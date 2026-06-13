24 yıl. Brezilya'nın en son Dünya Kupası'nı kazandığından bu yana geçen süre; 2002'de Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen ve finalde Ronaldo'nun Almanya'ya attığı iki golle sona eren turnuvadan bu yanageçen süre. Dünya Kupası tarihinin en başarılı milli takımı için 24 yıl, bir ömür kadar uzun bir süre. Aynı süre, Pelé'nin tüm zamanların en güçlü Seleçao'su ile kazandığı üçüncü ve son Dünya Kupası olan 1970'teki zafer ile Romario'nun Brezilya'sının Pasadena'nın kavurucu sıcağında İtalya'ya karşı penaltılarda kazandığı 1994'teki başarı arasında da geçmişti.
Çeviri:
Dünya Kupası'nda Brezilya her zaman kazanmak zorundadır: Bu kez Ancelotti ve lider Vinicius Jr. ile
EFSANELERDEN…
Pelé, Romário ve Ronaldo: üç efsane, üç mutlak teknik lider; Brezilya’yı dünyanın zirvesine taşıyabilecek isimler. Ve 2026’daki Brezilya’nın, altıncı Dünya Kupası’nı kazanmayı denemek için tam da böyle bir teknik lidere ihtiyacı var. 2014, 2018 ve 2022'de bu rol Neymar tarafından üstlenilmeliydi/üstlenilebilirdi, ancak üçünde de işler ters gitti, özellikle de evinde kaybedilen Dünya Kupası'nda, Almanya ile oynanan yarı finalde yaşanan o dramatik 1-7'lik yenilgi, yani "Mineirazo"da. Neymar, milli takımda 128 maça çıkmış (ve 79 gol atmış) olmasına rağmen, 2023'ten beri milli takımda oynamamasına rağmen hala kadroda yer alıyor, ancak bu yıl forvet rolü ona göre değil.
...VINICIUS JR'a
Bu turnuvada Brezilya'yı sırtında taşımak ve ülkeyi yeniden dünya zirvesine taşımaya çalışmak Vinicius Jr.'a düşüyor. 2000 doğumlu, Verdeoro formasıyla 48 maçta 9 gol atan Vinicius, 2022'de Neymar'ın gölgesinde ilk Dünya Kupası deneyimini yaşarken henüz çok gençti. Katar'da, çeyrek finalde Hırvatistan'a penaltılarda elenene kadar üç maçta bir gol attı. Bugün, 26 yaşında olan Vinicius, kariyerinin zirvesinde ve kesinlikle Brezilya kadrosundaki en kaliteli oyuncu: ABD, Meksika ve Kanada'da, tüm onur ve sorumluluklarıyla birlikte takımın yıldızı o olacak. Kaptan Marquinhos, PSG'nin Arsenal'i yendiği Şampiyonlar Ligi finalinde takım arkadaşı Gabriel'in kaçırdığı penaltı anında ona sarılmasıyla da gösterdiği gibi, Brezilya'nın karizmatik ve manevi lideri; Vinicius JR ise takımın teknik lideri.
ANCELOTTI, KAZANAN
Saha ile teknik direktör koltuğu arasında çok da uzak bir mesafe yok: Real Madrid ile iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandıktan sonra Vinicius, Carlo Ancelotti ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nden daha önemli olan tek turnuva olan Dünya Kupası’nı da kazanmaya çalışacak. Evet, Ancelotti. Brezilya'nın gerçek yeniliği ve gerçek bahsi o. Yerli teknik direktörlerle (Carlos Alberto Parreira'dan Dunga'ya, Scolari'den Tite'ye) yaşanan pek çok başarısızlığın ardından, Brezilya Futbol Federasyonu, mutlak bir kazanan olan İtalyan bir teknik direktörün deneyimine güvenmeye karar verdi. Kulüp takımları teknik direktörü olarak her rekoru kırdıktan sonra (5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Avrupa'nın en önemli ulusal liglerinin hepsinde şampiyonluk), 1959 Reggiolo doğumlu teknik adam, milli takımlar düzeyinde de tarih yazmaya çalışmak istiyor. 2025 yılının Mayıs ayında göreve getirilen ve Dünya Kupası'na sorunsuz bir şekilde katılma hakkı kazanan Ancelotti, Brezilya futbol camiasının sevgisini ve güvenini o kadar kazandı ki, bu Dünya Kupası başlamadan önce 2030 yılına kadar görevine devam etmesi kararlaştırıldı.
BREZİLYA NE KADAR İLERİ GİDEBİLİR?
Bu Brezilya'nın ne kadar ileri gidebileceğini, bu gece Fas ile oynayacağı açılışmaçından itibaren anlayacağız; bu maçın ardından C Grubu kapsamında Haiti ve İskoçya ile karşılaşacaklar. Tarihin en başarılı milli takımı için Dünya Kupası'nı kazanmak bir "zorunluluk"tur ve kupa zaferi dışında herhangi bir sonuç başarısızlık olarak değerlendirilecektir. Elbette başarısızlığın da çeşitli şekilleri vardır. Turnuva başlamadan önce Brezilya, Dünya Kupası'nın bir numaralı favorisi değil: Ancelotti'nin milli takımından önce, hem uzmanlar hem de bahisçiler İspanya, Fransa ve İngiltere'yi favoriler olarak gösteriyor. Brezilya, Arjantin ve Portekiz ile birlikte dördüncü grupta yer alıyor. Tahminler, kadro ve Dünya Kupası'na gelene kadar kat edilen yol göz önüne alındığında, Brezilya'nın rahatlıkla çeyrek finale veya yarı finale çıkabileceğini düşünmek gerçekçi. Ancak tüm Brezilya halkının hayali zaferdir ve bu hayal özellikle Vinicius JR ve Ancelotti'ye emanet edilmiştir.
KADRO
Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton
Defans: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos
Orta saha oyuncuları: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paquetà, Ederson
Forvetler: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius Jr
STANDART KADRO
(4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr; Cunha. Teknik direktör: Ancelotti.