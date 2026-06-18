2026 Dünya Kupası’nda, eski Atlético Madrid ve Arsenal orta saha oyuncusu ve Gana milli takımının yıldızı Partey’in başrolünde olduğu olayın ardından bir başka Partey vakası daha patlak verdi. Partey, aleyhindeki cinsel şiddet davası nedeniyle Kanada’ya giriş izni alamadığı için milli takımı ile Panama arasındaki maçta forma giyememişti. Benzer bir durum, Fildişi Sahili'nin forveti Elye Wahi'nin de başına geldi; Wahi'ye, Almanya ile oynanacak bir sonraki maçta takımına katılma imkânı tanınmamıştı. Ardından, 18 Haziran akşamı, durumun çözülmesi için gerekli belgenin gelmesiyle bir dönüm noktası yaşandı: Sonunda forvet sahaya çıkabilecek.
Çeviri:
Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nde de bir "Thomas Partey" vakası: Elye Wahi şike şüphesiyle soruşturuluyor ancak Kanada'da Almanya'ya karşı oynayacak; neler oldu?
WAHI DURDURULDU
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu’nun bildirdiği ve The Athletic tarafından aktarılan bazı iddialara göre, Eintracht Frankfurt’a ait olan ve geçen sezon Nice’e kiralanmış olan forvet oyuncusu, Cumartesi günü Toronto’da Almanya ile oynanacak maç için Kanada’ya giriş vizesi alamadı; bunun nedeni, şike iddialarıyla ilgili bir soruşturmaya dahil olması. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle: “Bugün itibarıyla kendisine yönelik herhangi bir soruşturma resmi olarak bildirilmemiştir. Elye Wahi, Fildişi Sahili milli takımının önemli bir oyuncusu olmaya devam etmektedir.”
ABD’DE KAL
Bu nedenle, Fildişi Sahili’nin bu Dünya Kupası’ndaki ilk maçı olan Ekvador karşılaşmasında ilk 11’de yer alan Wahi, takım arkadaşları Cumartesi günü Almanya ile oynanacak maç için yola çıkarken ABD’deki kamp merkezinde kalmak zorunda kalacaktı.
Ancak akşam saatlerinde Fildişi Sahili’nin forvet oyuncusu Kanada’ya giriş vizesi aldı ve Almanya maçı için milli takım kadrosunda yer alacak. Bu sorunun çözülmesini sağlayan, Marsilya Savcılığı’nın Kanada makamlarına gönderdiği bir belge oldu; Kanada yetkilileri de futbolcunun ülkeye girişine izin verdi.