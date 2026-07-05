Dünya Kupası’nda sürpriz bir gelişme yaşandı: Pazartesi gecesi ile Salı gecesi arasında Seattle Stadyumu’nda oynanacak, ev sahibi ABD ile Belçika arasında gerçekleşecek ve büyük heyecanla beklenen sekizinci final maçı öncesinde. FIFA Disiplin Kurulu, Bosna ile oynanan son 16 turu maçında Tarik Muharemovic’e yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görerek bir maçlık cezaya çarptırılan Amerikalı forvet Folarin Balogun’un cezası hakkında, ihtiyati tedbir olarak kırmızı kart ve buna bağlı bir maçlık cezasını askıya almaya karar verdi. Bu karar, Monaco’da forma giyen oyuncunun teknik direktör Maurio Pochettino’nun emrinde olacağı anlamına geliyor.
Çeviri:
Dünya Kupası'nda Balogun için beklenmedik bir gelişme: FIFA, Bosna maçındaki kırmızı kart nedeniyle verilen cezasını kaldırdı; Balogun, Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giyebilecek
NORMA RONALDO
Bu beklenmedik haberi aktaran The Athletic, FIFA’nın bazı temsilcileriyle görüştükten sonra, Dünya Kupası’nın yakın tarihinde daha önce görülmemiş bu önlemin doğruluğunu teyit etti. Saha içinde alınan bir disiplin kararının ardından verilen bir cezanın “kısmi veya kesin” olarak kaldırılması, FIFA’nın 27. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, Disiplin Komisyonu, ilgili oyuncunun belirli bir süre içinde cezanın kaldırılmasına yol açacak aynı derecede ciddi bir davranışta bulunmaması koşuluyla, ihtiyati tedbir olarak verilen bir cezayı iptal etme yetkisine sahiptir. Yakın zamanda yaşanan önemli bir örnek ise Cristiano Ronaldo’dur. Ronaldo, İrlanda ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında bir rakibe dirsek attığı için oyundan atılmış ve üç maçlık ceza almıştı. Bu cezanın ikisi şartlı olarak verilmişti; bu sayede Ronaldo, şu anda devam eden Dünya Kupası’nda düzenli olarak sahada yer alabilmiştir.
POCHETTINO GÜLÜMSÜYOR
Hakem Raphael Claus tarafından – VAR’ın müdahalesi üzerine – Muharemovic’e karşı yaptığı ve ilk bakışta tesadüfi, kasıtsız ve dikkatsiz bir müdahale olarak görülen bir faul nedeniyle kırmızı kart gören Folarin Balogun, bu nedenle 7 Temmuz Salı günü oynanacak maçta forma giyebilecek ve bu Dünya Kupası’nda dördüncü kez sahaya çıkarak, bu turnuvada attığı 3 golün üzerine yenilerini ekleyebilecek.
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