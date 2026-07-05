Bu beklenmedik haberi aktaran The Athletic, FIFA’nın bazı temsilcileriyle görüştükten sonra, Dünya Kupası’nın yakın tarihinde daha önce görülmemiş bu önlemin doğruluğunu teyit etti. Saha içinde alınan bir disiplin kararının ardından verilen bir cezanın “kısmi veya kesin” olarak kaldırılması, FIFA’nın 27. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, Disiplin Komisyonu, ilgili oyuncunun belirli bir süre içinde cezanın kaldırılmasına yol açacak aynı derecede ciddi bir davranışta bulunmaması koşuluyla, ihtiyati tedbir olarak verilen bir cezayı iptal etme yetkisine sahiptir. Yakın zamanda yaşanan önemli bir örnek ise Cristiano Ronaldo’dur. Ronaldo, İrlanda ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında bir rakibe dirsek attığı için oyundan atılmış ve üç maçlık ceza almıştı. Bu cezanın ikisi şartlı olarak verilmişti; bu sayede Ronaldo, şu anda devam eden Dünya Kupası’nda düzenli olarak sahada yer alabilmiştir.