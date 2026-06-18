Bu nedenle, Fildişi Sahili’nin bu Dünya Kupası’ndaki ilk maçı olan Ekvador karşılaşmasında ilk 11’de yer alan Wahi, takım arkadaşları Cumartesi günü Almanya ile oynanacak maç için yola çıkarken ABD’deki kamp merkezinde kalmak zorunda kalacaktı.





Ancak akşam saatlerinde Fildişi Sahili’nin forvet oyuncusu Kanada’ya giriş vizesi aldı ve Almanya maçı için milli takım kadrosunda yer alacak. Bu sorunun çözülmesini sağlayan, Marsilya Savcılığı’nın Kanada makamlarına gönderdiği bir belge oldu; Kanada yetkilileri de futbolcunun ülkeye girişine izin verdi.