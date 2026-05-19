Dünya Kupası'nda biletlerin yeniden satış fiyatları, ABD Milli Takımı'nın açılış maçı da dahil olmak üzere düşmeye devam ediyor

Fiyatlardaki dalgalanmanın bir kısmı, yeniden satış fiyatlarının genellikle talep, stok durumu ve zamanlamaya göre yükselip düştüğü ikincil pazarın doğasından kaynaklanıyor. Bu dalgalanma, Dünya Kupası bilet fiyatlarına yönelik genel eleştirilerle birleşiyor; zira FIFA’nın resmi fiyatları, halihazırda ilk ihale belgesinde belirtilen fiyatların üzerinde ve önceki tüm turnuvaların fiyatlarının da oldukça üzerinde. Ancak yeniden satış platformlarında, özellikle piyasaya daha fazla bilet girmesi veya satıcıların maçların başlamasına yakın bir zamanda fiyatlarını düşürmesi nedeniyle, turnuva öncesinde fiyatlar hala önemli ölçüde değişebilir.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, bilet fiyatları konusundaki tartışmalara ilişkin yaptığı son açıklamada, talebin yüksek olduğunu ve fiyatların farklı seviyelerde olduğunu vurguladı.

Vancouver'da düzenlenen FIFA Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "500 milyon bilet talebi aldık. Son iki (FIFA) Dünya Kupası'nda toplam 50 milyon bilet talebi almıştık. Burada ise 500 milyon. Piyasaya sürdüğümüz biletlerin yüzde 100'ünü sattık; bu, şu ana kadar küresel bilet stokunun yaklaşık yüzde 90'ına denk geliyor. Ve elbette, her zaman piyasaya bilet sürüyoruz. Evet, pahalı biletler var, ancak uygun fiyatlı biletler de var.”

FIFA'nın son dakika satış aşaması şimdiden başladı; biletler ilk gelene ilk hizmet esasına göre ve stoklarla sınırlı olarak satışa sunuluyor.