey budur.”

Bu arada Reyna da kendine özgü bir kutlama yaptı. Paraguay’ı 4-1 yendikleri maçta muhteşem bir trivela golü atarak skoru belirledikten sonra Reyna topu alıp formasının altına koydu. Her futbolsever bunun ne anlama geldiğini bilir. Bu bir hamilelik duyurusudur. O ve eşi Chloe bunu kamuoyuna açıklamak için doğru zamanı bekliyorlardı ve Dünya Kupası’ndan daha iyi bir zaman olabilir mi?

“Birkaç aydır biliyordum,” dedi Reyna golün ardından, “bu yüzden mükemmel anı bekliyordum ve bu an tam da öyle hissettirdi.”

Freeman ve Reyna’nın sevinç gösterileri aileleri için duygusal anlar yaratırken, Emily Trusty ise komik bir şekilde kocasının golünü tamamen kaçırdı. Auston Trusty, Türkiye maçının başlarında gol attıktan sonra yedek kulübesine doğru deli gibi koşarken, Emily’nin tek yapabildiği etrafa bakınmaktı. Önce kocasının ablası Onnie ile göz göze geldi, ardından aşağıya bakıp kızını gördü. O andan itibaren kendini tutamadı.

“Ona futbol oynaması için ilham veren kişi ablasıydı ve tepkilerimizin aynı olup olmadığını görmek için ona baktım,” diye hatırlıyor Emily Trusty. “‘O gerçekten Auston muydu? Gerçekten o muydu?’ Birbirimize baktık ve onun olduğunu fark edince gözyaşlarına boğulduk. Kızım ayaklarımın dibinde oynuyordu; şimdi videolara baktığımda, ayağa kalkmaya çalışırken bacaklarıma uzandığını görüyorum. Kutlamaları izlemedim çünkü ağlayarak eğilmiştim. Sonra hepimiz kendimize geldik, ortalık sakinleşti ve hepimiz şok olmuştuk. Sanırım maçın geri kalanında titriyorduk.

"Komik olan şu ki, insanlar sanki golü biz atmışız gibi tebrik ediyor ve kutluyorlar," diye devam ediyor. "Golün ardından Auston’la bunu konuşuyordum; sanki golü ben atmışım gibi nasıl kutladığımı ve ağladığımı. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece izledim, ama herkes gelip beni tebrik ediyor; oysa golü atan ben değilim, yüzde 1.000 o. Ben sadece bunu kutluyorum."

Gregg Berhalter’ın gözyaşları ancak daha sonra akmaya başladı. O an, oğlu Sebastian’ın Türkiye’ye gol attığı anda, sadece gülümsemeler ve yumruk sallamalar vardı. Gözyaşları saatler sonra geldi.

"Oğlunuzun Dünya Kupası’nda oynamasını izlemek elbette harika bir şey, ama onun bir Dünya Kupası maçında hem asist yapması hem de gol atması, yani bu inanılmaz bir şey," dedi Berhalter ESPN’e. "Bu gerçekten kelimelerle ifade edilmesi zor şeylerden biri, o duyguyu tarif etmek çok zor çünkü onlarla o kadar gurur duyuyorsunuz ki.

"Maçtan sonra dönüş yolunda uçaktayken, gece uçuşunda bu anı düşünüyordum. Onun geçirdiği süreci ve bunun onun için ne kadar önemli olduğunu düşününce gözlerim doldu."

Golcülerin sevdikleri için bu goller çok özel. O anlarda aileler bu yolculuğu düşünür; bu yüzden stadyumda ya da Berhalter’ın durumunda olduğu gibi gece uçuşunda, on yıllardır biriken gözyaşları akıverir.

Ancak bu anlar sadece her bir bireyin ailesiyle sınırlı değildir. Bir de kolektif bir aile vardır. Bir oyuncu gol attığında, ABD Milli Takımı’nın dost ve aile tribünündeki gözler hızla o oyuncunun sevdiklerine yönelir ve o gözyaşları kutlamalara dönüşür.