Bu Brezilya'nın ne kadar ileri gidebileceğini, bu gece Fas ile oynayacağı açılışmaçından itibaren anlayacağız; bu maçın ardından C Grubu kapsamında Haiti ve İskoçya ile karşılaşacaklar. Tarihin en başarılı milli takımı için Dünya Kupası'nı kazanmak bir "zorunluluk"tur ve kupa zaferi dışında herhangi bir sonuç başarısızlık olarak değerlendirilecektir. Elbette başarısızlığın da çeşitli şekilleri vardır. Turnuva başlamadan önce Brezilya, Dünya Kupası'nın bir numaralı favorisi değil: Ancelotti'nin milli takımından önce, hem uzmanlar hem de bahisçiler İspanya, Fransa ve İngiltere'yi favoriler olarak gösteriyor. Brezilya, Arjantin ve Portekiz ile birlikte dördüncü grupta yer alıyor. Tahminler, kadro ve Dünya Kupası'na gelene kadar kat edilen yol göz önüne alındığında, Brezilya'nın rahatlıkla çeyrek finale veya yarı finale çıkabileceğini düşünmek gerçekçi. Ancak tüm Brezilya halkının hayali zaferdir ve bu hayal özellikle Vinicius JR ve Ancelotti'ye emanet edilmiştir.



