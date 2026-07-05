Dünya Kupası’nda sürpriz bir gelişme yaşandı: Pazartesi gecesi ile Salı sabahı arasında Seattle Stadyumu’nda oynanacak, ev sahibi ABD ile Belçika arasında merakla beklenen sekizinci final maçı öncesinde. FIFA Disiplin Komisyonu, Bosna ile oynanan son 16 turu maçında Tarik Muharemovic’e yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görerek bir maçlık cezaya çarptırılan Amerikalı forvet Folarin Balogun’un cezası hakkında, ihtiyati tedbir olarak kırmızı kartın ve buna bağlı bir maçlık cezasının askıya alınmasına karar verdi. Bu karar, Monaco’da forma giyen oyuncunun teknik direktör Maurio Pochettino’nun kadrosunda yer alabileceği anlamına geliyor.
Çeviri:
Dünya Kupası'nda Balogun için beklenmedik gelişme: FIFA, Bosna maçındaki kırmızı kart nedeniyle verilen cezasını kaldırdı; Balogun, Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giyebilecek
NORMA RONALDO
Bu beklenmedik haberi aktaran The Athletic, FIFA’nın bazı temsilcileriyle görüştükten sonra, Dünya Kupası’nın yakın tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu önlemin doğruluğunu teyit etti. Saha içinde alınan bir disiplin kararının ardından verilen bir cezanın “kısmi veya kesin” olarak kaldırılması, FIFA’nın 27. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, Disiplin Komisyonu, cezanın kaldırılmasından yararlanan oyuncunun belirli bir süre içinde, cezanın yeniden uygulanmasına yol açacak aynı derecede ciddi bir davranışta bulunmaması koşuluyla, ihtiyati tedbir olarak verilen cezayı iptal etme yetkisine sahiptir. Yakın zamanda yaşanan önemli bir örnek ise Cristiano Ronaldo’dur. Ronaldo, İrlanda ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında bir rakibe dirsek attığı için oyundan atılmış ve üç maçlık ceza almıştı. Bu cezanın ikisi şartlı olarak verilmişti; bu sayede Ronaldo, şu anda devam eden Dünya Kupası’nda düzenli olarak sahada yer alabilmiştir.
BİRAZ GÜLÜMSÜYOR
Hakem Raphael Claustarafından – VAR’ın müdahalesi üzerine – Muharemovic’e karşı yaptığı ve ilk bakışta tesadüfi, kasıtsız ve dikkatsiz bir müdahale olarak görülen bir faul nedeniyle oyundan atılan Folarin Balogun, bu nedenle 7 Temmuz Salı günü oynanacak maçta forma giyebilecek ve bu Dünya Kupası’nda dördüncü kez sahaya çıkma fırsatı bulacak; oyuncu bu turnuvada şimdiden 3 gol attı. Geçtiğimiz günlerde FIFA, kurallar çerçevesinde cezanın kaldırılması için resmi bir itirazda bulunulmasının hiçbir şekilde mümkün olmadığını açıklamıştı; tek çare, maçta gösterilen kırmızı kartın geçerliliğini korurken, buna bağlı cezayı takdir yetkisiyle askıya alabilen 27. maddenin uygulanmasıydı.
TRUMP’IN TEŞEKKÜRÜ
Hemen ardından, ABD Başkanı Donald Trump’tan bir tepki geldi; Trump, kendi sosyal medya kanalı olan Truth üzerinden Balogun hakkındaki habere şu yorumu yaptı: “Doğru olanı yaparak büyük bir adaletsizliği gideren FIFA’ya teşekkür ederim.” Olayı daha da büyüten ve bu kararın arkasında bir tür siyasi baskı olduğu yönündeki şüpheleri besleyen ise Talksport’tan meslektaşımız Ben Jacobs’un aktardığı bilgilerdir. Jacobs’a göre Trump, Balogun’a verilen cezanın kaldırılması için baskı yapmak amacıyla FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu bizzat aramıştır. FIFA ise bu iddiayı elbette doğrulamak istememiştir.
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