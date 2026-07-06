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USMNT family storiesGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Dünya Kupası'nda gol attı!" - ABD Erkek Milli Takımı'ndan Auston Trusty, Sebastian Berhalter ve Malik Tillman'ın aile üyeleri, sevdiklerinin hayallerini gerçekleştirdiğini görmek nasıl bir duygu olduğunu anlatıyor

Analysis
ABD
FEATURES
ABD - Belçika
Belçika
Dünya Kupası
A. Trusty
M. Tillman
S. Berhalter
A. Freeman
G. Reyna
F. Balogun

ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’nda attığı her gol, sahanın çok ötesinde sevinç dalgaları yarattı; aileler, arkadaşlar ve sevdikler, yıllarca süren çabaların sonucunda gerçekleşen bu anları birlikte yaşadı.

SEATTLE -- Futbol topuna vuran her oyuncu bir hayalle başlar ve bu hayallerin çoğu Dünya Kupası etrafında şekillenir. Arka bahçede ya da antrenman sahasında, şutunuzun ağlara gittiği ve ülkenizin sizin etrafınızda birleştiği o anı hayal ederek sayısız saatler geçirilir.

Bu yaza girerken, Dünya Kupası’nda gol atmış sadece 25 Amerikalı erkek oyuncu vardı. Bu turnuva, o listeye altı isim daha ekledi. Ancak o anı yaşayanlar sadece bu oyuncular değil. Her birinin arkasında, onları bu noktaya ulaştırmaya yardımcı olan aileleri, antrenörleri, arkadaşları ve toplulukları var. Bir Dünya Kupası oyuncusu yetiştirmek için bir köyün desteği gerekir ve şanslı azınlık için, o köyün tamamının bir golü kutladığı kısa bir an vardır.

Bu yaz, altı aile de bunu yaşadı. Balogun ve Reyna aileleri, sevdikleri Folarin ve Gio’nun Paraguay’a gol attığını gördü. Freeman ailesi, Alex’in Avustralya’ya gol attığını izledi. Trusty ve Berhalter aileleri, Auston ve Sebastian’ın gol attığını görünce gözyaşlarına boğuldu; Tillman ailesi ise Malik’in Bosna-Hersek’e karşı serbest vuruşunu ağlara gönderdiği anı muhteşem bir videoya kaydetti. Hepsi farklı yerlerden gelen ve farklı yolculuklar yaşayan altı aile, ancak bu yaz hepsi tek bir şeyi hissettiler: değer verdikleri birinin Dünya Kupası’nda gol atmasını izlemenin getirdiği saf sevinç.

“Bu, şimdiye kadarki en güzel an,” diyor ABD Milli Takımı savunma oyuncusu Auston’un eşi Emily Trusty, GOAL’a. “Bunu tarif edebilecek kelime yok. Sevdiğiniz birinin hayallerini gerçekleştirdiğini canlı olarak izliyorsunuz. Bu, dünyadaki en muhteşem şey. Yüzdeleri bilmiyorum; belki de yüzde 0,1’i bu hayali gerçekleştirebiliyor.

"Şu anda bundan bahsedersem, gerçekten ağlayabilirim. Sevdiğiniz birini izlediğiniz ve bunun onun için ne kadar önemli olduğunu bildiğiniz bir an. Kimse bunu ondan asla alamaz. O, Dünya Kupası'nda gol attı!"

Bu, kimse tarafından elinden alınamayacak bir duygu ve bu yazki altı ailenin asla unutmayacağı bir duygu.

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    "Vay be, az önce ağladım"

    Hemen hemen herkes gibi, Antonio Freeman da beklemek zorunda kaldı.

    Oğlu Alex Freeman, Avustralya karşısında skoru 2-0'a getirecek gibi görünen bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndermişti, ancak ardından ofsayt bayrağı kalktı. Sevinç bir an için kesintiye uğradı, ancak sonra yeniden başladı. VAR incelemesinin ardından gol onaylandı ve USMNT'nin en genç oyuncusu, takım arkadaşlarının peşinden koşarken sahayı boydan boya koştu.

    Büyük Freeman, NFL kariyeri boyunca pek çok önemli an yaşadı. Sahada başarılı olmanın ne demek olduğunu biliyor ve takımın iyiliği için öne çıktığında nasıl bir his olduğunu da biliyor. Peki ya bu his? O farklıydı.

    "Dostum, ağladım," dedi U.S. Soccer'a. "Güneş gözlüğüm takılıydı, Freeman formam üstümdeydi ve ağladım. Golün geçerli sayılmasının ardından Alex ve takım arkadaşlarının etrafta koştuğunu görünce daha da çok ağladım, dostum. Alex’i kucaklamaları, sanki o takımdaki herkesin küçük kardeşiymiş gibi bir his uyandırdı. Gözlerim doldu dostum, çünkü bireysel anlar yaşayabilirsin, ama takım olarak yaşadığın anlar, işte onu özel kılan şey budur.”

    Bu arada Reyna da kendine özgü bir kutlama yaptı. Paraguay’ı 4-1 yendikleri maçta muhteşem bir trivela golü atarak skoru belirledikten sonra Reyna topu alıp formasının altına koydu. Her futbolsever bunun ne anlama geldiğini bilir. Bu bir hamilelik duyurusudur. O ve eşi Chloe bunu kamuoyuna açıklamak için doğru zamanı bekliyorlardı ve Dünya Kupası’ndan daha iyi bir zaman olabilir mi?

    “Birkaç aydır biliyordum,” dedi Reyna golün ardından, “bu yüzden mükemmel anı bekliyordum ve bu an tam da öyle hissettirdi.”

    Freeman ve Reyna’nın sevinç gösterileri aileleri için duygusal anlar yaratırken, Emily Trusty ise komik bir şekilde kocasının golünü tamamen kaçırdı. Auston Trusty, Türkiye maçının başlarında gol attıktan sonra yedek kulübesine doğru deli gibi koşarken, Emily’nin tek yapabildiği etrafa bakınmaktı. Önce kocasının ablası Onnie ile göz göze geldi, ardından aşağıya bakıp kızını gördü. O andan itibaren kendini tutamadı.

    “Ona futbol oynaması için ilham veren kişi ablasıydı ve tepkilerimizin aynı olup olmadığını görmek için ona baktım,” diye hatırlıyor Emily Trusty. “‘O gerçekten Auston muydu? Gerçekten o muydu?’ Birbirimize baktık ve onun olduğunu fark edince gözyaşlarına boğulduk. Kızım ayaklarımın dibinde oynuyordu; şimdi videolara baktığımda, ayağa kalkmaya çalışırken bacaklarıma uzandığını görüyorum. Kutlamaları izlemedim çünkü ağlayarak eğilmiştim. Sonra hepimiz kendimize geldik, ortalık sakinleşti ve hepimiz şok olmuştuk. Sanırım maçın geri kalanında titriyorduk.

    "Komik olan şu ki, insanlar sanki golü biz atmışız gibi tebrik ediyor ve kutluyorlar," diye devam ediyor. "Golün ardından Auston’la bunu konuşuyordum; sanki golü ben atmışım gibi nasıl kutladığımı ve ağladığımı. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece izledim, ama herkes gelip beni tebrik ediyor; oysa golü atan ben değilim, yüzde 1.000 o. Ben sadece bunu kutluyorum."

    Gregg Berhalter’ın gözyaşları ancak daha sonra akmaya başladı. O an, oğlu Sebastian’ın Türkiye’ye gol attığı anda, sadece gülümsemeler ve yumruk sallamalar vardı. Gözyaşları saatler sonra geldi.

    "Oğlunuzun Dünya Kupası’nda oynamasını izlemek elbette harika bir şey, ama onun bir Dünya Kupası maçında hem asist yapması hem de gol atması, yani bu inanılmaz bir şey," dedi Berhalter ESPN’e. "Bu gerçekten kelimelerle ifade edilmesi zor şeylerden biri, o duyguyu tarif etmek çok zor çünkü onlarla o kadar gurur duyuyorsunuz ki.

    "Maçtan sonra dönüş yolunda uçaktayken, gece uçuşunda bu anı düşünüyordum. Onun geçirdiği süreci ve bunun onun için ne kadar önemli olduğunu düşününce gözlerim doldu."

    Golcülerin sevdikleri için bu goller çok özel. O anlarda aileler bu yolculuğu düşünür; bu yüzden stadyumda ya da Berhalter’ın durumunda olduğu gibi gece uçuşunda, on yıllardır biriken gözyaşları akıverir.

    Ancak bu anlar sadece her bir bireyin ailesiyle sınırlı değildir. Bir de kolektif bir aile vardır. Bir oyuncu gol attığında, ABD Milli Takımı’nın dost ve aile tribünündeki gözler hızla o oyuncunun sevdiklerine yönelir ve o gözyaşları kutlamalara dönüşür.

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  • Timothy Anja TillmanThe Tillman Family

    "Tepki verme zamanın"

    ABD Erkek Milli Takımı ailesinin birçok üyesi aynı şeyi söyledi: Kutlamalar genellikle bir kadın tarafından başlatılıyor.

    "Weston McKennie'nin annesi tam önümde oturuyordu," diyor USMNT'nin yıldızı Malik'in annesi Anja Tillman GOAL'a, "ve ne zaman bir şey olsa, 'Hey!' diye bağırıyordu."

    "Kesinlikle Weston'ın ailesi," diye ekliyor Trusty. "Annesi tam önümüzde oturuyordu. Kuzenimle birlikte kutluyordu ve ikisi de çılgına dönmüştü. Çok mutluydular. Arkamızda başka aileler de vardı ve tepkilerini izlerken ağlıyordum çünkü bizim için ve Auston için çok mutluydular."

    Tina McKennie kutlamayı başlatan kişi olabilir, ancak her gol hızla tüm grup için bir anıya dönüşüyor. Bunda bir nevi nostaljik bir his var. Çocukken gol attığınızda, genellikle saha kenarındaki ailenize bakarsınız ve başkalarının da sevdiklerinizi tebrik ettiğini görürsünüz. Ancak ilerledikçe, hayatın getirdiği engeller yüzünden bu durum giderek daha az yaşanır.

    Dünya Kupası’nda durum farklı. Bu, herkesin paylaştığı bir an. ABD Erkek Milli Takımı’nın arkadaş ve aile tribünü 26 farklı aileden oluşuyor ve fark yaratan oyuncunun akrabası sizseniz, diğer 25 ailenin tüm gözleri birden size çevrilir.

    Tillman’ın Bosna-Hersek’e karşı attığı muhteşem golde de aynen böyle oldu. Herkes telefonlarını çıkarmış, serbest vuruşu kaydetmek için bekliyordu. Sonra, serbest vuruş ağlara gittiğinde, herkesin telefonu Tillman ailesine yöneldi. Annesi Anja gözyaşlarına boğulurken, kardeşi Timothy kulaklarına kadar gülümsüyordu.

    "Aile tribününde olmak çok eğlenceli," diyor Timothy Tillman GOAL’a, "çünkü ne zaman bir şey olsa, herkes hemen arkasına dönüyor ve işte o an tepki verme sırası sana geliyor... Orada olup bunu yaşayabildiğimiz ve o anı birlikte paylaşabildiğimiz için gerçekten çok, çok mutluyuz, anlıyor musun? O, bizim tribünde olduğumuzu biliyordu ve bence bu en büyük başarı. Üçümüz için de çok harikaydı."

    Her aile için, bu duygusal iniş çıkışları sizinle birlikte yaşayan diğer aileleri tanımak rahatlatıcı oldu. Şimdi, ABD Milli Takımı’nın yolculuğunun üzerinden bir aydan fazla zaman geçtikten sonra, herkes birbirini oldukça iyi tanımaya başladı.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    "Takımdaki kaynaşma gerçekten var"

    Bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası için ABD’ye varır varmaz, Anja Tillman’ın yapması gereken bazı ödevler olduğunu biliyordu.

    Almanya'dayken HBO'nun "U.S. Against The World" belgeselini izleyememişti, bu yüzden Amerika'ya indiğinde tüm bölümleri arka arkaya izlemesi gerekiyordu. Elbette oyuncuların hikayelerini öğrenmek güzeldi, ama daha büyük bir hedefi vardı: Dünya Kupası'na gelmeden önce herkesin aile üyelerinin kim olduğunu öğrenmek.

    “Turnuva başlamadan önce bunu izledim,” diyor, “bu sayede biraz bilgi sahibi oldum. Artık hangi ailelerin birbirine ait olduğunu biliyorum.”

    Takım buluşmaları da yardımcı oldu. Turnuva boyunca ABD takımı, maç olmayan günlerde birkaç grup etkinliği düzenledi. Barbekü partileri, herkesin birbirini tanımasına yardımcı oldu ve tribünlerdeki kişiler arasında, sahadaki oyuncular arasındaki uyuma neredeyse rakip olabilecek bir uyum sağladı.

    "Aile ve arkadaşlarla yapılan barbekü partileri çok yardımcı oldu," diyor Timothy Tillman. "Diğer aileleri tanıma fırsatı bulduk. Kimin kiminle birlikte olduğunu ve kimin kiminle akraba olduğunu öğreniyorsunuz."

    Bu bilgi, herkesin önemli anlara hazırlanmasına yardımcı oldu. Malik Tillman gol attığında, herkes Anja ve Timothy’nin nerede olduğunu biliyordu. Auston Trusty gol attığında ise tüm gözler sevdiklerine çevrildi. Her golün benzer bir hikâyesi var: Balogun, Reyna, Freeman, Berhalter – hepsi gol attığında herkes nereye bakacağını biliyordu. Örneğin Berhalter’ın o önemli golü sırasında tribünde 32 arkadaş ve aile üyesi vardı; bu da golünün kimin için çok önemli olduğunu kolayca fark etmeyi sağladı.

    "Diğer ailelerin bizimle birlikte kutlama yapması, en muhteşem şey," diyor Trusty, "ama bunu onlara geri verebilmek de gerçekten harika. Birisi gol attığında, eğer o kişinin ailesinin yanındaysanız, onlarla birlikte kutlama yaparsınız çünkü o anın onlar için de ne anlama geldiğini bilirsiniz.

    "Aralarındaki yakınlığı görüyorsunuz ve bu sahte değil. Takımın yakınlığı gerçek ve bu bağda yankı uyandıran özel bir şey var; bunu ailelerde de görebilirsiniz."

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    Sonrasında düşününce

    Sonraki günler tamamen bu yolculuğa adanır. Sonunda, adrenalin azaldığında, düşünmeye fırsat doğar. Yıllarca süren fedakarlıklar, tek bir ayak vuruşuyla ya da tek bir sıçrayarak yapılan kafa vuruşuyla karşılığını bulur.

    Trusty, o an geçtikten sonra bile sayısız mesaj aldığını söylüyor. Bunlardan biri, o anda Trusty'nin çevresine tam olarak ulaşamayacak kadar uzakta bulunan Matt Freese'in kız arkadaşı Kelsey'den gelmişti. Maçların ardından oyuncular sevdikleriyle buluşur ve diğerlerinden tebrikler alırlar. Malik Tillman’ın annesi Anja, şaka yaparak, gol attığı gün de dahil olmak üzere her zaman geç kaldığını söyledi.

    Aslında sorun değil. Bunlar, herkesin hayatının geri kalanında üzerinde düşüneceği anlar. Herkesin o anda nerede olduğunu ve ilk kime sarıldığını hatırlamasına neden olan türden anlar. Tribünlerde, sevdiklerinin hayatının bir anda değişmesini izleyenler için, kendi hayatlarının da değiştiğini hissetmemek zor.

    “Bu her gerçekleştiğinde, sadece bir çocukluk hayali gerçeğe dönüşüyor,” diyor Trusty. “Her kazandıklarında, her gol yemeden bitirdikleri maçta, her gol attıklarında, bu bir çocukluk hayalinin gerçeğe dönüşmesidir. Bunu görüyorsunuz ve bir aile üyesi olarak bu gerçekten harika. Elbette bu hayaller uğruna pek çok şeyden vazgeçiyorsunuz. Yurtdışına taşındım, kariyerimi askıya aldım; hayatımı esasen onun hayatına uyacak şekilde şekillendirdim ve bununla birlikte hayaller, ne olmak istediği ve bunun onun için ne anlama geldiği gibi konular da gündeme geliyor.

    "Bu hayali kovalamak için pek çok şeyden mahrum kaldı ve bunu asla değiştirmezdi, ama bunu izlemek ve gerçekten gerçekleştiğini görmek, çok güzel bir an. Hepsi sadece hayallerini yaşayan çocuklar, ama bu daha da güzel."

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