Balogun, Bosna-Hersek maçında (64. dakika), Tarik Muharemovic’in ayak bileğine istemeden ve talihsiz bir şekilde basmasının ardından oyundan atılmıştı. Bunun üzerine bir maçlık ceza aldı. Ancak FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre, bir ceza şartlı olarak ertelenebilir.

Bu tür bir erteleme uygulamasından en son Cristiano Ronaldo da yararlanmıştı. Ronaldo, Kasım ayında İrlanda ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında Dara O'Shea'ya dirsek attığı için oyundan atılmıştı. Ronaldo, FIFA tarafından ilk olarak üç maçlık ceza almıştı, ancak sadece bir sonraki Ermenistan ile oynanan eleme maçını kaçırmıştı. Diğer maçlar ise bir yıl süreyle ertelenmişti.