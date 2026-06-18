Fildişi Sahili Futbol Federasyonu’nun bildirdiği ve The Athletic tarafından aktarılan bazı iddialara göre, Eintracht Frankfurt’a ait olan ve geçen sezon Nice’e kiralanmış olan forvet oyuncusu, Cumartesi günü Toronto’da Almanya ile oynanacak maç için Kanada’ya giriş vizesi alamadı; bunun nedeni, şike iddialarıyla ilgili bir soruşturmaya dahil olması. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle: “Bugün itibarıyla kendisine yönelik herhangi bir soruşturma resmi olarak bildirilmemiştir. Elye Wahi, Fildişi Sahili milli takımının önemli bir oyuncusu olmaya devam etmektedir.”