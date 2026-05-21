Dünya Kupası’nda fiyat şoku: Levi’s Stadyumu, 34,24 dolarlık bira ve yemek paketi ile en pahalı stadyumlar sıralamasında birinci sırada

Bu fark, özellikle ABD’deki en pahalı stadyum ile Meksika’daki en uygun fiyatlı stadyum karşılaştırıldığında daha da belirgin hale geliyor.

SeatPick CEO'su Gilad Zilberman, "En pahalı ve en ucuz stadyumlar arasındaki fark göz ardı edilemez. Levi's Stadyumu'ndaki taraftarlar bir bira ve basit bir yemek için 34,24 dolar öderken, Estadio Akron'da aynı temel maç günü harcaması sadece 9,77 dolar," dedi. "Bu, özellikle çocuklarıyla seyahat eden veya birkaç maça katılmayı planlayan taraftarlar için büyük bir fark."

Guadalajara’daki Estadio Akron, bir bira ve basit bir yemeğin toplam maliyeti 9,77 dolar olduğu için genel olarak en uygun fiyatlı Dünya Kupası stadyumu. Bu, Levi’s Stadyumu’na göre 24,47 dolarlık bir fark olup, taraftarların maçı izledikleri yere bağlı olarak maç günü maliyetlerinin ne kadar keskin bir şekilde değişebileceğini ortaya koyuyor.

Meksika’daki üç Dünya Kupası stadyumu, SeatPick sıralamasında en ucuz stadyumlar olarak yer alıyor. Mexico City’deki Estadio Azteca, 10,77 dolarlık maliyetiyle Akron’un ardından ikinci sırada yer alırken, Monterrey’deki Estadio BBVA ise 13,90 dolarlık maliyetiyle en ucuz üçüncü stadyum olarak sıralanıyor. Buna karşılık, ABD’deki en ucuz stadyum, Kansas City’deki Arrowhead Stadyumu’ndaki GEHA Field’dır ve burada maç günü aynı temel harcamaların maliyeti 22,37 dolardır.