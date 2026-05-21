Dünya Kupası’nda fiyat şoku: Levi’s Stadyumu, 34,24 dolarlık bira ve yemek paketi ile en pahalı stadyumlar sıralamasında birinci sırada

Dünya Kupası taraftarları, zaten pahalı olan bilet fiyatlarına ek olarak Levi’s Stadyumu, MetLife Stadyumu ve SoFi Stadyumu’nda maç günü masraflarının en yüksek olduğu yerlerden biriyle karşı karşıya kalabilir. SeatPick’in yeni araştırmasına göre, Kaliforniya’nın Santa Clara kentindeki Levi’s Stadyumu, 16 stadyum arasında en pahalı stadyum olarak sıralandı; taraftarlar burada bir bira ve basit bir yemek için 34,24 dolar ödüyor.

    Masraflar sadece biletlerden ibaret değil

    Bilet fiyatları, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan konularından biri oldu; ancak SeatPick'in araştırması, maçlara giriş ücretlerini hesaba katmadı. Bunun yerine, bir bira ve basit bir öğünün fiyatını birleştirerek, taraftarların stadyumun içine girdikten sonra ne kadar harcama yapabileceklerine odaklandı.

    Sıralamada en pahalı üç stadyumun tümü ABD'nin büyük pazarlarında yer alıyor: Levi's Stadyumu 34,24 dolar, East Rutherford, New Jersey'deki MetLife Stadyumu 33,22 dolar ve Inglewood, Kaliforniya'daki SoFi Stadyumu 32,24 dolar.

    "Sıralamanın üst sıralarında ABD'deki mekanlar başı çekiyor"

    Yoğun ilgi gören maçlara katılmak isteyen taraftarlar için toplam maliyet keskin bir artış gösterebilir. Örneğin, SoFi Stadyumu’nda oynanacak ABD Milli Takımı’nın Paraguay ile oynayacağı grup aşaması maçı için mevcut en ucuz bilet şu anda 955 dolar olarak listeleniyor.

    SeatPick CEO'su Gilad Zilberman, "ABD'deki stadyumlar sıralamanın en üst sıralarını domine ediyor. Bu durum, San Francisco Körfez Bölgesi, New York/New Jersey ve Los Angeles gibi pazarlarda büyük etkinliklere katılmanın maliyetinin daha yüksek olduğunu yansıtıyor" dedi. "Bunlar, dünya standartlarında stadyumlara sahip devasa ev sahibi destinasyonlar, ancak taraftarlar stadyumun içine girdikten sonra tüm günün ne kadara mal olabileceğini hafife almamalı."


    "En pahalı ve en ucuz mekanlar arasındaki fark göz ardı edilemez"

    Bu fark, özellikle ABD’deki en pahalı stadyum ile Meksika’daki en uygun fiyatlı stadyum karşılaştırıldığında daha da belirgin hale geliyor.

    SeatPick CEO'su Gilad Zilberman, "En pahalı ve en ucuz stadyumlar arasındaki fark göz ardı edilemez. Levi's Stadyumu'ndaki taraftarlar bir bira ve basit bir yemek için 34,24 dolar öderken, Estadio Akron'da aynı temel maç günü harcaması sadece 9,77 dolar," dedi. "Bu, özellikle çocuklarıyla seyahat eden veya birkaç maça katılmayı planlayan taraftarlar için büyük bir fark."

    Guadalajara’daki Estadio Akron, bir bira ve basit bir yemeğin toplam maliyeti 9,77 dolar olduğu için genel olarak en uygun fiyatlı Dünya Kupası stadyumu. Bu, Levi’s Stadyumu’na göre 24,47 dolarlık bir fark olup, taraftarların maçı izledikleri yere bağlı olarak maç günü maliyetlerinin ne kadar keskin bir şekilde değişebileceğini ortaya koyuyor.

    Meksika’daki üç Dünya Kupası stadyumu, SeatPick sıralamasında en ucuz stadyumlar olarak yer alıyor. Mexico City’deki Estadio Azteca, 10,77 dolarlık maliyetiyle Akron’un ardından ikinci sırada yer alırken, Monterrey’deki Estadio BBVA ise 13,90 dolarlık maliyetiyle en ucuz üçüncü stadyum olarak sıralanıyor. Buna karşılık, ABD’deki en ucuz stadyum, Kansas City’deki Arrowhead Stadyumu’ndaki GEHA Field’dır ve burada maç günü aynı temel harcamaların maliyeti 22,37 dolardır.

    Bunun anlamı

    Meksika’daki ev sahibi stadyumlarla arasındaki fark oldukça belirgin ve taraftarların turnuva boyunca birden fazla maça gitmeyi planlamaları durumunda bütçelerini nasıl ayarlayacaklarını etkileyebilir.

    Zilberman, “Bu farklılıklar taraftarların gitmesini engellemeyebilir, ancak insanların bütçelerini nasıl ayarlayacaklarını etkileyecektir” dedi. “Tek bir maça katılan bir taraftar bu maliyeti karşılayabilir, ancak dört kişilik bir aile veya birkaç şehirde takımını takip eden biri bu farkı çok daha fazla hissedecektir.”

    SeatPick'e göre maç günü yiyecek ve içecek fiyatları en pahalı olan Dünya Kupası stadyumları

    Sıra

    Stadyum

    Konum

    Bira fiyatı

    Temel yemek fiyatı

    Maç günü yiyecek ve içecek maliyeti

    1

    Levi’s Stadyumu

    Santa Clara, Amerika Birleşik Devletleri

    14,24

    20,00

    34,24

    2

    MetLife Stadyumu

    East Rutherford, Amerika Birleşik Devletleri

    13,22

    20,00

    33,22

    3

    SoFi Stadyumu

    Inglewood, Amerika Birleşik Devletleri

    14,24

    18,00

    32,24

    4

    Hard Rock Stadyumu

    Miami Gardens, Amerika Birleşik Devletleri

    12,20

    18,00

    30,20

    5

    Lincoln Financial Field

    Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri

    11,44

    16,00

    27,44

    6

    NRG Stadyumu

    Houston, Amerika Birleşik Devletleri

    13,02

    14,00

    27,02

    7

    Lumen Field

    Seattle, Amerika Birleşik Devletleri

    9,88

    17,00

    26,88

    8

    Gillette Stadyumu

    Foxborough, Amerika Birleşik Devletleri

    8,73

    18,00

    26,73

    9

    BMO Field

    Toronto, Kanada

    9,16

    16,00

    25,16

    10

    BC Place

    Vancouver, Kanada

    8,65

    16,00

    24,65

    SeatPick'e göre maç günlerinde en ucuz yiyecek ve içeceklerin satıldığı Dünya Kupası stadyumları

    Sıra

    Stadyum

    Konum

    Bira fiyatı

    Temel yemek fiyatı

    Maç günü yiyecek ve içecek maliyeti

    1

    Estadio Akron

    Guadalajara, Meksika

    2,77

    7,00

    9,77

    2

    Estadio Azteca

    Meksiko, Meksika

    2,77

    8,00

    10,77

    3

    Estadio BBVA

    Monterrey, Meksika

    5,90

    8,00

    13,90

    4

    Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Sahası

    Kansas City, Amerika Birleşik Devletleri

    9,37

    13,00

    22,37

    5

    Mercedes-Benz Stadyumu

    Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri

    8,65

    15,00

    23,65

    6

    AT&T Stadyumu

    Arlington, Amerika Birleşik Devletleri

    9,88

    14,00

    23,88