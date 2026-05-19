Getty Images News
Çeviri:
Dünya Kupası'nda biletlerin yeniden satış fiyatları, ABD Milli Takımı'nın açılış maçı da dahil olmak üzere düşmeye devam ediyor
- AFP
Fiyatlar düşmeye devam ediyor
Bilet fiyatları, Dünya Kupası'nda uzun süredir tartışma konusu olmuş; taraftarlar, mevcut en ucuz koltuklar için bile yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalmıştı. Ancak yeniden satış piyasasında fiyatlar düşmeye başladı. TicketData'ya göre, ABD Milli Takımı'nın ortalama giriş maliyeti üç aylık bir dönemde yüzde 38,7 oranında düşerek, grup aşamasındaki üç maç için 865 dolara geriledi. Irak, aynı dönemde daha da keskin bir düşüş yaşadı ve ortalama giriş ücreti yüzde 41,7 oranında düşerek 342 dolara geriledi. En büyük düşüş ise Türkiye'de yaşandı; ortalama giriş ücreti yüzde 48,7 oranında düşerek 428 dolara geriledi.
- Getty Images
Bazı oyunlar hâlâ pahalı
Ancak bazı grup aşaması maçlarının bilet fiyatları hâlâ yüksek. Miami'de oynanacak Portekiz-Kolombiya maçı, açılış turunun en çok ilgi çeken karşılaşmalarından biri ve en düşük bilet fiyatı 3.000 doların üzerinde. Kolombiya, ikinci el bilet piyasasında biletleri en pahalı takım olarak öne çıkıyor; bu durumun nedeni belki de grubun zorlu yapısı olabilir.
- Getty Images Sport
Ev sahibi takımı izlemek için epey para gerekiyor
ABD Erkek Milli Takımı için bilet fiyatları hâlâ pahalı olsa da, biraz daha makul seviyelere indi. 12 Haziran’da Los Angeles’ta Paraguay ile oynanacak açılış maçı için giriş fiyatları, bu hafta başında Ocak ayından bu yana ilk kez 1.000 doların altına düştü. Bu maçın biletlerinin satılmakta zorlandığına dair yaygın haberler var. The Athletic, geçen ay açılış maçı için sadece 40.934 bilet satıldığını bildirmişti. Turnuva süresince bu isimle anılacak olan Los Angeles Stadyumu, yaklaşık 70.000 kişi kapasiteli.
- AFP
Fiyatlar neden dalgalanıyor?
Fiyatlardaki dalgalanmanın bir kısmı, yeniden satış fiyatlarının genellikle talep, stok durumu ve zamanlamaya göre yükselip düştüğü ikincil pazarın doğasından kaynaklanıyor. Bu dalgalanma, Dünya Kupası bilet fiyatlarına yönelik genel eleştirilerle birleşiyor; zira FIFA’nın resmi fiyatları, halihazırda ilk ihale belgesinde belirtilen fiyatların üzerinde ve önceki tüm turnuvaların fiyatlarının da oldukça üzerinde. Ancak yeniden satış platformlarında, özellikle piyasaya daha fazla bilet girmesi veya satıcıların maçların başlamasına yakın bir zamanda fiyatlarını düşürmesi nedeniyle, turnuva öncesinde fiyatlar hala önemli ölçüde değişebilir.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, bilet fiyatları konusundaki tartışmalara ilişkin yaptığı son açıklamada, talebin yüksek olduğunu ve fiyatların farklı seviyelerde olduğunu vurguladı.
Vancouver'da düzenlenen FIFA Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "500 milyon bilet talebi aldık. Son iki (FIFA) Dünya Kupası'nda toplam 50 milyon bilet talebi almıştık. Burada ise 500 milyon. Piyasaya sürdüğümüz biletlerin yüzde 100'ünü sattık; bu, şu ana kadar küresel bilet stokunun yaklaşık yüzde 90'ına denk geliyor. Ve elbette, her zaman piyasaya bilet sürüyoruz. Evet, pahalı biletler var, ancak uygun fiyatlı biletler de var.”
FIFA'nın son dakika satış aşaması şimdiden başladı; biletler ilk gelene ilk hizmet esasına göre ve stoklarla sınırlı olarak satışa sunuluyor.